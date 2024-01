Minister Javier Silvania Pregunta Kon ta para ku e veredikto den korte CMC kontra Gobiernu?

Presupuesto 2024

Sra Mc William

Pregunta Kon ta para ku e veredikto den korte CMC kontra Gobiernu? A aloka e zorgbudget den presupuesto?

Kontesta Pa loke ta trata e veredikto di hues enkuanto e budget 2019-2021, kualnan a wordu otorga na CMC durante e periodo di gobernashon anterior, mi por bisa ku ya kaba SVB a traha e asina yama herstelbeschikkingen i paga e montantenan konserni.

Tambe mi ta supraya ku ya kaba a yega na palabrashon ku gerensia di CMC enkuanto pago di e transitiekosten di 2018/2019. Ya kaba CMC a haña NAf 4 mion enkuanto e transitiekosten di 2018/2019 i den e proksimo 3 lunanan lo paga 15 mion mas na CMC (NAf 5 mion pa aña). Tur esaki ta sosode den palabrashonnan estrecho ku gerensia di CMC i naturalmente despues di a risibi tur e dokumentashonnan nesesario for di CMC. Enkuanto e sobra parti di e transitiekosten e gerensia di CMC a duna di konose ku pronto nan lo suministra e dokumentashon nesesario pa asina por yega na palabrashon enkuanto pago di esaki.

E gerensia di CMC a duna di konose ku e gobiernu anterior no a paga e gastunan di transishon 2018/2019. Awoki ta masha kos e gobernantenan anterior ta papia over di CMC, pero ora boso tabata sinta boso no a paga e gastunan di transishon, esei ta un feit. A laga CMC paga gastunan di entre otro MRT, a broma masha ku habrimentu di hospital, pero ora di paga a benta kara aya banda gaña kens. Por bin ku tur sorto di eskusa, feit ta ku e gobernantenan anterior no a paga e transitiekosten, anto awo ke hunga masha heroe i bisa ku CMC ta importante. Boso mester a demostra esei dia boso tabata sinta riba e stoel. E gobiernu aki a disidi di para habri pa paga e gastunan di transishon i pesei no a bringa esaki den korte na momentu ku CMC a trese esaki dilanti den e hoger beroep enkuanto e budget 2019-2021.

E echo ku den pasado no a paga CMC e transitiekosten no obstante e palabrashonnan hasi i e dokumentashonnan esistente, ta hasi posibel ku pago di e gastunan aki por sosode via balans na luga di via gewone dienst. Pesei bo no ta mira e gastunan aki den presupuesto 2024, pero nan lo wordu paga si via balans, hasiendo huso di e saldo di likides aktual.

Mi ta aksentua ku e budget pa CMC ta wordu paga for di e fondo di SVB i no for di e presupuesto di Pais. Solamente ora ku e schommelfonds di SVB ta negativo, gobiernu tin e responsabilidat pa kontribuí mas tantu for di e presupuesto di Pais. Pesei ta importante pa implementa medida pa baha gastunan mediko, entre otro door di inverti den prevenshon i hisa kalidat di nos eerstelijn. Konhuntamente ku SVB ta trahando riba medidanan balansa pa baha gastunan mediko, entre otro amplia registro i uso di remedi generiko. Tambe ta trahando diferente plan di prevenshon (lo hasi uso di entre otro e Strategisch Medisch Beleidsplan di CMC) pa evita ku muchu hende mester hasi uso di nos tweedelijnszorg (entre otro CMC).

Hoofdlijnenakkoord. Kiko ta stand van zaken di e trabou nan di e komishon aki?

Kontesta Ta verwacht ku KPMG lo kaba ku nan di 7 deelrapport, kual ta un “Second opinion enkuanto e struktura di finansiamentu di CMC” fin di februari 2024. Despues e begeleidingscommissie lo inkorpora tur e 7 deelrapporten di KPMG plus e veredikto di hues enkuanto e budgetbeschikkingen di CMC den nan rapport final kual lo wordu entrega (huntu ku tur deelrapporten) na regiegroep i mi persona 15 maart 2024. Notabel ta ku sierto hende ta papia solamente di e doelmatigheidsonderzoek i no di tur e otro deelrapporten. Tampoko ta para ketu riba e kontenido kompletu di e veredikto di hues.