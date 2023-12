Debat over vreemdelingen- en asielbeleid

19 december 2023

Kamerleden van de commissie Justitie en Veiligheid gaan woensdag 20 december met demissionair staatssecretaris Eric van der Burg in debat over het vreemdelingen- en asielbeleid. Aan de orde komen onder meer de leefomstandigheden van asielzoekers. Het commissiedebat is vanaf 10.00 uur te volgen via de livestream en Debat Direct.

Opvang van asielzoekers in Ter Apel

Opvang

In het commissiedebat worden verschillende onderwerpen besproken die met het vreemdelingen- en asielbeleid te maken hebben. Op de agenda staat een groot aantal Kamerbrieven, waaronder een brief over de asielopvang in noodopvanglocaties. Door de conflicten in bijvoorbeeld Oekraïne blijft de instroom van ontheemden aanhouden.

