TRANSACTIEBEDRAG NAF. 750,- OOK VOOR ‘SHELTER IN PLACE’ GEDURENDE DE DAG GELDIG / MONTANTE DI TRANSAKSHON DI NAF. 750,- TA KONTA PA ‘SHELTER IN PLACE’ DI DEN DIA TAMBE

TRANSACTIEBEDRAG NAF. 750,- OOK VOOR ‘SHELTER IN PLACE’

GEDURENDE DE DAG GELDIG

Afgelopen zondag heeft de overheid van Curaçao de huidige maatregelen uitgebreid om de gevallen

van COVID-19 op Curaçao in te dammen. De ‘shelter in place’ (keda kas) maatregel is bedoeld om ervoor

te zorgen dat er minder mensen zich op straat voortbewegen en zo een mogelijke verspreiding van het

virus te voorkomen. Het Openbaar Ministerie (OM), als onderdeel van de justitiële keten belast met de

handhaving van de openbare orde, benadrukt ook de noodzaak en het belang van een goede naleving

van de door de overheid gestelde regels. In dit verband kondigt het OM aan dat voor de ‘shelter in place (keda kas) maatregel – net als voor de ‘toque de queda’ (avondklok) maatregel – ook een transactie van

Naf. 750,- geldt.

Als iemand zich tussen 6 uur ‘s ochtends en 9 uur ‘s avonds op straat bevindt zonder geldige reden zoals

aangegeven door de Curaçaose overheid, overtreedt deze persoon de regels en zal hij of zij de transactie moeten betalen. De overheid stelt strenge en concrete regels op voor de redenen en momenten dat een

burger zich overdag op de openbare weg kan bevinden. De niet-naleving hiervan brengt een transactie

met zich mee van Naf 750,-.

Uiteraard blijven alle andere transactiebedragen die al in eerdere persberichten zijn genoemd van kracht,

zoals bijvoorbeeld het bedrag van Naf. 750,- als iemand zich tussen 9 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s ochtends

op straat bevindt (dus tijdens de zogenaamde ‘toque de queda’ avondklok).

Het OM waarschuwt iedereen om deze maatregelen met betrekking tot het voorkomen van COVID-19

nauwkeurig na te leven om verdere besmetting te voorkomen, maar ook om een transactiebedrag te

vermijden dat kan oplopen als het naar het gerecht gaat.

MONTANTE DI TRANSAKSHON DI NAF. 750,- TA KONTA PA ‘SHELTER IN

PLACE’ DI DEN DIA TAMBE

Djadumingu ùltimo gobièrnu di Kòrsou a intensivá e medidanan na vigor pa asina kontené e kantidat di

kasonan di COVID-19 na Kòrsou. E medida di ‘shelter in place’ (keda kas) ta sirbi pa evitá ku ménos

hende ta move riba kaya i asina tambe ta evitá un posibel plamamentu di e vírùs. Ministerio Públiko

(OM) komo parti di e kadena hudisial enkargá ku mantenshon di òrdu públiko tambe ta enfatisá e

urgensia i importansia pa sigui reglanan stipulá pa gobièrnu manera mester ta. Den e kuadro aki

Ministerio Públiko ta anunsiá ku pa e medida di ‘shelter in place’ (keda kas) tambe – meskos ku pa e

medida di ‘toque de queda’ anochi – ta konta un transakshon di Naf. 750,-.

Si un persona ta riba kaya entre 6 or’ di mainta ku 9 or’ di anochi sin un motibu bálido manera indiká pa

Gobièrnu di Kòrsou e ta faltando ku regla i e lo tin di paga un transakshon. Gobièrnu a stipulá reglanan

estrikto i konkreto pa ku e siudadanonan, e motibunan i momentunan ku un siudadano por ta riba

kaminda públiko durante di dia. No kumplimentu ku esaki ta hiba pues na un transakshon Naf. 750,-.

Naturalmente tur otro montantenan di transakshon ku ya a keda menshoná den un komunikado previo

ta keda na vigor, manera por ehèmpel e montante di Naf. 750,- na momentu ku un persona ta riba kaya

entre 9 or’ di anochi i 6 or’ di mainta (pues durante ‘toque de queda’).

Ministerio Públiko ta alertá un i tur pa kumpli ku e medidanan aki enkuanto prevenshon di COVID-19 ‘al

pie de la letra’ pa evitá mas kontagio pero tambe pa evitá un montante di transakshon ku por sigui subi

dado kaso, esaki bai Korte.