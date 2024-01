Verkoop verkavelingsplan Brakkeput Noord van start: Realiseer jouw droomhuis!

Brakkeput Noord, gelegen aan de oostkant van Curaçao in de nabijheid van het Spaanse Water, Caracasbaai en Jan Thiel, biedt een unieke kans om jouw droomhuis te realiseren. Het gebied omvat 160 ruime kavels te midden van een prachtige natuurlijke omgeving met gevarieerde hoogtes en adembenemende uitzichten. Met een overvloed aan voorzieningen in de buurt, waaronder winkels, supermarkten, restaurants, en watersportactiviteiten, belooft Brakkeput Noord een ideale locatie voor jouw nieuwe thuis.

In 2021 heeft het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) dit terrein ontgonnen, en nu zijn de kavels gereed voor verkoop. Voor velen is dit de kans om een eigen stukje paradijs te verwerven. Ontdek de schoonheid van het gebied via de video op de website brakkeputnoord.cw.

Informatie en voorbereiding voor de koop

Vanaf nu kunnen geïnteresseerden die zich registreren op brakkeputnoord.cw en gedurende de hele verkoopperiode op de hoogte blijven.

Iedereen die zich registreert wordt via mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van Brakkeput Noord en de start van de verkoop van de kavels. Informatie over de Algemene Voorwaarden, de welstandsbepalingen, veelgestelde vragen en een uitleg over het biedingsproces is beschikbaar op de website.

Het is niet mogelijk om vooraf een kavel te reserveren; alle kavels worden tegelijk aangeboden, en biedingen kunnen alleen digitaal via de website worden uitgebracht.

Kopers hoeven geen ingezetenen van Curaçao te zijn, maar bij aanmelding dienen zij zich te identificeren met een geldig identificatiebewijs. Elke koper kan maximaal één kavel aanschaffen.

Start van het gesloten biedproces

Het biedproces start op 31 januari 2024 en alle geregistreerde deelnemers worden dan geïnformeerd over het gesloten biedingsproces. Vanaf deze datum vind je alle benodigde informatie op de website voor een goede voorbereiding op de kavelaankoop, inclusief de kavelnummers, grootte en minimumbiedprijs per vierkante meter van alle beschikbare kavels. Elke kavel heeft een oppervlakte van circa 750 m2.

De biedingsperiode duurt 3 weken en biedingen kunnen tot de laatste dag, 21 februari 2024, worden uitgebracht. Het draait niet om wie als eerste biedt, maar wie het hoogste bod plaatst voor een specifieke kavel. Elke koper mag maximaal één keer op twee verschillende kavels bieden.

Tijdens het gesloten bieden worden alle biedingen digitaal vastgelegd, maar blijven geheim tot het einde van de biedronde. Aanmelden voor gesloten bieden kan via de website. Het geboden bedrag blijft tijdens het bieden gesloten en is niet zichtbaar voor anderen. Na afloop van de biedingsperiode worden de biedingen notarieel geopend, en wordt bekend wie het hoogste bod heeft uitgebracht.

Voor meer informatie: www.brakkeputnoord.cw of mail brakkeputnoord@apc.cw

English

Sale of the Brakkeput Noord allotment plan starts: Realize your dream home!

Brakkeput Noord, located on the east side of Curaçao near Spanish Water, Caracasbaai, and Jan Thiel, offers a unique opportunity to realize your dream home. The area comprises 160 spacious unique lots amidst a beautiful natural environment with varied elevations and breathtaking views. With an abundance of amenities nearby, including shops, supermarkets, restaurants, and water sports activities, Brakkeput Noord promises to be an ideal location for your new home.

In 2021, the Algemeen Pensioefonds van Curaçao (APC) developed this land, and now the lots are ready for sale. For many, this is the chance to acquire their own piece of paradise. Discover the beauty of the area through the video on the website brakkeputnoord.cw.

Information and preparation for the purchase

From now on, interested individuals who register on brakkeputnoord.cw can stay informed throughout the entire sales period.

Everyone who registers will be kept informed via email about the developments of Brakkeput Noord and the start of the lot sales. Information about the General Terms and Conditions, Building regulations, frequently asked questions, and an explanation of the bidding process is available on the website.

It is not possible to reserve a lot in advance; all lots are offered simultaneously, and bids can only be submitted digitally through the website.

Buyers do not need to be residents of Curaçao, but upon registration, they must identify themselves with a valid identification document. Each buyer can purchase a maximum of one lot.Top of Form

Start of the digital sealed bidding process

The bidding process begin on January 31, 2024, and all registered participants will be informed about the digital sealed bidding process. From this date, you will find all the necessary information on the website for a proper preparation for purchasing a lot, including lot numbers, sizes, and minimum bidding prices per square meter for all available plots. Each lot has an area of approximately 750 m2.

The bidding period will lasts for 3 weeks, and bids can be submitted until the last day, February 21, 2024. It’s not about who bids first but who places the highest bid for a specific lot. Each buyer can bid a maximum of once on two different lots.

During the digital sealed bidding, all bids are digitally recorded but remain confidential until the end of the bidding round. Registration for digital sealed bidding can be done via the website. The offered amount remains sealed during the bidding and is not visible to others. After the bidding period, the bids will be notarially opened, and it will be revealed who placed the highest bid.

For more information: http://www.brakkeputnoord.cw or email brakkeputnoord@apc.cw

Papiamentu

Inisio benta di tereno na Brakkeput Noord: Realisá e kas di bo soño!

Brakkeput Noord, situá na banda ost di Kòrsou den serkania di Spaanse Water, Caracasbaai i Jan Thiel, ta ofresé un oportunidat úniko pa realisá e kas di bo soño. E área ta inkluí 160 parsela amplio den un ambiente natural bunita ku altura variá i un bista impreshonante. Ku hopi fasilidat den serkania manera tienda, supermerkado, restorant, i aktividatnan di deporte akuátiko, Brakkeput Noord ta primintí di ta un lokalidat ideal pa bo kas nobo.

Na 2021, Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) a desaroyá e tereno akí, i awor e parselanan ta kla pa bende. Pa hopi hende esaki ta e chèns pa atkerí nan propio paraíso. Deskubrí e bunitesa di e área via e video riba e wèpsait http://www.brakkeputnoord.cw.

Informashon i preparashon p’e kompra

Di awor pa dilanti interesádonan ku registrá nan mes na http://www.brakkeputnoord.cw por mantené nan mes informá durante henter e periodo di benta.

Tur hende ku a registrá lo risibí notifikashon via imeil tokante e desaroyonan di Brakkeput Noord i e inisio di benta di e parselanan. Informashon tokante e kondishonnan general, e norma nan di konstrukshon, preguntanan komun i un splikashon di e proseso di oferta ta disponibel riba e wèbsait.

No ta posibel pa reservá un parsela adelantá; ta ofresé tur parsela na mes momento, i por entregá ofertanan solamente digital via di e wèpsait.

Kumpradónan no mester ta habitante di Kòrsou, pero na momento di registrá nan mester identifiká nan mes ku un ID bálido. Kada kumpradó por kumpra máksimo un parsela.

Inisio di e proseso di oferta será

E proseso di oferta será ta kuminsá dia 31 di yanüari 2024 i tur partisipante registrá lo risibí informashon tokante di e proseso di oferta será. For di e fecha akí, bo lo haña tur informashon nesesario riba e wèpsait pa bo prepará bo mes pa kumpra un parsela, inkluyendo e number di parsela, grandura i preis mínimo pa kada meter kuadrá di tur parsela disponibel. Kada parsela tin un área di masomenos 750 m2.

E periodo di oferta ta dura 3 siman i por entregá ofertanan te riba dia 21 di febrüari 2024. No ta trata di ken a hasi un oferta promé, sino di ken ta pone e oferta di mas altu pa un parsela spesífiko. Kada kumpradó por hasi oferta máksimo un biaha riba dos parsela diferente.

Ta registrá tur oferta digitalmente durante e proseso di oferta será, pero nan ta keda sekreto te na final di e ròndu di oferta. Bo por registrá pa oferta riba e wèpsait. E suma di oferta lo keda sekreto durante e periodo di oferta i lo no ta visibel pa terser. Despues di e periodo di oferta e notario ta abri tur oferta i lo anunsiá ta ken a pone e oferta mas altu.

Pa mas informashon: www.brakkeputnoord.cw òf i-meil brakkeputnoord@apc.cw

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket