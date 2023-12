KOMUNIKADO DI PRENSA 627/2023

29 desèmber 2023

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Medidanan di tráfiko durante di kambio di aña

Relashoná ku kambio di aña i e tradishonal ‘Ban tende tiru den union’, e siguiente

medidanan a ser tumá pa garantisá òrdu públiko i tambe un bon desaroyo di tráfiko den i

rondó di e área ei.

1. Djadumingu 31 di desèmber 2023 for di 22.30’or te ku djaluna promé di yanüari

2024 pa 01.30’or, no ta pèrmití tráfiko motorisá ni baiskel ni trafikashon di hende na

pia riba brùg Juliana den ámbos direkshon, ku eksepshon di vehíkulonan ku ta duna

asistensia.

2. Djadumingu 31 di desèmber 2023 for di 22.30’or te ku djaluna promé di yanüari

2024 pa 01.30’or, no ta pèrmití tráfiko motorisá riba e parti di Arubastraat for di e

krusada ku Hoogstraat den direkshon di brùg Juliana, ku eksepshon di vehíkulonan

ku ta duna asistensia.

3. Djadumingu 31 di desèmber 2023 for di 22.30’or te ku djaluna promé di yanuari

2024 pa 01.30’or, no ta pèrmití tráfiko motorisá riba e parti di Abraham Mendez

Chumaceiro Boulevard den direkshon di brùg Juliana, ku eksepshon di vehíkulonan

di asistensia.

Brùg Emma lo ta durante di kambio di aña únikamente aksesibel pa trafikashon na pia.

No ta pèrmití pa pone stul, banki ni otro opheto riba e brùg aki ni tampoko no ta pèrmití pa

hasi alaparía riba brùg.

E petishon na tur siudadano pa sigui tur instrukshon duná dor di outoridat mesora i estrikto.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket