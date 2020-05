CMC a kuminsá risibí materialnan pa operashon / CMC heeft inmiddels de benodigde materialen voor operaties ontvangen

CMC a kuminsá risibí materialnan pa operashon

Siman pasá Curaçao Medical Center a kumisá risibí materialnan urgente for di un proveedor na Merka pa por

reanudá e programa di operashonnan elektivo. Manera anteriormente a menshoná, e situashon di COVID-19 a

resultá den un skarsedat mundialmente di materialnan di protekshon spesífikamente (PPE) pa salanan di

operashon . Esaki a pone ku CMC por a solamente hasi operashonnan agudo i esensial.

Ku e materialnan ku a yega CMC por kuminsá reprogramá operashonnan elektivo pa por risibí pashèntnan. Tin un

akuerdo ku e proveedor pa por sigui risibí e materialnan na un manera strukturá (tur siman), pa di e forma akí

garantisá ku tin sufisiente material den stòk nesesario pa operashon elektivo. E ekspektativa ta ku den e di dos

siman lo bai drai tur 6 sala di operashon i sigui e trayekto pa oumentá i optimalisá uso di e kapasidat di hὸspital.

Esaki ta yuda ku por kuminsá rebahá e retraso di e lista di espera ku CMC a habri kune. E motibunnan tabata :

(1) Mester a stòp e programa elektivo na SEHOS pa yega na menos pashènt den SEHOS i asina por a hasi e

transishon riba 15 di Novèmber 2019 más efikás i efisiente posibel

(2) Después di apertura no por a oumentá uso di kapasidat di hòspital pa motibu di 3 reto grandi ku tabata tin :

laboratorio, ICT i registrashon di pashènt.

(3) Skarsedat di personal di OK den lunanan janüari i februari 2020

(4) Medidanan di prekoushon ku mester a tuma pa motibu di e epidemia di Covid-19

CMC ta gradisí komunidat di Kòrsou pa e komprenshon i ta sigurá nos hendenan ku nos ta hasiendo lo máksimo pa

por risibítur pashènt riba lista di espera más pronto posibel konforme klasifikashon médiko di kada pashènt pa loke

ta trata urgensia di e operashon elektivo.

CMC heeft inmiddels de benodigde materialen voor operaties ontvangen

Afgelopen week heeft Curacao Medical Center de benodigde materialen voor operaties ontvangen van een

leverancier uit de Verenigde Staten, om op deze manier aan de slag te kunnen met het hervatten van de bestaande

schema voor patiënten die nog geopereerd moeten worden.

Zoals eerder aangegeven is, heeft de COVID-19 situatie ernaar toe geleid tot een wereldwijde schaartste op

producten (de zogeheten PPE’s) die specifiek ter bescherming dienen tijdens operaties. Hierdoor kon CMC alleen

acute en essenstieële operaties uitvoeren.

Mede dankzij het ontvangen materiaal, kan het operatie programma op schalen en op deze manier kunnen patiënten

weer aangenomen worden voor operatieve ingrepen.

Er is ook een samenwerkingsverband neergelegd met de leverancier, zodat het CMC op een gestructureerde

manier (wekelijks) materiaal kan blijven ontvangen. Hierdoor is er garantie op voldoende materiaal in huis en op

voorraad voor de benodige operaties.

De verwachtingen op het moment zijn, dat er binnen twee weken alle 6 operatie kamers gebruikt zullen worden. Op

deze manier zal de capaciteit van het CMC geoptimaliseerd worden. Dit zal de achterstand van de wachtlijst waar

het CMC vanaf begin mee aan de slag is gegaan verhelpen.

Redenen van achterstand wachtlijst:

(1) Het CMC moest per direct met de electieve operaties van SEHOS stoppen, om een zo effeciënt en effectief

mogelijke transitie vanuit SEHOS naar het CMC op 15 november 2019 uit te kunnen voeren.

(2) Vlak na opening van het CMC kon er geen groei in de capaciteit plaatsvinden als gevolg van 3 grote uitdagingen

(Laboratorium, ICT en patiëntenregistratie).

(3) Een tekort aan OK personeel gedurende de maanden januari en februari van dit jaar.

(4) Wegens voorzorgmaatregelen omtrent de wereldwijde epidemie van Covid-19

Het CMC wilt de bevolking van Curaçao van harte bedanken voor het begrip en wil iedereen op de hoogte zetten dat

er het allerbeste aan gedaan wordt, om de patiënten die op de wachtlijst staan zo snel mogelijk kunnen verzorgen.

Dit zal uitgevoerd worden conform de medische urgentieniveau van ieder patiënt.