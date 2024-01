Minister Javier Silvania Onderhandelplan belastingverdragen 2024

Curaçao heeft in 2023 reeds een aanvang gemaakt met een aantal verdragsonderhandelingen en Curaçao zal ook in 2024 met een aantal landen onderhandelen over (nieuwe) belastingverdragen. De inzet bij de onderhandelingen is neergelegd in het Curaçaos Fiscaal Verdragsbeleid dat in 2023 is gepubliceerd. Zoals uit dit beleid kan worden opgemaakt, staat Curaçao in beginsel open voor een belastingverdrag met ieder andere staat. Echter, capaciteitsbeperkingen dwingen tot prioritering. Ook is het de vraag of het beoogd partnerland voldoende capaciteit heeft en prioriteit kan en wil gegeven aan het onderhandelen met Curaçao. Het Ministerie van Financiën heeft voor 2024 een onderhandelplan opgesteld dat aangeeft op welke onderhandelingen Curaçao zich primair zal richten. Het kan echter voorkomen dat gedurende het jaar onderhandelingen worden aangegaan met een land dat niet in het onderhandelplan voorkomt. Het verloop van de geplande onderhandelingen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals capaciteit bij het partnerland.