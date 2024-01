INVESTIGASHON DI INSPEKSHON Programa di dia i kuido den Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou

WILLEMSTAD – Konseho pa Mantenshon di Lei (di awor padilanti: RvR) a realisá un investigashon riba kon ta duna kontenido na e programa di dia i kon ta pará ku akseso na kuido den Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou

Den su normanan, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) ta stipulá ku kalidat di bida den un instituto ta dependé pa un gran parti di e aktividatnan ku ta ofresé na e detenidonan. Ku otro palabra, un detenido tin derecho di tin un programa di dia.

‘Ofresé un programa di dia’ ta enserá ku mester ofresé e detenidonan sierto aktividat definí pa nan okupá nan mes kuné den e periodo di ora habri nan sèl mainta te ora lòk e sèl bèk atardi. E aktividatnan en kuestion ta: enseñansa, formashon, rekreo, trabou, sali bai ‘lucht’ i risibí bishita. Kuido spiritual tambe ta parti di e programa di dia.

Kuido sosial i kuido médiko ta parti inherente di e programa di dia ya ku bienestar spiritual, físiko i sosial di e detenido ta importante pa e por partisipá den un programa di dia na un manera efektivo.

E investigashon a mustra ku SDKK a traha un programa di dia ku aktividat pa tur blòk. Aunke tin programa di dia pa tur blòk, a konstatá ku den práktika tin sierto traba pa ehekutá esakinan. Esei ta debí na falta di personal i di fondo. Minister di Hustisia a informá RvR ku Konseho di Minister a aprobá un plan di mas aña pa kontratá di personal, ku lo hasi posibel pa reklutá personal pa SDKK.

E opshonnan di enseñansa i formashon ku SDKK ta ofresé ta limitá. Esei ta debí spesialmente na falta di fondo i di personal ku tabata eksistí ainda na momento ku e investigashon akí a tuma lugá. E opshonnan di rekreo den SDKK ta limitá.

RvR ta konstatá ku ta pa mitar di e detenidonan so tin trabou disponibel.

Debí ku no tin sufisiente aktividat pa nan, ta laga e detenidonan pasa mas tantu tempu pafó di nan sèl (lucht) ku e dos ora pa dia fihá den lei.

E detenidonan den SDKK por risibí un ora di bishita, un biaha kada dos siman. Esaki ta konforme artíkulo 24 di Gevangenismaatregel 1999. Den su último rapòrt, CPT a rekomendá pa oumentá e tempu di bishita te por lo mínimo ora pa siman.

E detenidonan ta risibí kuido spiritual i sosial. No opstante, RvR ta di opinion ku, pa Servisio Sosial por funshoná na un manera óptimo, mester buska un solushon pa e falta di personal.

Servisio Médiko di SDKK tambe tin bastante vakatura. Debí na esei, ni e ‘intake’ médiko ni e tèst di sanger i orina no ta tuma lugá denter di 24 ora despues ku e detenidonan yega SDKK. RvR no por husga te kon leu por bisa ku e detenidonan ta haña akseso na kuido médiko denter di un plaso rasonabel, ya ku no tin informashon disponibel ku ta mustra kuantu petishon pa tratamentu médiko a wòrdu entregá, den kuantu tempu a atendé e petishonnan akí i di ki manera a atendé nan.

INSPECTIE-ONDERZOEK Dagprogramma en verzorging in het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou

WILLEMSTAD – De Raad voor de Rechtshandhaving (hierna: de Raad) heeft een onderzoek gedaan naar de invulling van het dagprogramma en de toegang tot zorg in het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou

Het European Committee for Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) heeft als één van zijn normen opgenomen dat de kwaliteit van leven in een penitentiaire inrichting in grote mate afhangt van de activiteiten die aan de gevangenen worden aangeboden. Met andere woorden gedetineerden hebben recht op een dagprogramma.

Onder het aanbieden van een dagprogramma wordt verstaan het aanbieden van vastgestelde activiteiten die worden uitgevoerd in de periode die ligt tussen het openen van de cellen van de gedetineerden in de ochtend en het weer insluiten van de gedetineerden in de avond. Het gaat daarbij om de volgende activiteiten: onderwijs, vorming, recreatie, arbeid, luchten en bezoek ontvangen. Ook de geestelijke verzorging is een onderdeel van het dagprogramma.

Sociale verzorging en medische verzorging zijn inherent aan het dagprogramma omdat voor een effectieve deelname aan een dagprogramma het geestelijke, lichamelijke en sociale welzijn van de gedetineerde van belang is.

Uit het onderzoek blijkt dat het SDKK voor alle huisblokken een dagprogramma met activiteiten heeft opgesteld. Ondanks het bestaan van een dagprogramma voor alle huisblokken, blijkt dat in de praktijk de uitvoering in zekere mate wordt gehinderd door een gebrek aan personele capaciteit en financiën. De Minister van Justitie heeft Raad geïnformeerd dat de Raad van Ministers akkoord is gegaan met een meerjarig instroomplan om personeel voor het SDKK te werven.

Het onderwijsaanbod en vorming in het SDKK is beperkt. Dit komt met name door het tekort aan financiële middelen en het gebrek aan personeel, dat ten tijde van dit onderzoek nog steeds bestond. De recreatiemogelijkheden in het SDKK zijn beperkt.

De Raad constateert dat er arbeid beschikbaar is voor slechts de helft van de gedetineerden.

Vanwege het gebrek aan activiteiten worden de gedetineerden in de gelegenheid gesteld meer tijd buiten hun cel door te brengen (luchten) dan de wettelijke vastgestelde twee uren per dag.

De gedetineerden krijgen conform artikel 24 van de Gevangenismaatregel 1999 de gelegenheid om eens in de twee weken één uur bezoek te ontvangen. In zijn recente rapport heeft het CPT aanbevolen om het bezoekrecht te verhogen tot minstens één uur per week.

De gedetineerden krijgen geestelijke en sociale verzorging. De Raad is evenwel van mening dat voor het optimaal functioneren van de Sociale Dienst, een oplossing moet worden gezocht voor het heersende personeelstekort.

Ook bij de medische dienst van het SDKK zijn er veel vacatures. Als gevolg daarvan vindt noch de medische intake noch het verrichten van bloed- en urineonderzoek plaats binnen 24 uren na aankomst van de gedetineerden bij het SDKK. De Raad kan niet oordelen in hoeverre de gedetineerden binnen een redelijke tijd in de gelegenheid worden gesteld medische verzorging te krijgen omdat er geen informatie beschikbaar is over het aantal ingediende verzoeken voor medische behandeling, binnen welke termijn deze zijn afgehandeld en hoe die zijn afgehandeld.

Resúmen i rekomendashon

Den su normanan, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) ta stipulá ku kalidat di bida den un instituto ta dependé pa un gran parti di e aktividatnan ku ta ofresé na e detenidonan. Ku otro palabra, un detenido tin derecho di tin un programa di dia. E investigashon evaluativo di RvR na 2018 a mustra ku Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) no tabatin un programa di dia na e momento ei. ‘Ofresé un programa di dia’ ta enserá ku mester ofresé e detenidonan sierto aktividat definí pa nan okupá nan mes kuné den e periodo di ora habri nan sèl mainta te ora lòk e sèl bèk atardi.

Ku e investigashon akí, RvR ta analisá te kon leu e programa di dia di SDKK ta kumpli ku e normanan fihá a base di e kuadro di evaluashon (wak paragraf 1.6.).

Tambe, RvR ta evaluá te kon leu e detenidonan den SDKK tin akseso na kuido spiritual, sosial i médiko. Kuido spiritual ta parti di e programa di dia. Kuido sosial i kuido médiko ta parti inherente di e programa di dia ya ku bienestar spiritual, físiko i sosial di e detenido ta importante pa e por partisipá den un programa di dia na un manera efektivo.

E pregunta sentral di e investigashon ta lo siguiente:

Te kon leu SDKK ta ofresé e detenidonan posibilidat di partisipá den un programa di dia ku ta kuadra ku loke lei ta eksigí, i te kon leu SDKK ta ofresé akseso na kuido?

Pa por kontestá e pregunta sentral, a formulá e siguiente preguntanan sekundario:

E detenidonan ta risibí enseñansa, formashon i rekreo? Tin trabou disponibel pa e detenidonan? Ta permití e detenidonan sali bai ‘lucht’, risibí bishita i usa e biblioteka? E detenidonan ta risibí kuido spiritual, sosial i médiko?

Disponibilidat di programa di dia

CPT ta bisa ku mester tin un programa di aktividat adekuá pa e detenidonan. Spesialmente pa loke ta trata e departamento di Jong Volwassenen (JoVo), CPT ta bisa ku mester tin un programa kompleto di aktividat.

E investigashon a mustra ku SDKK a traha un programa di dia ku aktividat pa tur blòk. Aunke tin programa di dia pa tur blòk, a konstatá ku den práktika tin sierto traba pa ehekutá esakinan (inkluso esun di e hóbennan den JoVo). Esei ta debí na falta di personal (entre otro, di siguridat) i falta di fondo. Den e fase di ‘wederhoor’ (skucha e otro banda), Minister di Hustisia a informá RvR ku Konseho di Minister a aprobá un plan di mas aña pa kontratá personal, ku lo hasi posibel pa reklutá personal pa SDKK. Esei lo fasilitá implementashon di e programanan di dia.

Enseñansa, formashon i rekreo

E opshonnan di enseñansa ku SDKK ta ofresé ta limitá. Falta di fondo ta pone ku no por amplia e posibilidatnan pa duna e detenidonan lès. Fuera di esei, tin falta di personal. Meskos ta konta pa loke ta trata formashon.

Ta dos guia di aktividat so tin pa tur e (aproksimadamente 400) detenidonan ku tin den SDKK. Maske a traha un programa di siman i SDKK ta disponé di un fasilidat pa hasi deporte (esta, un sala di hasi ehersisio), debí na falta di wardadó di prezu, rekreo den SDKK ta skars.

RvR ta di opinion ku enseñansa, formashon i rekreo mester ta disponibel na un manera struktural, ya ku enseñansa, formashon i rekreo ta hunga un papel importante den resosialisashon di e detenidonan i na mes momento ta kontribuí na un ambiente di biba i traha mas sigur den SDKK.

Trabou

Segun e lista ku RvR a risibí di SDKK, na tur tin 198 kupo di trabou den SDKK. Esei ta pa un poblashon di aproksimadamente 400 detenido. Konforme e rekomendashon di CPT, esta, ku e outoridatnan konserní mester sigui hasi esfuerso pa introdusí un serie di aktividat adekuá pa tur prezu, RvR ta suprayá ku mester mira si akaso SDKK lo logra pa mas detenido tin trabou i kon por logra esei.

Lucht

E investigashon a revelá ku, debí ku no tin sufisiente aktividat pa nan, ta laga e detenidonan pasa mas tantu tempu pafó di nan sèl (lucht) ku e dos ora pa dia fihá den lei.

Bishita

E detenidonan den SDKK por risibí komo mínimo un ora di bishita, un biaha kada dos siman. Esaki ta konforme artíkulo 24 di Gevangenismaatregel 1999. Si na momento ku listra un detenido su sèl, topa un opheto prohibí den e sèl, ta apliká komo medida disiplinario: ‘kita un òf mas okashon di bishita’. Sin embargo, segun CPT, no tin mag di kastigá prezu na un manera ku lo enserá un prohibishon total òf parsial di kontakto ku famia, ni limitashon di kontakto ku famia. Por usa limitashon di kontakto ku famia komo un forma di kastigu solamente si e delito en kuestion tin di aber ku e tipo di kontakto ei. Na opinion di RvR, e echo ku e sanshonnan ku SDKK por imponé ta limitá no por ta motibu pa keda sin kumpli ku e norma di CPT. Ta SDKK lo mester amplia e tiponan di kastigu fihá den e buki di sanshon. Den su último rapòrt, CPT a rekomendá pa oumentá e tempu di bishita te por lo mínimo un ora pa siman. RvR ta uni su mes na e rekomendashon akí di CPT i ta spera ku SDKK lo sigui e rekomendashon akí riba korto plaso.

Biblioteka

SDKK tin un biblioteka, ku na momento di e investigashon tabata será debí ku, segun e tim di maneho di SDKK, mester tin un bibliotekario presente den SDKK pa e biblioteka por funshoná. RvR no ta mira indikashon ku CPT ta eksigí esei. P’esei, RvR ta di opinion ku di awor padilanti, SDKK no mester sera e biblioteka pa falta di un bibliotekario.

Kuido spiritual

Un biaha pa siman, ta tene enkuentro di karakter spiritual den tur blòk di SDKK i e detenidonan di SDKK tin mag di asistí na e enkuentronan akí. Tin hopi bochincha ora e representante religioso ta hibando palabra den un blòk. Esei ta debí entre otro na wega di dominó i televishon ku volúmen muchu haltu, i debí ku tin detenido ku ta para papia duru. E bochincha ta pone ku ta difísil pa e detenidonan ku ke skucha loke e representante ta bisa por hasi esei.

Pa e motibu akí, RvR ta di opinion ku tin espasio pa mehorá. E direktor tin ku pèrkurá pa e detenidonan por asistí na enkuentro spiritual sin wòrdu strobá, sea den e kapèl òf otro kaminda.

Kuido sosial

RvR ta konstatá ku Servisio Sosial ta lucha ku falta di personal. RvR ta di opinion ku, pa Servisio Sosial por funshoná na un manera óptimo, mester buska un solushon pa e falta di personal.

Kuido médiko

E funshon di ‘Hefe di unidat di servisio médiko’ no ta yená. E funshonnan di ‘Sikólogo’, ‘Sekretaria di servisio médiko’,’ ‘Enfermero sosial-sikiátriko’ i ‘Asistente di dentista’ tampoko. Fuera di esei, e funshon di ‘Dòkter di instituto’ tampoko no ta yená. Den práktika, ta tres médiko ku ta traha a base di kontrakt ta tene Servisio Médiko den funshonamentu.

A base di e resultadonan di e investigashon pa loke ta trata e personal fiho di Servisio Médiko, RvR ta konkluí ku hopi di e funshonnan ta vakante. E echo ku Ministerio di Hustisia tin atenshon pa esaki i ta purba di yena e funshonnan krítiko di Servisio Médiko ta algu ku RvR ta konsiderá positivo. RvR ta spera ku pronto e funshonnan vakante lo keda yená.

Mayoria di e kehonan di detenido tin di aber ku e manera ku ta ehekutá e instrukshonnan tokante dieta.

RvR no por husga te kon leu por bisa ku e detenidonan ta haña akseso na kuido médiko denter di un plaso rasonabel, ya ku no tin informashon disponibel ku ta mustra kuantu petishon pa tratamentu médiko a wòrdu entregá, den kuantu tempu a atendé e petishonnan akí i di ki manera a atendé nan.

Segun e norma di CPT, Servisio Médiko di un prizòn mester ta den posishon di por ofresé tantu tratamentu médiko komo kuido di enfermeria, i tambe alimento adaptá na nesesidat di e persona.

Tin sierto aspekto ku por stroba un intervenshon médiko di sosodé na tempu. Un di nan ta presensia di interkòm defektuoso den e blòknan.

Seguro básiko (di SVB) no ta kubrí e gastunan médiko di e detenidonan. Esei ta trese un peso èkstra riba presupuesto di SDKK.

E investigashon a revelá ku, debí na falta di personal den Servisio Médiko, ni e ‘intake’ médiko ni e tèst di sanger i orina no ta tuma lugá denter di 24 ora despues ku e detenido yega SDKK.

Rekomendashon na Minister di Hustisia

General:

Pone sufisiente fondo disponibel pa SDKK, entre otro pa ehekushon di un programa di dia ku ta kuadra ku loke lei ta preskribí. Pèrkurá pa tantu e funshonnan krítiko di Servisio Médiko komo e funshonnan vakante di departamento di Servisio Sosial wòrdu yená mas pronto posibel. Sigui ku e trayekto ku Banko di Seguro Sosial pa haña klaridat riba kobertura di gastu médiko di e detenidonan.

Relashoná ku SDKK:

Studia e posibilidat pa SDKK logra pa mas tantu prezu tin trabou i kon lo por logra esei. Stòp inmediatamente di kita okashon di bishita for di e detenidonan komo medida disiplinario, a ménos ku e falta kometí tin di aber ku bishita. Pèrkurá pa e detenidonan por risibí bishita un biaha pa siman. Amplia e buki di sanshon i konsiderá si por inkluí medida disiplinario manera:

– prohibí e persona en kuestion di partisipá den un òf mas aktividat spesífiko durante un periodo spesífiko, òf

– but, por ehèmpel te na un suma máksimo ku ta igual na dos biaha e suèldu semanal aplikabel den SDKK.

Kompletá e proyekto di pone interkòm, ku entretantu ya ta andando. Tene registro di kuantu ta dura pa atendé petishon pa atenshon médiko i kon a atendé esakinan. Pèrkurá pa Kushina sigui e instrukshonnan tokante dieta. Sigui e rekomendashonnan di CPT tokante programa di dia ku no a wòrdu implementá (kompletamente) ainda. Ta trata aki di e siguiente rekomendashonnan:

SDKK mester desaroyá un régimen di aktividat pafó di sèl pa tur detenido. E detenidonan, inkluso esnan ku ta den aresto preventivo, mester pasa un parti rasonabel di dia, esta, no ménos ku ocho ora, pafó di nan sèl, hasiendo aktividat variá i dirigí: trabou, enseñansa, deporte i rekreo.

Mester tin un programa kompleto di aktividat disponibel pa e hóbennan ku ta den Departamento di Jong Volwassenen (JoVo). Tur detenido será den SDKK pa di promé bes mester wòrdu sometí mas pronto posibel, i en todo kaso denter di 24 ora, na un saminashon médiko di parti di un enfermera kapasitá pa hasi esei.

SDKK mester dal paso pa garantisá ku e detenidonan tin akseso rápido na kuido di salú.

