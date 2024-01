Sandals ta duna Hensley Meulens sorpresa durante Curaçao Baseball Week

WILLEMSTAD 02 yanüari 2024 — Curaçao Baseball Week 2024 ta kla pa kuminsá e siman aki di 3 pa 5 di yanüari 2024. Muchanan for di 6 aña te 16 aña por sera konosí i partisipá den klínikanan ku ta na enkargo di peloteronan lokal den Major League. E aktividatnan ta tuma lugá durante di e dianan indiká na Didi Deeds Field Play i Tio Daou Ballpark entre 14:00 – 17:00.

Sandals Royal Curaçao i Sandals Foundation, den un muestra di apresio i selebrashon a duna Hensley Meulens tremendo sorpresa durante di e konferensia di prensa unda a anunsiá e inisio di Curaçao Baseball Week. Trahadónan di Sandals, inkluyendo e General Manager Dan Waters, a bisti kamisetanan di beisbòl ku logo di Sandals ku e nòmber i number di Meulens riba dje. Di e forma ei a rindi homenahe na Hensley Meulens komo un embahador di beisbòl di Kòrsou. Meulens ta e promé yu di Kòrsou ku a yega Major League Baseball i tabata e promé pelotero lokal ku vários logro den beisbòl internashonal. Mas importante ta ku Meulens ta un persona ku semper a yuda otro peloteronan yu di Kòrsou. E logronan di Meulens ta sinónimo na e nòmber Sandals ku na hopi okashon tabata e promé ku logronan grandi for di momentu ku el a keda funda 41 aña pasá, di kua un di nan ta e promé kadena hotelero pa ekspandé den Karibe i ku a skohe Kòrsou pa konstruí un resort di Sandals pafó di e teritorio karibense di abla ingles.

E konferensia di prensa a finalisá ku un gesto memorabel na momentu ku e tim di Sandals Royal Curaçao, dirigí pa General Manager sr. Dan Waters a invitá Hensley Meulens i su kasa Gyselle, Premier Pisas i minister Cijntje pa nan ta testigu di e momentu grandi ku Dan Waters ta picha un bala pa Meulens komo e señal ofisial di e momentu memorabel.

Tantu Sandals komo Sandals Foundation ta rekonose e importansia di deporte i partikularmente di beisbòl pa Kòrsou i ta hasi e kompromiso di traha huntu ku organisashonnan lokal den 2024 pa sigui engrandese e gran deporte aki.

Sandals verrast Hensley Meulens tijdens Curaçao Baseball Week

WILLEMSTAD, 02 januari 2024 – Curaçao Baseball Week 2024 staat gepland van 3 januari tot en met 5 januari 2024. Kinderen in de leeftijd van zes tot zestien jaar kunnen kennismaken met de lokale MLB spelers, hun begroeten en deelnemen aan clinics die worden begeleid door lokale Major League-spelers. De activiteiten vinden plaats op het Didi Deeds Field Play en het Tio Daou Ballpark van 14:00 tot 17:00 uur.

Als blijk van waardering en viering verrasten Sandals Royal Curaçao en de Sandals Foundation Hensley Meulens tijdens de persconferentie voor de officiële lancering van Curaçao Baseball Week. Teamleden, waaronder algemeen manager Dan Waters, droegen honkbalshirts met het bedrijfslogo en de naam en het nummer van Meulens, als eerbetoon aan hem als ambassadeur van het honkbal van Curaçao.

Meulens is de eerste Curaçaose speler in Major League Baseball en de eerste lokale speler met verschillende prestaties in het internationale honkbal. Belangrijker nog is dat hij altijd andere Curaçaose spelers heeft geholpen. Meulens’ prestaties zijn synoniem met het Sandals-merk, dat sinds de oprichting meer dan 41 jaar geleden veel ‘primeurs’ heeft bereikt, waaronder het eerste hotelmerk dat uitbreidde in het Caribisch gebied en Curaçao koos als het eerste land om een Sandals-resort buiten het Engelssprekende Caribisch gebied te bouwen.

De persconferentie eindigde met een gedenkwaardig gebaar toen het team van Sandals Royal Curaçao, geleid door de heer Dan Waters, Hensley Meulens en zijn vrouw Gyselle, premier Pisas en minister Cijntje uitnodigde om getuige te zijn toen Dan Waters het honkbal naar Meulens gooide, wat de officiële eerbetoon markeerde.

Zowel Sandals als de Sandals Foundation erkennen het belang van sport, en met name honkbal, op Curaçao, en zijn toegewijd om in 2024 samen te werken met lokale organisaties om voort te bouwen op deze geweldige sport.

English version

Sandals surprises Hensley Meulens during Curacao Baseball Week

WILLEMSTAD, 02 January 2024 – Curacao Baseball Week 2024 is set to run from January 3 – January 5, 2024. Youngsters ages six to 16 years can meet and greet and also participate in clinics that will be hosted by local Major League players. The activities will take place at the Didi Deeds Field Play and the Tio Daou Ballpark from 14:00 – 17:00 each day.

Sandals Royal Curacao and the Sandals Foundation, in a show of appreciation and celebration, surprised Hensley Meulens during the press conference to officially launch Curacao Baseball Week. Team members, including General Manager Dan Waters, donned baseball jerseys bearing the company logo, and Meulens’ name and number to pay special tribute to him as the ambassador of Curacao baseball.

Meulens is the first Curacao national to play in Major League Baseball and the first local to tout various achievements in international baseball. Most importantly, he is the person who always helped other Curacao players. Meulens’ achievements are synonymous with the Sandals brand, which has accomplished many ‘firsts’ since its inception over 41 years ago, a major one being the first hotel brand to expand in the Caribbean and choosing Curacao as the first country to build a Sandals resort outside of the English-speaking Caribbean.

The press conference ended with a memorable gesture as the Sandals Royal Curacao team, headed by Mr. Dan Waters, invited Hensley Meulens with his wife Gyselle, Prime Minister Pisas and Minister Cijntje to witness Dan Waters pitching the baseball to Meulens signaling the official tribute of this moment.

Both Sandals and the Sandals Foundation recognize the importance of sport and in particular baseball in Curacao, and are committed to working alongside local organizations in 2024 to continue to build on this great sport.

