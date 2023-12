Banco di Caribe ku algun tep balioso pa uso di bo

tarheta di débito òf krédito durante dianan di fiesta

WILLEMSTAD:- Ta e tempu mas maravioso di aña. Hopi ta esnan ku ta hasi kompra òf bai di biahe. E tarhetanan di débito òf krédito ta ser usá ku mas frekuensia tantu lokal i internashonalmente. E oumento den transakshon ta algu tradishonal den e temporada di fin di aña. Ta p’esei Banco di Caribe ta duna e siguiente tepnan pa tur hende por ta trankil pa selebrá e temporada aki.

Sigurá di un biahe relahá

Si bo ta bai di biahe fin di aña aki, kòrda ku ta nesesario pa aktivá bo tarheta di débito. Por hasi esaki via BdC Online na tur momento. Si kliente mester yudansa ku esaki, por bishitá bancodicaribe.com. Kòrda biaha ku bo BdC Online Token pa bo tin akseso na ‘online banking’ si dado kaso bo mester mira e balansa di bo kuenta òf hasi un transferensia pa un otro kuenta pa bo tarheta di krédito òf pa bo MultiCard. Awendia ta rekerí pa usa e kódigo sekreto (PIN) di e tarheta di krédito òf di bo MultiCard pa hasi un transakshon. Sí bo no tin esaki mas òf no ta kòrdá esaki mas, porfabor tuma kontakto ku banko. E petishon aki tin gastu mará na dje. Kòrda aktivá e servisio di SMS Alert si no tin esaki ainda. Ku e servisio aki kliente ta risibí un notifikashon di su transakshonnan ku un tarheta di Banco di Caribe. Por último, ta rekomendabel pa sera un seguro di biahe. Traha un sita via insurance@bancodicaribe.com pa Banco di Caribe su departamento di seguro yudabo ku esaki.

Tené na bista

Ta importante pa ora ta hasi transakshon ku bo tarhetanan ku ta rekerí bo PIN, bo tapa bo man riba e ‘keypad’ di manera ku ta stroba bista di otronan. Si mester entregá bo tarheta pa hasi un transakshon; keda ku bista riba esaki! Aparte di ta konsiente di uso i protekshon di bo tarhetanan, nos ke alertá tur hende pa ta kouteloso ku bo informashon personal. Ta konsehá pa no interkambiá dato personal ni dato finansiero ku hende ku ta representá instansia òf organisashon di forma ilegal. Pues, nos mester ta alerta tur ora bai, sinembargo den temporada di fin di aña aun mas.

Un otro punto di atenshon ta ku ora ta hasi kompra ‘online’, ta importante pa verifiká ku e wèpsait ta legítimo i seif promé ku hasi pago.

Pèrdè, Haña?

Den kaso ku no ta sigur unda a pone e tarheta di débito, un kliente mes por bai den BdC Online i blòkia su kuenta pa transakshon di tarheta. Na momento ku haña esaki bèk, por subi BdC Online i desblòkiá e tarheta. E akshon aki ta blòkia kualke transakshon ku bo tarheta di débito riba e kuenta(nan) ku e ta mará na dje.Si, bo pèrdè òf bo tarheta a ser hòrtá, por tuma kontakto ku Banco di Caribe; pa tarheta di débito i krédito durante ora di ofisina +5999 432 3323. Despues di ora di ofisina por yama pa tarheta di débito na +5999 511 1919 i pa tarheta di krédito +5999 522 7777.

Un aña nobo sin strès

Disfrutá di e temporada di fin di aña, teniendo kuenta ku bo gastunan finansiero i ku bo mes bienestar. Pa mas informashon por bishitá e wèpsait di Banco di Caribe i si tin kualke pregunta por yama Servisio na kliente 432 3200 òf manda un mensahe via di ‘messenger’ di Facebook di Banco di Caribe. Por tuma kontakto via info@bancodicaribe.com tambe. Felis temporada di fin di aña na henter pueblo di Kòrsou!

