Correcte naleving procedures Huisartsenpost na overlijden patiënt

De HAP heeft het beleid om elke dag de eigen huisarts van alle patiënten die contact hebben opgenomen met de HAP te informeren over hoe gehandeld is door medewerkers van de HAP. De huisarts van de patiënt die later is overleden heeft de overdrachtsinformatie op dinsdag 2 januari 2024 omstreeks 04.30 uur toegestuurd gekregen.

Nadat de HAP vernomen heeft dat de patiënt was overleden is direct een intern onderzoek gestart conform de interne procedures. Ook is er contact opgenomen met familie van de overledene. Er is naar voren gekomen dat het in de ochtend beter ging met de patiënt. De patiënt heeft in de ochtend van 2 januari 2024 nog telefonisch contact gehad met eigen huisarts en ook toen is aangegeven dat de patiënt zich beter voelde. De beoordeling van de eigen huisarts heeft niet geleid tot een wijziging in de behandelkoers die is ingezet door de HAP. Later op de dag ging de patiënt naar een kamer en bleef wat lang weg. Nadat familie ongerust werd en ging kijken, bleek de patiënt te zijn overleden.