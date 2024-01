02 yanüari 2024

Apresiabel Miembro nan di prensa,

Adjunto risibi Fechanan pa kurmentu di vehikulonan pa Marchanan di Karnaval 2024.

Dianan: 13 yanüari pa vehikulonan ku ta partisipa na Marcha Hubenil. Marcha Teener I Marcha Kabai

Orario: 8 or pa 4 or na luga di parker di CPS

14 yanüari pa vehikulonan ku ta partisipa na Gran Marcha

Orario: 8 or pa 4 or na luga di parker di CPS

Dia 20 ta herkeuring pa solamente e vehikulonan ku mester a bai ahusta pa por pasa e keuring ku

eksito. Orario: 8 or pa 4 or na luga di parker di CPS

NOS NO TA BAI KUR NA NIUN SEDE/OTRO SITIO KU NO TA NA CPA RIBA E FECHA NAN STIPULA.

Korda buta chofernan na altura di esakinan i informanan pa kwa grupo nan a bin kur.

Preis di kur ta Ang. 50,00 pa vehikulo.

Por kansela esaki cash of online via nos MCB account 18475101 AGKK, trese kopia di e transferensia.

Attentamente,

Sandy Atimadora

Presidente

