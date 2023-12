Notisia di polis di djárason 27 di desèmber te ku djabièrnè 29 di desèmber 2023 // Politieberichten van woensdag 27 december tot en met vrijdag 29 december 2023

Notisia di polis di djárason 27 di desèmber te ku djabièrnè 29 di desèmber 2023

Detenshon pa no duna oido na òrdu di polis

Riba djabièrnè 29 di desèmber, alrededor di 2.30 or di mardugá a detené un hòmber di inisial J.J.D. di 34 aña di edat pa no duna oido na òrdu di polis. E sospechoso tabata kousa molèster na un kasino situá na Bulevar J.A. Abraham. Trahadónan di seguridat a trata na intermediá pero sin resultado. Na yegada di polis, e sospechoso tabata mustra komportashon agresivo. A dun’e òrdu na diferente okashon pa bandoná e sitio di kua e no a duna oido. Pa e motibu aki a detené e sospechoso.

Aksidente

Alrededor di 4 or di atardi riba djaweps 28 di desèmber, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente riba tereno di un akomodashon turístiko na Bulevar E.E.G. Un vehíkulo a alkansá un hòmber. Despues di un investigashon kòrtiku a resultá ku e víktima a baha for di e vehíkulo i no a hinka esaki den ‘parking’ ku konsekuensia ku e vehíkulo a bai dilanti. E víktima a purba wanta e vehíkulo sin e resultado deseá. A konsekuensia di esaki el a resultá entre e vehíkulo i un muraya. Ambulans a transportá e víktima pa hòspital pa tratamentu médiko.

Hopi molèster di vürwèrk dor di muchanan sin supervishon

Durante e último dianan, ‘meldkamer’ sentral a risibí diferente notifikashon tokante molèster di muchanan ku ta tira vürwèrk den bario. Molèster komo ku nan ta tira vürwèrk riba outonan, kasnan i posiblemente bestia. Riba djárason 27 di desèmber, alrededor di 7.40 or di anochi a drenta notifikashon tokante un grupo di mucha ku tabata tira vürwèrk riba vehíkulonan pasando riba Kaya Macario (Cai) Sint Jago na altura di Parke Lanlan Clarinda. Na yegada di e patruya a topa ku e grupo di mucha i a kita e vürwèrknan for di nan. Un dia anterior tambe a drenta notifikashon tokante e mesun grupo di mucha ku tabata kousa molèster ku vürwèrk i a atendé ku nan serio riba nan komportashon.

KPCN kier enfatisá ku lo atendé di manera estrikto ku e komportashon aki i ku si ta nesesario, lo tuma medidanan ku ta kuadra. Komo ku mayoria biaha ta trata di muchanan menor di edat, KPCN ke hasi un apelashon na mayor(nan) tambe pa papia ku e yu tokante su komportashon i e konsekuensianan ku esaki por trese kuné. Por ehèmpel ku daño na terseronan (material òf persona) ta kastigabel i por tin konsekuensianan finansiero. Pero tambe hasiendo esaki, ta pone otronan i e mucha mes pero be na peliger. P’esei ta konsehá estriktamente pa muchanan menor di edat sende vürwèrk bou di supervishon di un mayor di edat. Bo ta kousa molèster ku vürwèrk? E ora ei polis por kita esaki.

Shofùr di skuter ta neglishá òrdu di polis

Riba djasabra 23 di desèmber, alrededor di 8 or di anochi un patruya un spòt shofùr di un skuter sin hèlm bistí riba karetera públiko den Amboina. Ademas e shofùr tabata hòp e skuter. Pa e motibu aki, e patruya a duna e shofùr òrdu pa para na kua e no a duna oido i a sigui kore. Riba esaki e patruya a sigui su tras i diferente bes a duna e shofùr òrdu pa para. Finalmente el a para den kurá di un kas na Amboina. Despues di un kòntròl mas aleu e shofùr no por a mustra un reibeweis bálido i tampoko papelnan di seguro bálido. Pa esaki el a haña un but i a konfiská e skuter.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 27 december tot en met vrijdag 29 december 2023

Aanhouding geen gehoor geven aan vorderingen van de politie

In de nachtelijke uren op vrijdag 29 december, rond 2:30 uur, werd een 34-jarige man met initialen J.J.D. aangehouden voor het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie. De verdachte veroorzaakte overlast bij een casino op de J.A. Abraham Boulevard. Het beveiligingspersoneel probeerde ook te bemiddelen maar zonder resultaat. Bij aankomst van de politie, toonde de verdachte agressief gedrag. Hij werd meerdere keren gevorderd om de plaats te verlaten waardoor hij geen gehoor gaf. Hierdoor werd de verdachte aangehouden.

Aanrijding

Rond 16:00 uur op donderdag 28 december, kreeg de centrale meldkamer melding over een aanrijding op het terrein van een toeristische accommodatie aan de E.E.G. Boulevard. Een persoon is door een voertuig aangereden. Na een kort onderzoek bleek dat het slachtoffer uit het voertuig stapte zonder het schakelhandel in parkeerstand te zetten met gevolg dat het voertuig naar voren kwam. Het slachtoffer probeerde het voertuig tegen te houden, maar dit is hem niet gelukt. Naar aanleiding hiervan kwam hij tussen het voertuig en een muur te staan. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Veel overlast van vuurwerk door kinderen zonder toezicht

Tijdens de afgelopen dagen kreeg de centrale meldkamer verschillende meldingen over overlast door jongeren die vuurwerk in de wijken steken. Overlast doordat ze vuurwerk op auto’s, woningen en mogelijk op dieren gooien. Op woensdag 27 december, rond 19:40 uur, kwam een melding binnen dat een groep kinderen afgeschoten vuurwerk gooien op voertuigen die op Kaya Macario (Cai) Sint Jago ter hoogte van Parke Lanlan Clarinda reden. Bij aankomst van de patrouille hebben ze de groep kinderen aangetroffen en het vuurwerk weggenomen. Een dag eerder was er al een meldingen over dezelfde groep die toen ook overlast met vuurwerk veroorzaakte. Hierbij werd de groep streng onderhouden op hun gedrag.

KPCN wil benadrukken dat dit gedrag streng zal worden aangepakt en dat, indien nodig, passende maatregelen worden genomen. Gezien het meestal om minderjarigen gaat verzoekt het KPCN ook vriendelijk aan ouders om met hun kinderen te praten over hun gedrag en de gevolgen hiervan. Bijvoorbeeld, dat schade aan derden (materieel en lichamelijk) strafbaar is en dat het financieel ook gevolgen kan hebben. Ook dat de veiligheid van anderen en van de kind zelf hierdoor op het spel staan. Daarom wordt er streng geadviseerd om minderjarige kinderen onder toezicht van ouders vuurwerk te laten steken. Verzorg je overlast met vuurwerk? Dan kan de politie de vuurwerk afpakken.

Bestuurder scooter gaf geen gehoor aan vordering politie

Op zaterdag 23 december, rond 20:00 uur, werd de bestuurder van een scooter zonder helm op de openbare weg in Amboina gespot. Bovendien maakte de bestuurder wheelies met de scooter. Hierdoor werd hij gevorderd om te stoppen maar gaf geen gehoor aan en reed door. Naar aanleiding hiervan ging de patrouille achter de bestuurder aan waarbij hij meerdere malen is gevorderd om te stoppen. Vervolgens stopte hij op het erf van een woning in Amboina. Bij nader controle kon de bestuurder geen rijbewijs en geen verzekeringsdocumenten tonen. Hiervoor kreeg hij een bekeuring en de scooter is in beslag genomen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket