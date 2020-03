Gezaghebber Rijna : Situashon na Boneiru otro for di Hulanda  Boneiru ta prepará su mes riba infekshon ku vírùs di corona  / Gezaghebber Rijna : Situatie op Bonaire anders dan in Nederland  Bonaire bereidt zich voor op coronabesmetting  / Governor Rijna: Bonaire’s situation is different than the Netherlands Bonaire makes preparations for the possibility of Coronavirus infection 

Gezaghebber Rijna : Situashon na Boneiru otro for di Hulanda

Boneiru ta prepará su mes riba infekshon ku vírùs di corona

Kralendijk – Kontrario na Hulanda te ainda no a registrá ningun kaso di infekshon ku vírùs di corona. Pa e motibu ei nos isla no tin ku tuma medida èkstra manera Hulanda a hasi djaweps último, asina gezaghebber Edison Rijna a deklará. ‘Esei no ta nifiká ku nos ta sinta ketu. Nos ta preparando nos mes bon riba un situashon kaminda lokalmente tin kasonan di infekshon ku vírùs di corona. Nos ta monitoriá e situashon hopi bon i te ainda no tin ningun motibu pa intrankilidat.’

Gezaghebber ta presidente di e Tim di Maneho Insular (Eilandelijk Beleids Team – EBT). E tim aki ta bini den akshon na momentu di kalamidat i krísis manera un epidemia. ‘Den e Tim di Maneho Insular tin representante di entre otro Fundashon Mariadal, polis, kuerpo di bombero, mareshosé, kapitan di haf i dunadónan di ayudo. Dentro di e Tim di Maneho Insular nos a reuní un par di biaha kaba tokante kon kada miembro ta prepará su mes. Nos ta den kontakto tambe ku nos islanan ruman i Hulanda i nos a hasi bon palabrashon tokante kon nos por yuda otro. Huntu nos ta tene kuenta ku tur posibel senario.’

Segun Rijna nos siudadanonan no tin mester preokupá ku e vírùs lo plama pa medio di e turistanan krusero ku ta bishitá nos. Turista krusero por baha solamente for di barku si e barku entregá un dokumento bálido na kapitan di haf tokante salú di e personanan na bordo, un Maritime Declaration of Health (deklarashon marítimo di salú). Na aeropuerto ta monitoriá e pasaheronan bon. Mareshosé ta alerta riba pasaheronan ku ta bini for di un área di riesgo.

Gezaghebber ta hasi un yamada riba nos pueblo pa sigui e konsehonan pa evitá ku e vírùs ta plama. ‘Mi ta hasi un yamada riba tur hende pa laba man ku regularidat, nister i tosa den èlebog i hasi uso di lensu di papel. E konseho ta tambe pa no duna otro man.’ Rijna ta enfatisá ku nos siudadanonan mester ta konsiente di e echo ku e situashon na Boneiru por kambia un ora pa otro. ‘E chèns ku e vírùs ta aparesé na Boneiru ta grandi. Dentro di e Tim di Maneho Insular nos ta tene kuenta ku esei.’

Ta konsehá siudadano ku durante e último dos simannan tabata den un área di riesgo i awor tin keho manera kentura, difikultat pa hala rosea òf ta tosa hopi, pa yama nan dòkter di kas. Nan por yama tambe na 777 2239. Pa informashon general tokante e vírùs siudadano por yama 715 5311, òf subi e página di facebook di Entidat Públiko Boneiru (Openbaar Lichaam Bonaire) i di Gobièrnu di Boneiru.

Gezaghebber Rijna : Situatie op Bonaire anders dan in Nederland

Bonaire bereidt zich voor op coronabesmetting

Kralendijk – Op Bonaire zijn in tegenstelling tot Nederland nog geen gevallen gemeld van besmetting met het Coronavirus. Het eiland hoeft daarom geen extra maatregelen te treffen zoals Nederland dat afgelopen donderdag heeft gedaan, zo heeft gezaghebber Edison Rijna verklaard. ,,Het betekent niet dat we stilzitten. We zijn bezig om ons goed voor te bereiden voor het geval dat er lokaal gevallen zijn van besmetting met het Coronavirus. We monitoren de situatie heel goed, er is nu geen enkele reden tot onrust.”

De gezaghebber is de voorzitter van het Eilandelijk Beleids Team, EBT. Dat team komt in actie bij rampen en crises zoals een epidemie. ,,In het EBT zitten vertegenwoordigers van onder andere Fundashon Mariadal, de politie, de brandweer, de marechaussee, de havenmeester, hulpverleners. Binnen het EBT hebben we al een paar keer vergaderd over hoe ieder lid zich voorbereidt. We staan ook in contact met de zustereilanden en Nederland en hebben goede afspraken gemaakt over hoe we elkaar kunnen helpen. Samen houden we rekening met alle mogelijke scenario’s.”

Burgers hoeven zich volgens Rijna geen zorgen te maken dat het virus via bezoekende cruisetoeristen wordt verspreid. Cruisetoeristen mogen pas aan land gaan als het schip bij de havenmeester een geldig document overlegt over de gezondheid van de opvarenden, een Maritime Declaration of Health. Op de luchthaven worden passagiers goed gemonitord. Zo is de marechaussee alert op passagiers die uit een risicogebied komen.

De gezaghebber roept de bevolking op de adviezen op te volgen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. ,,Ik roep iedereen op om de handen regelmatig goed te wassen, te niezen en hoesten in de elleboog en gebruik te maken van papieren zakdoekjes. Het advies is ook om geen handen te schudden.” Rijna benadrukt dat burgers zich ervan bewust moeten zijn dat de situatie op Bonaire ieder moment kan veranderen. ,,De kans dat het virus op Bonaire opduikt is groot. Binnen het EBT houden wij daar rekening mee ”

Burgers die de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest en nu klachten hebben zoals koorts, kortademigheid of veel hoesten, krijgen het advies om de huisarts te bellen. Ze kunnen ook bellen naar 777 2239. Voor algemene informatie over het virus kunnen burgers bellen met 715 5311, of op de facebookpagina van het openbaar lichaam Bonaire, en Gobièrnu di Boneiru terecht.

Governor Rijna: Bonaire’s situation is different than the Netherlands

Bonaire makes preparations for the possibility of Coronavirus infection

Kralendijk – Contrary to the Netherlands, on Bonaire there have not yet been any cases reported of persons infected with the Coronavirus. The island does therefore not need to take extra measures, as done by the Netherlands last Thursday, according to Governor Edison Rijna. “This does not mean that we are sitting quietly. We are actively ensuring that we are well prepared, in the event that local cases of infection with the Coronavirus occur. We monitor the situation very closely, right now there is no reason for alarm.”

The governor is the chairman of the Island Policy Team (Eilandelijk Beleids Team, EBT). This team is activated when there is a disaster or crisis, such as an epidemic. “In the EBT there are representatives of among others Fundashon Mariadal , the police, the fire department, the Marechaussee, the harbor master, and first responders. This EBT team has already held meetings in order to decide how each unit will make preparations. We are also in close contact with the sister islands and the Netherlands, and have made good arrangements for assisting each other. Together we take all possible scenario’s into account.”

According to Rijna, residents should not be worried that the virus will spread via visiting cruise tourists. Cruise ship passengers are only allowed on land, after the ship has provided the harbor master with a valid document regarding the health of the people on board, a Maritime Declaration of Health. Flight passengers are monitored at the airport. The Marechaussee is checking passengers arriving from a high-risk location.

The governor makes an appeal on the population to follow the official advice in order to prevent spreading of the virus. “I call on everyone to wash their hands regularly, and to cover your face with your elbow or paper tissue when sneezing and coughing. The advice is to not shake hands.” Rijna emphasizes that citizens should realize that the situation on Bonaire can change at any moment. “There is a large chance that the virus will appear on Bonaire. The EBT team is taking this into account.”

Residents who have been in a high-risk location during the past two weeks and present symptoms such as a fever, shortness of breath or coughing, are advised to call their doctor. They may also call the special helpline 777 2239. For general information about the virus, residents may call 715 5311, or visit the Facebook pages ‘openbaar lichaam Bonaire’ and ‘Gobièrnu di Boneiru.’

Teniente Gobernador Rijna: Situación en Bonaire diferente a la de los Países Bajos Bonaire se prepara para el contagio del coronavirus

Kralendijk – A diferencia de los Países Bajos, aún no se han reportado casos de contagio con el coronavirus en Bonaire. Por lo tanto, no es necesario tomar medidas adicionales en la isla tal y como se hizo en los Países Bajos el jueves pasado, según el Teniente Gobernador de la isla, Edison Rijna. “Ello no significa que estemos con las manos cruzadas. Estamos haciendo todos los preparativos necesarios por si se dan casos locales de infección con el coronavirus. Estamos supervisando muy de cerca la situación y no existen motivos de preocupación en absoluto”.

El Teniente Gobernador de Bonaire preside además el Equipo de Políticas (EBT, por sus siglas en neerlandés) de la isla. Ese equipo se ocupa de casos tales como desastres y crisis, incluso epidemias. El EBT está conformada por representantes de la Fundashon Mariadal, las fuerzas policiales, la brigada de bomberos, la policía militar (KMar), el Capitán del Puerto y representantes de los servicios de emergencia. En el seno del EBT, ya nos hemos reunido varias veces sobre los preparativos que han venido haciendo cada uno de nuestros miembros. Además, estamos en contacto con las islas hermanas y con los Países Bajos y hemos llegado a acuerdos útiles de asistencia mutua. Juntos, estamos contemplando todos los escenarios posibles”.

Según el Sr. Rijna, los ciudadanos no necesitan preocuparse por la propagación del virus por los turistas de crucero. Éstos sólo pueden desembarcar si el barco presenta al Capitán del Puerto un documento válido sobre la salud de las personas a bordo, conocida como la Declaración Marítima de Sanidad, mientras que en el aeropuerto, los pasajeros son monitoreados detenidamente. Por ejemplo, la KMar se mantiene alerta a aquellos que van llegando de una de las áreas de riesgo.

El Teniente Gobernador de la isla hace un llamado a la población a seguir las recomendaciones emitidas, para así evitar la propagación del virus. “Les pido a todos que se laven las manos con regularidad, que estornuden y tosen en el hueco del brazo (codo) y que utilicen pañuelos de papel. También es recomendable no estrecharse las manos”. Hay que tener bien en mente que la situación en Bonaire puede cambiar de un momento a otro, recalca el señor Rijna. “Es muy probable que el virus también se presente aquí en Bonaire, y el EBT está tomando en cuenta esa posibilidad.”

Se aconseja a los ciudadanos que hayan estado en una de las áreas de riesgo en las últimas dos semanas y que ahora tienen quejas tales como fiebre, falta de aliento o mucha tos que llamen a su médico. También se puede llamar al 777 2239. Para obtener información general sobre el virus, llame al 715 5311, o visite la página de Facebook de la Entidad Pública de Bonaire y a Gobièrnu di Boneiru.