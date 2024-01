Minister Javier Silvania

Begroting 2024

Sra Pauletta

Gabinete PAR/MAN/PIN a hasi henter un show ora a habri CMC. Pero no a duna sen pa kubri transitiekosten

Pregunta

Ta bisa ku e gobiernu anterior no a paga CMC e transitiekosten, pero ku e gobiernu aktual si lo paga CMC asina ku gobiernu haña foi CMC e dokumentashon di e transitiekosten. Dikon ta hasi manera e gobiernu anterior no ke a paga e transitiekosten? Ken ta skibi e kontestanan di CMC pa minister?

Kontesta

E hendenan ku ta kontesta e preguntanan enkuanto CMC no ta relevante, lokual ta relevante ta e echo ku e bestuur di CMC a duna di konose ku e gobiernu anterior no a paga CMC e transitiekosten 2018-2019. A broma masha ku habrimentu di hospital, pero no a paga CMC e transitiekosten. E motibu dikon e gobiernu anterior no a paga, no ta konosi serka e bestuur di CMC, anto ami no ta bai filosofia riba esaki. Punto ta ku no a paga den pasado i ku awor sí ta pagando CMC e transitiekosten a base di kontrolnan ku ta wordu hasi. Ya kaba CMC a risibi NAf 4 mion, anto a palabra ku e gerensia di CMC ku e proximo 3 lunanan CMC lo risibi NAf 5 mion pa luna, esta NAf 15 mion, naturalmente a base di dokumentonan presenta. E sobra di e transitiekosten lo wordu evalua ku e gerensia di CMC i tambe lo palabra e termino ku lo paga esakinan.

