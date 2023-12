Cleopa di MAN-PIN ta pensa: Kore vehíkulo sin dokumento mester stòp den 2024

No por sigui aseptá e situashon reinante di outonan ku ta kore riba nos kareteranan sin niun klase di dokumentashon reglá manera seguro, impuesto i karchi di kùr. MAN-PIN ta konstatá ku hopi hende ku sí ta tene nan mes na regla, ta haña nan den problema ora di kualke aksidente ku outomobilistanan iresponsabel enbolbí.

Kolaboradó di frakshon pa partido MAN, Eugene Cleopa den e kuadro aki ta enfatisá ku introdukshon di plachi number nobo awor aki indudablemente lo hasi kontròl di polis kontra e práktikanan ilegal aki den tráfiko mas efisiente i fásil. Tambe e ta yuda ku outonan sin seguro òf sin karchi di kùr por subi karetera.

Si nos no paga bon tinu ku e situashon di no kumpli ku lei i regla (paga seguro i number di auto) esaki por kondusí na agreshon i bringamentu ora tin aksidente. “Outomobilistanan ku no tin nan papelnan na òrdu ta trese masha hopi problema mes. Kore outo sin a paga impuesto (number di outo) ta un problema pasobra no tin sigur ku e number pegá riba e outo ta legal òf hòrta.”

Kore un outo sin seguro tambe ta hinka hopi hende den problema, sigur na momento di kualke aksidente, Cleopa ta bisa. “Esun ku no tin falta ta keda pegá ku gastu pa drecha su outo ora resultá ku esun ku a dal den dje no tin nada reglá, esta ni seguro ni impuesto pagá.”

Segun Cleopa por asta sosodé ku e víktima di un aksidente den tráfiko tin un debe ainda riba su outo i mester sea paga for di su mes saku pa drecha su outo òf claim su seguro ku e konsekuensia ku su prima di seguro ta subi e siguiente aña. “Ta e tipo di situashonnan aki por ta kousa ku emoshonnan ta bai haltu i lidia na diskushonnan fuerte ku por sali for di man i resultá den agreshon físiko.”

Tambe MAN-PIN ta konstatá ku mayoria biaha outomobilistanan envolví den un aksidente ku ta kore bai for di e sitio, ta resultá di ta esnan ku no a kùr nan outo, no tin seguro i no tin impuesto pagá tampoko. “Hopi biaha ta resultá asta ku ta plachi di number falsifiká òf ku ta pertenesé na un otro outo tin pegá riba nan outo i p’esei nan no por para responsabel pa loke a pasa.”

MAN-PIN ta di opinion ku si nos ke un Pais na òrdu mester ban eliminá e abusu aki awor. No por laga hende drechi i korekto keda bira víktima di otronan su komportashon inkorekto. “P’esei MAN/PIN ta kere ku awor si mester regla plachi di number nobo ku komprobante di seguro konektá na dje di un sistema digital ku ta aksesibel tantu pa registro sivil (Kranshi) komo polis. Esaki por remediá e situashon desòrdu ku tin aktualmente.”

Finalmente Cleopa ta bisa ku tin un grupo grandi di estranhero ku a skohe pa bin biba na Korsou i ku a hasié un kustumber pa kore outo sin ku ta kumpli ku leinan di tráfiko. “Kisas den pasando tambe esaki tabata pasa, pero no na e gran eskala ku e ta sosodé aworakí. E situashon aktual ta alarmante.”

Ta esunnan ku no tin nan asuntunan reglá ta pasa den lus kòrá, ta stashoná kon ku ta i ta dal outo di hende i kore bai, Cleopa ta opiná. “E situashon di desórden aki no por sigui! MAN/PIN ta boga pa na nivel di pais tur instansia konserní sinta huntu i pensa un solushon pa e problema serio aki den 2024, ku e mira pa pone un òrdu bek den nos tráfiko motorisá.

