CMC COVID-19 update 1.0

Corona vírùs (COVID-19) Update

13 Mart, 2020 – 4p.m.

Na Curaçao Medical Center (CMC) seguridat di nos tim, dòkter-, pashènt- i bishitantenan ta nos

prioridat. Ku notisia di e vírùs di corona (COVID-19) i e kasonan konfirmá den Karibe, nos ta

komprondé ku pashènt i bishitantenan kisas ta alarmá. CMC ta sigui e desaroyonan di aserka i tambe

ta sigui tur rekomendashon di nos departamentu di salubridat lokal.

Te na e momentu aki Curacao Medical Center no tin pashènt konfirmá ku COVID-19.

PREGUNTANAN HOPI HASÍ

CMC ta prepará?

Si. Nos ta trata pashèntnan ku malesa di infekshon i malesanan kompliká regularmente i nos tin

protokòl estrikto pa prevenshon di infekshon. Nos speshalistanan riba tereno di malesanan di

infekshon ta bon eduká i tin kontakto kontinuo ku funshonarionan di salubridat lokal. Tambe nan ta

sigui e desaroyonan di aserka.

Kiko CMC ta hasi pa protehá e pashèntnan?

Nos ta isolá pashèntnan ku riesgo haltu di COVID-19.

Mi mester keda ku mi sita médiko?

CMC ta tuma kontakto ku tur pashènt personalmente i lo atendé tur afsprak via telefòn ku eksepshon

di sala di emergensia, pashènt ku mester dialisá, risibí kimoterapia òf dor di rekomendashon di

speshalista. Tuma kontakto ku bo dòkter di kas promé si bo tin síntoma di corona.

Ta pèrmití bishita?

Si. 1 persona pa pashènt solamente entre 11.30 a.m. – 12.30 p.m. NO ta pèrmití bishitantenan ku ta

malu. Tur bishitante por drenta hospital solamente via di garashi òf via entrada di Emergensia. Entrada

ost i wèst di hospital lo ta será.

Kon peligroso COVID-19 ta?

Mayoría persona ku tin e vírùs di corona, lo haña esaki den forma leve. Meskos ku influenza (grip) esaki

por kondusí den sierto kaso na malesanan severo manera pulmonía i tin bia asta morto. Ansianonan i

personanan ku ya tin malesa ta e grupo mas vulnerabel.

Kon e malesa ta keda transmití?

COVID-19 ta keda transmití entre personanan ku ta den kontakto di aserka ku otro (mas o menos dos

meter). E vírùs por keda transmití den gota ku ta kai den airu ora di nister òf tosa. Tambe bo por haña

e vírùs ora bo mishi ku algu kaminda e vírùs a plama i despues bo mishí ku bo kara, wowo òf boka.

Kon mi por tene mi mes salú?

Tin sierto pasonan ku bo por tuma pa keda saludabel:

 Laba bo man regularmente i durante 20 sekònde ku awa i habón òf usa handsanetizer ku un

base di alkòhòl.

 Tosa den bo èlebog of den un tissue i no den bo man. Benta e tissue afó despues.

 Usa habón pa limpia i desinfektá areanan ku ta hopi usá na kas, trabou i na skol.

 No mishi ku bo wowo, nanishi i boka.

 Evitá kontakto di aserka ku hende malu.

 Si bo ta malu, keda kas; no bai di biahe i no bai trabou.

 Praktiká kustumbernan saludabel; drumi sufisiente, praktiká deporte, dominá bo strès, bebe

hopi líkido i kome saludabel.

Mi mester bisti un maskara na mi kara?

Pa mayoría persona ku ta di bon salú GGD no ta rekomendá pa bisti un maskara na kara.

Kiko e síntomanan ta?

Según e informashon di GGD aktual e síntomanan por tuma lugá entre dos pa 14 dia despues di a

kontagiá e vírùs. Síntomanan ta entre otro keintura, tosamentu i problema respiratorio. E informashon

aki ta basá riba lokual a keda konstatá ku otro vírùs i por kambia asina tin mas informashon tokante

COVID-19.

Kiko mi mester hasi si mi ta malu?

Si bo a bishitá un país ku a keda kalifiká komo un país di riesgo pa GGD òf bo tatin kontakto ku un

persona kaminda a konfirmá ku e tin COVID-19 (vírùs di corona), bo tin keintura i/òf problema ku

respiratorio, tuma kontakto ku e dòkter di kas pa informashon tokante tèst i tratamentu. No bai poli

sin tuma kontakto ku bo dòkter di kas promé. Por yama e hòtline di GGD tambe: 9345 (24 ora pa dia, 7

dia pa siman).

[

Kon bo ta keda diagnostiká i tratá?

Tuma kontakto ku bo dòkter di kas si bo ta eksperensiá síntomanan di un grip of fèrkout. Si bo tin

problema respiratorio i/òf keintura I bo a biaha pa eksterior, ÒF bo tatin kontakto ku un persona

kaminda a konfirmá ku e tin COVID-19, tuma kontakto ku bo dòkter di kas pa instrukshon tokante tèst

i tratamentu. GGD ta konsehá bo kon bo por haña tratamentu i ta tuma kontakto ku Curaçao Medical

Center dirèkt.

Pa mas informashon

COVID-19 ta un problema di salú mundial ku ta desaroyá rápidamente. Pa informashon mas resién di e

siguiente organisashonnan:

 https://www.gobiernu.cw

 Un hòtline pa informashon ta disponibel (djaluna – djabièrnè, 8.00 or -16.00 or) na

5999-42850, +5999-432-2851, +5999-432-2855; òf pa kaso di emergencia después di ora di

oficina na 9345.

 https://www.rivm.nl/

 https://www.who.int/

Coronavirus(COVID-19) Update

13 Maart, 2020 – 4 p.m.

Bij het Curaçao Medical Center (CMC) is de veiligheid van onze teamleden, artsen, patiënten en

bezoekers onze prioriteit. Met nieuws over het coronavirus (COVID-19) en bevestigde gevallen in het

Caribisch gebied, begrijpen we dat patiënten en bezoekers mogelijk angstig zijn. CMC volgt de situatie

nauwlettend en volgt alle aanbevelingen van onze lokale gezondheidsafdeling op.

Op dit moment heeft Curacao Medical Center geen bevestigde COVID-19-patiënten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is CMC voorbereid?

Ja. We behandelen regelmatig patiënten met infectieziekten en complexe ziekten en hebben strikte

protocollen voor infectiepreventie. Onze specialisten op het gebied van infectieziekten zijn hoog

opgeleid, hebben voortdurend contact met lokale gezondheidsfunctionarissen en volgen de

ontwikkelingen op de voet.

Wat doet CMC om patiënten te beschermen?

We isoleren patiënten die hoog risico COVID-19 zijn.

Moet ik mijn medische afspraak houden?

CMC belt alle patiënten rechtstreeks. Alle afspraken worden telefonisch afgehandeld, behalve

afspraken voor de voor spoedeisende hulp, dialyse, chemo, radiotherapie en indien aanbevolen door

de specialist. Als een van de symptomen van het coronavirus optreedt, neem dan eerst contact op met

uw huisarts. Neem eerst contact op met uw huisarts als een van de symptomen van Corona optreedt.

Staat u ziekenhuisbezoekers toe?

Ja. 1 persoon per patiënt. Bezoekuur is van 11.30 a.m. – 12.30 p.m. Alle patiënten die een indicatie

van ziekte vertonen, zijn echter NIET toegestaan. Bezoekers kunnen alleen via de parkeergarage of

Spoed Eisende Hulp het ziekenhuis naar binnen. De oost en west ingang zijn tijdelijk niet beschikbaar.

Hoe gevaarlijk is COVID-19?

Voor de meeste mensen veroorzaakt het nieuwe coronavirus een milde ziekte. Net als bij influenza kan

het in sommige gevallen leiden tot ernstige ziekten zoals longontsteking en overlijden. Het lijkt erop

dat ouderen en mensen met onderliggende medische aandoeningen het meest vatbaar zijn.

Hoe verspreidt de ziekte zich?

COVID-19 verspreidt zich voornamelijk tussen mensen die in nauw contact staan met elkaar (ongeveer

twee meter). Het virus kan worden overgedragen in druppeltjes die in de lucht terechtkomen door

hoesten of niezen. U kunt ook worden blootgesteld nadat u een oppervlak hebt aangeraakt waarop

het virus is aangebracht en vervolgens uw gezicht, ogen of mond aanraakt.

Hoe kan ik mezelf gezond houden?

Er zijn stappen die u kunt nemen om gezond te blijven:

• Was uw handen regelmatig en gedurende ten minste 20 seconden met zeep en water of hand

desinfecterend middel op basis van alcohol.

• Hoest in je elleboog of een tissue en niet in je handen. Gooi de tissue vervolgens weg.

• Gebruik zeep om vaak aangeraakte oppervlakken thuis, op het werk en op school te reinigen en te

desinfecteren.

• Raak uw ogen, neus en mond niet aan.

• Vermijd nauw contact met zieke mensen.

• Als u ziek bent, blijf dan thuis en reis niet of meld u niet aan op uw werk.

• Oefen gezonde gewoonten: zorg voor voldoende slaap, wees lichamelijk actief, beheer uw stress,

drink veel vocht en eet voedzaam voedsel.

Moet ik een gezichtsmasker dragen?

Voor de meeste gezonde individuen wordt het dragen van een gezichtsmasker volgens de GGD niet

aanbevolen.

Wat zijn de symptomen?

Volgens de huidige informatie van de GGD kunnen de symptomen 2 tot 14 dagen na blootstelling aan

het virus optreden. Symptomen zijn onder meer koorts, hoesten en kortademigheid. Deze informatie is

gebaseerd op wat is gezien bij vergelijkbare eerdere virussen en kan veranderen naarmate er meer

bekend is over COVID-19.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Als u onlangs naar een land bent gereisd dat door de GGD als hoog risico is geïdentificeerd of in

contact bent geweest met iemand van wie is bevestigd dat het COVID-19 (coronavirus) heeft en u

koorts en/of luchtwegklachten heeft, neem dan contact op met uw huisarts voor aanwijzingen over

testen en behandeling. Ga alstublieft niet rechtstreeks naar de eerste hulp zonder eerst contact op te

nemen met uw huisarts. De GGD-hotline is een ander hulpmiddel en is telefonisch bereikbaar op 9345

(24 uur per dag, 7 dagen per week).

Hoe wordt u gediagnosticeerd en behandeld?

Neem contact op met uw huisarts als u verkoudheid of griepachtige symptomen ervaart. Als u koorts

en/of ademhalingssymptomen heeft EN naar het buitenland bent gereisd, OF in contact bent geweest

met iemand met de diagnose COVID-19, neem dan contact op met uw huisarts voor instructies over

testen en behandeling. De GGD adviseert u hoe u indien nodig toegang krijgt tot zorg en neemt

contact direct op met het Curaçao Medical Center.

Voor meer informatie

COVID-19 is een snel veranderend, wereldwijd gezondheidsprobleem. Toegang tot de meest recente

informatie van de volgende organisaties:

 https://www.gobiernu.cw

 Een informatiehotline is beschikbaar (maandag – vrijdag, 8.00-16.00 uur) op +5999-42850,

+5999-432-2851, +5999-432-2855; of voor noodgevallen na sluitingstijd op 9345

 https://www.rivm.nl/

 https://www.who.int/