Ministerio GMN ta risibí invitashon pa asistí na importante konferensia relashoná ku salú

Willemstad – Invitashon di Ministerio di Aysuh di India huntu ku World Health Organization “WHO” -organisashon mundial di salú- na Ministerio di Salú, Medio Ambiente i Naturalesa (GMN) pa un konferensia, titulá: “International Conference on Standarisation of Diagnosis and Terminologies in Ayurvda, Unani and Siddha Systems of Medicine (ICoSiTAUS) dia 25 i 26 di febrüari 2020 na New Deli India i na un workshop dia 28 di febrüari 2020 yamá: “Mainsteaming Ayurveda in the Netherlands and Europe” na Den Haag.

Manera ya ta konosí, WHO a pone último añanan hopi énfasis riba e desaroyo di Medisina Tradishonal, Komplementario i Integrativo (Traditional, Complementairy and Integrative Medicin “TCIM”) komo parti integral di salubridat. P’esei WHO a desaroyá un dokumento di maneho: “WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023” den kua e ta hasi un apelashon riba tur pais pa desaroyá i implementá maneho, lei i guia pa integrashon di TCIM den e sistemanan di kuido di salú nashonal, i pa eduká i entrená hende den e sistemanan di TCIM i tambe uso sigur di e produktonan.

Na Kòrsou nos a rekonosé e importansia mas ku 40 aña pasá ora ku Teritorio Insular di Kòrsou a instituí e “Afdeling Alternatieve Geneeswijzen’ na GGD. E maneho aki a keda ratifiká na yüli 2018 dor di Gobièrnu di pais Kòrsou, ku a disidí di re-instituí esaki den GMN. Tambe a disidí pa regulá e práktika, praktikador i produktonan siguiendo e strategia di introdukshon ku a keda identifiká pa un grupo di trabou ku a keda instituí ku e meta pa desaroyá e área di maneho aki. Mester mustra ku for di nos lei di “Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg” (BIG) 2009, e derecho di eskoho liber di e pashènt a keda rekonosé den nos pais.

Ministerio di GMN a skohé pa sigui e liña di maneho di WHO i Pan American Health Organization (PAHO) – e organisashon regional di salú- den e implementashon. Na 2019 WHO a inkluí TCIM den e “International Classification of Diseass 11 (ICD-11)” lokual a hasi nesesario pa standarisá tantu diagnóstiko komo tratamentu. Den e kuadro aki e invitashon a keda hasí na minister di Salú di Kòrsou, sra. Suzy Römer, pa partisipá i tambe pa duna un presentashon na nivel mundial di e maneho di nos pais riba e área aki.

Ademas Kòrsou a keda invitá pa dia 28 di febrüari 2020 partisipá na un workshop “Mainstreaming Ayurveda in the Netherlands and Europe” na den Haag, kaminda tambe a pidi Minister di GMN pa hasi un presentashon.

Na mes momentu nos lo hasi uso di e oportunidat pa diskutí e atendementu mundial di e viro COVID 2019.

Sekretario General i Inspektor General di Salú lo kompañá minister den e biahe aki.