Tijdens ALV Dhr. Edmond Lodowica benoemd tot erelid van CuraBox

Op vrijdagavond vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Curaçao Boxing Association (CuraBox) plaats.

Tijdens deze vergadering werd Dhr. Edmond Lodowica benoemd tot erelid van de Curaçao Boxing Association (CuraBox).

De 65 jarige Dhr. Edmond Silvester Lodowica, vierde onlangs zijn Gouden Boksjubileum, omdat hij al 50 jaar actief is in de bokssport. Hij heeft zich altijd vrijwillig ingezet, doet dit nog steeds en als het aan hem ligt zal hij dit nog vele jaren blijven doen.

Edmond Lodowica (1958) begon in 1974 met boksen, nadat hij van zijn neef Freddy Daalnoot (boksnaam “Floyd Patterson”) een paar bokshandschoenen had gekregen.

Dhr. Lodowica maakte een geïmproviseerde boksring in de achtertuin van het ouderlijk huis en veel kinderen uit de buurt kwamen ‘s middags na school boksen.

Edmond begon zelf te trainen bij Eugene Daalnoot, broer van Freddy, in Sentro di bario Buena Vista.

In hetzelfde jaar (1974) won Edmond zijn eerste gevecht in het Rif stadion.

Dhr. Lodowica was succesvol in 22 wedstrijden en werd kampioen van Curaçao. Hij bokste ook op Aruba, in Venezuela en in Colombia.

Door een knieblessure moest hij stoppen met het wedstrijdboksen, maar hij bleef actief als trainer, coach, scheidsrechter, jurylid, tijdwaarnemer etc. Dit deed en doet hij nog steeds als vrijwilliger.

Het verschil met veel andere vrijwilligers is dat Dhr. Lodowica dit al jaren onafgebroken doet en dat mensen altijd op hem kunnen rekenen. Een voorbeeld is dat hij vervroegd terugkomt van een vakantie in het buitenland, omdat we hem nodig hebben tijdens een boksevenement op Curaçao.

Als supervisor bij CuraBox verzorgt en verzorgde hij tevens de opleiding van nieuwe scheidsrechters en juryleden.

Op het moment is Dhr. Lodowica de enige internationaal gecertificeerde en erkende scheidsrechter van de International Boxing Association (IBA).

De CuraBox voorzitter Edwin Baas ontmoette Dhr. Lodowica in 2003 toen hij een bokstraining gaf ter gelegenheid van de oprichting van CUMAFE (Curaçao Martial Arts Federation).

Net als voor CuraBox, voorheen bekend als CABA (Curacaose Amateur Boks Associatie), heeft Dhr. Lodowica zich ook altijd vrijwillig ingezet voor CUMAFE en doet dat nog steeds.

Afgelopen jaar, 2023, behaalde Edmond Lodowica de 1-star diploma’s van IBA (International Boxing Association), zowel als internationale bokscoach ens als internationaal scheidsrechter/jurylid. In de 50 jaar dat Dhr. Lodowica actief is in het boksen al vele diploma’s behaald als trainer, scheidsrechter etc. Hij zorgt er echter voor dat zijn kennis regelmatig wordt opgefrist en geeft deze ook door aan anderen.