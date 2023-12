Peter Oskam beëdigd als Griffier

19 december 2023

Peter Oskam is op dinsdag 19 december 2023 beëdigd als Griffier van de Tweede Kamer.

“Ik ben vereerd om als Griffier, de hoogste ambtenaar en adviseur van de Tweede Kamer aan de slag te gaan. Met een nieuwe Kamer, met een nieuwe Kamervoorzitter en de lopende kabinetsformatie is het een uitgelezen kans om te starten als Griffier en met elkaar een mooie bijdrage te leveren aan het democratische proces, in het hart van de democratie”, aldus Oskam.

Kamerlid

Het Presidium, de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer, droeg Oskam op 4 december voor. Op 12 december stemde de Tweede Kamer in met zijn benoeming.

Loopbaan

Peter Oskam (1960) was sinds begin 2016 burgemeester van het Zuid-Hollandse Capelle aan den IJssel. Eerder was hij lid van de Tweede Kamer namens het CDA (2012–2016). Oskam werkte bij de gemeentepolitie in Den Haag, was werkzaam als officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam en was tussen 2006 en 2012 rechter in Den Haag en later vicepresident van de rechtbanken in Arnhem en Amsterdam. Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als afstudeerrichting Nederlands recht. Tussen 1992 en 2004 floot hij wedstrijden in het betaalde voetbal. Hij is delegate voor de UEFA en waarnemer scheidsrechters voor de KNVB.

Waarnemend Griffier

Oskam volgt Geert Jan Hamilton op, die een jaar lang waarnemend Griffier was. Kamervoorzitter Martin Bosma dankte Hamilton tijdens de plenaire vergadering voor zijn werk het afgelopen jaar.

Wat doet de Griffier?

De Griffier adviseert de Kamer, de Voorzitter en het Presidium over procedurele en staatsrechtelijke aspecten van de werkzaamheden van de Tweede Kamer. De Griffier is ook de hoogste ambtenaar van de Tweede Kamer en geeft leiding aan de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. In het Reglement van Orde is een aantal taken en bevoegdheden direct aan de Griffier toegekend. Deze taken zijn omschreven in hoofdstuk zes van het Reglement van Orde.

