Minister Javier Silvania STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING BIJ NIET INDIENEN AANGIFTE WINSTBELASTING

STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING BIJ NIET INDIENEN AANGIFTE WINSTBELASTING

Op 22 december jl. is via een persbericht bekend gemaakt dat de belastingdienst in 2024 meer nadruk zal leggen op het verhogen van de compliance inzake het indienen van de aangiften winstbelasting. Minder dan 60% van de ondernemers dient momenteel tijdig de jaarlijkse aangifte winstbelasting in. In het persbericht is aangegeven dat ondernemers die nalaten om voor 1 april as. hun voorlopige aangifte winstbelasting 2023 in te dienen en de verschuldigde winstbelasting af te dragen, in april direct een naheffingsaanslag met boete zullen ontvangen. Tevens is bekend gemaakt dat ondernemers die over de jaren 2019 tot en met 2021 geen aangifte winstbelasting hebben ingediend, maar in plaats daarvan de opgelegde naheffingsaanslag hebben betaald of deze in een betalingsregeling hebben opgenomen, een aanvullende naheffingsaanslag kunnen verwachten indien er voor de inspecteur aanleiding bestaat te veronderstellen dat de aanslag lager is vastgesteld dan het bedrag dat de ondernemer zou moeten afdragen indien deze de aangifte winstbelasting zou hebben ingediend.

Bij de heffing van belastingen is het van groot belang dat alle belastingplichtigen gelijk worden behandeld en dat iedereen naar draagkracht bijdraagt aan de Landskas. Om die reden zet de minister van financiën Javier Silvania, sinds zijn aantreden sterk in op verhoging van belasting compliance wat een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan de verhoging van de belastingopbrengsten. Het tarief van de winstbelasting is met ingang van 2023 gedaald van 22% tot 15% voor de eerste NAf 500.000 aan belastbare winst. Dergelijke tariefsverlagingen zijn alleen mogelijk als alle belastingplichtigen hun bijdrage leveren.

De Sectordirecteur Fiscale Zaken heeft de Minister van Financiën per brief geïnformeerd dat om de verhoging van de compliance met betrekking tot het indienen van achterstallige aangiften winstbelasting extra kracht bij te zetten een nieuw beleid wordt ingevoerd. Indien een ondernemer na een aantal waarschuwingen de verplichting om de aangifte(n) winstbelasting in te dienen niet binnen de gestelde termijn naleeft, zal er onmiddellijk voor strafrechtelijke vervolging worden gekozen. In deze gevallen zal door SBAB (Team Inlichtingen en Opsporing) een proces-verbaal worden opgesteld en naar het Openbaar Ministerie ter vervolging worden gestuurd. Het wordt door de Sectordirecteur niet wenselijk geacht om in deze gevallen een transactiebedrag voor te stellen ter voorkoming van strafvervolging. De Sectordirecteur is tot dit besluit gekomen na overleg met SBAB, de Belastingdienst, de Douane en het Openbaar Ministerie.

Dit beleid is tijdelijk, ervan uit gaande dat het een preventieve werking zal hebben en belastingplichtigen zal stimuleren om te voldoen aan hun aangifteverplichtingen. Het niet voldoen aan de aangifteverplichting kan dus verregaande gevolgen hebben, namelijk strafvervolging en derhalve een strafblad bij veroordeling. Ondernemers die nog achterstanden hebben in het indienen van de aangiften winstbelasting over de jaren 2019 tot en met 2022 worden dan ook opgeroepen om deze alsnog zo spoedig mogelijk via het online aangifteportaal van de Belastingdienst in te dienen. Volledigheidshalve wordt nog gemeld dat ook de Stichting Particulier Fonds (SPF) met ingang van 2019 verplicht is om jaarlijks de aangifte winstbelasting in te dienen. Ook bestuurders van een SPF lopen derhalve het risico op strafrechtelijke vervolging bij het niet nakomen van de aangifteverplichting

