Renobashon di Ala A di Richardushuis / Gerenoveerde A-vleugel Richardushuis

Willemstad – Djabièrne 29 di mei 2020 e kontratista Frens Construction a entregá e proyekto di renobashon di Ala A di Richardushuis bèk na Fundashon Birgen di Rosario. Esaki ta enserá ku a renobá un parti di Richardushuis i a repartí un sala grandi den diferente kamber mas chiki pa asina akomodá nos grandinan di forma mas plasentero i ku mas privasidat. E logro aki a wòrdu selebrá den presensia di Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar (SOAW), señor Hensley Koeiman, direktor di e Sektor di Desaroyo Sosial, señor Victor Monk, direktora di Fundashon Birgen di Rosario señora Indra Rossen-Lucasius i miembronan di personal i algun hende grandi bibá na Richardushuis. Ministerio di SOAW a finansiá e proyekto aki.

E renobashon di Ala A di Richardushuis a inisá den novèmber 2019 despues ku Ministerio di SOAW a pone kasi mei mion florin disponibel pa e proyekto aki. A renobá e kambernan di atministrashon i di e mènedjer di lokalidat. E kontratista a traha tambe riba e renobashon di un sala grandi di drumi i a repartí esaki den 4 kamber nobo pa e grandinan. Direktora Indra Rossen-Lucasius ta sumamente kontentu ku e resultado i el a duna e kontratista un kòmplimènt ku Ala A nobo ta mustra moderno, atraktivo, bunita i ku hopi mas privasidat. A skohe pa kolónan suave i a krea oportunidat pa sufisiente ventilashon i lus drenta den e kambernan. Alabes el a gradisí e kompania Taskvision ku a supervisá e trabou. Minister Hensley Koeiman a enfatisá ku mester sigui duna atenshon na grandinan. “E COVID-19 pandemia a laga nos realisá ku nos trato ku otro mester ta mas humano.” Komunidat por hasi uso di e sabidudaria di hende grandi tokante agrikultura, ya nos komunidat ta ménos dependiente di produktonan importá.

Ademas Victor Monk a splika ku mester traha riba mehorashon di kuido pa hende grandi i mester ofresé mas fasilidatnan ya grandinan por biba mas independiente mas largu posibel. Kasnan di lèn (“aanleunwoningen”) ta un alternativa pa grandinan ku por kuida nan mes i ta haña sosten di dunadó di kuido i miembronan di famia. Den kuadro di esaki, Winmarth Martha, hefe di lokalidat Richardushuis, a mustra señor Monk i Minister Koeiman e kasnan di lèn di Richardushuis. A traha e kasnan aki mas ku 30 aña pasá i awor ta hopi nesesario pa renobá nan. Fundashon Birgen di Rosario ta hasi un apelashon na e instansianan konserní pa pone fondonan disponibel pa por mehorá e kalidat di bibienda di e habitantenan dje kasnan di lèn.

Willemstad – Vrijdag 29 mei 2020 werd de gerenoveerde A-vleugel in Richardushuis opgeleverd door de aannemer Frens Construction. Dit betekent dat de vleugel is opgeknapt en een grote slaapzaal heringedeeld is in 4 slaapkamers. Hierdoor kunnen de ouderen prettiger slapen met meer privacy. Deze mijlpaal werd gevierd in het bijzijn van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) dhr. Hensley Koeiman, sectordirecteur Sociale Ontwikkeling dhr. Victor Monk, de directeur mevr. Indra Rossen-Lucasius, het personeel en enkele bewoners van Stichting Birgen di Rosario. Het Ministerie van SOAW heeft dit project mogelijk gemaakt.

De renovatie van de A-vleugel in Richardushuis ging in november 2019 van start nadat het Ministerie van SOAW circa een half miljoen gulden beschikbaar heeft gesteld voor dit project. De medicijnenkamer en de kantoren van het locatiehoofd en de administratie zijn gerenoveerd. Tevens is de grote slaapzaal gerenoveerd en heringedeeld in 4 nieuwe slaapkamers voor de ouderen. Zeer verblijd complimenteerde directeur Indra Rossen-Lucasius de aannemer met de vernieuwde A-vleugel die er strak, fris en mooi uitziet met meer privacy voor de bewoners. Er is gekozen voor zachte kleuren en er zijn mogelijkheden gecreëerd om voldoende ventilatie en natuurlijk daglicht toe te laten in de ruimtes. Ook is het bedrijf TaskVision bedankt voor de excellente supervisie ten aanzien van dit project. Minister Hensley Koeiman benadrukte dat de aandacht altijd gericht moet blijven op ouderen. “De COVID-19 pandemie heeft ons doen realiseren dat we menselijker met elkaar moeten omgaan. We moeten ook beter voorbereid zijn op veranderingen.” De gemeenschap kan gebruikmaken van de wijsheid die ouderen bezitten over landbouw, zodat het Curaçaose volk minder afhankelijk is van geïmporteerde producten.

Bovendien gaf dhr. Victor Monk aan dat de ouderenzorg verbeterd moet worden en er moeten ook meer voorzieningen aangeboden worden zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Aanleunwoningen zijn een goed alternatief voor ouderen die nog voor zichzelf kunnen zorgen en ondersteuning krijgen van zorgpersoneel en familieleden. In het kader hiervan gaf Winmarth Martha, locatiehoofd van Richardushuis, een rondleiding aan dhr. Monk en Minister Koeiman waarbij de aanleuningwoningen van Richardushuis bezichtigd werden. Deze aanleunwoningen zijn langer dan 30 jaar geleden gebouwd en zijn inmiddels toe aan een nodige renovatie. Stichting Birgen di Rosario doet een oproep aan de desbetreffende instanties om financiële middelen beschikbaar te stellen, zodat de leefkwaliteit van de bewoners van deze aanleunwoningen kan worden verbeterd.