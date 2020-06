Karta na Presidente di Parlamento relashona ku tratamentu di “Commissie Evaluatie Landsverordening Integriteit (kandidaat) ministers”

Willemstad, 17 di yüni 2020

Na: Presidente di Parlamento

señora A. Pauletta

Wilhelminaplein # 4

Presente

Tópiko: Reunion Públiko Deliberashon ku Promé Minister enkuanto e rapòrt

intermedio fecha 3 di febrüari 2020 di “Commissie Evaluatie Landsverordening Integriteit (kandidaat) ministers”

Señora Presidente,

Frakshon di Movementu Futuro Kòrsou (MFK) den Parlamento kier a pone na bo konosementu lo siguiente:

Nos Frakshon a risibí un konvokashon di bo persona ku pa dia 18 di yüni próksimo lo bai tin un reunion ku punto di agènda no.2 e tópiko ariba menshoná i tambe komo punto di agènda no.3. Deliberashon ku Promé Minister enkuanto konseho di “Raad van Advies” (RvA) relashoná ku artíkulo 29 di lei di screening ku na huisio di RvA mester wòrdu kambia debí ku e klóusula aki mester wòrdu apliká solamente den nos Areglo di Estado.

Lagami bai primeramente riba punto di agènda no. 3 mi tin ku bolbe remarka ku pa di tantísimo biaha nos Frakshon tin ku keda wòrdu perhudiká. Un reunion pidi for di aña pasa 10 di aprel 2019 despues di 444 dia esaki ta keda konvoká. Awó ku nos a kere ku a lo ménos nos petishon ta keda konvoká komo punto di agènda no 2, nos a bin tuma nota ku un biaha mas nos ta bolbe kai chikitu pasobra ora nos a kere ku bo persona lo maske ta, tene konsiderashon ku nos Frakshon, un biaha mas ta bolbe perhudiká nos Frakshon pa privilegiá koalishon i pone boso petishon ku boso promé minister a pidi dia 7 di febrüari último komo punto di agènda no. 2. Riba esun di nos Frakshon.

Ami a kere sinseramente ku bo persona a lo ménos lo a bai trese un kambio den e forma ku ta trata nos Frakshon, pero aparentemente ta mustra ku tur kos ta bai keda meskos. Nos promé pregunta na bo sra. Presidente ta: dikon i pa ki motibu válido a pone e punto di agènda di min. Rhuggenaath promé ku esun di nos? Sra. Presidente no ta haña ku ta hopi “unfair” ku despues di 444 dia un reunion ku keda pidi pa un promé minister un par di luna pasa ta keda privilegiá riba esun di nos ? Ta unda e lógika ta sinta bo por splika nos Frakshon e punto di bista ei? Ya e kos aki a bira un kustumber kaba i sigun nos punto di bista esaki ta manera ku ta konsientemente ta diskriminá nos Frakshon, esaki no ta nada nobo pa bo sra. Presidente paso bo a presensia e forma aki na vários okashon kaba i ku bo ta na altura ku ta kosnan ku tabata tuma lugá esakinan ta. Sra. Presidente sinseramente mi ta bisabu e kosnan aki ta inaseptabel i nan mester stòp si. No por sigui perhudiká nos Frakshon ketu bai asin’aki. Nos Frakshon ta pidi bo sra. Presidente ku despues di warda 444 dia pa nos haña un reunion, no ta bale la pena pa kontinuá ku esaki. Pa medio di e karta aki na nòmber di nos Frakshon mi ta pidi bo pa trèk in nos petishon pa e reunion.

Na di dos lugá sra. Presidente kon por ta posibel ku bo ta yama un reunion ku e punto ariba menshoná ku ta: Deliberashon ku Promé Minister enkuanto e rapòrt

intermedio fecha 3 di febrüari 2020 di “Commissie Evaluatie Landsverordening Integriteit (kandidaat) ministers” miéntras den e karta di promé minister e ta papia di diskutí riba e lei di screening en kuestion. Esaki no ta dos tópiko diferente?

Sra. Presidente kon bo por splika nos Frakshon kon bo ta yama un reunion pa deliberá riba un rapòrt miéntras loke nos a risibí ta “samenvatting tussenrapportage” ku pa kolmo no ta kompañá ku ningun sorto di dokumentunan relevante den un reunion públiko. Ta riba kiko Parlamento ta bai debatí ku e promé minister, ta hopi kla ku opviamente e punto di agènda aki no ta “rijp voor behandeling” pa lokual ta trata e punto di agènda aki. Ta masha hopi instansia i persona e Komishon a sinta kuné segun tin pone den e Samenvatting tussenrapportage i ku e instanshanan aki lo traha i duna nan punto di bista (aandachtspunten)riba e lei pero te di dia di awe Parlamento no a risibí ningun di e punto di bista di e instansia òf personanan aki pa Parlamento por a tuma nota di nan punto di bista. Tambe e Komishon ta papia ku fin di mart 2020 e Eindrapport mester ta kla pa presentá esaki na Raad van Ministers ku Parlamento tampoko a mira pa tuma nota di dje.

Sra. Presidente klaramente bo ta mira den e kaso aki ku nada no ta kla ainda, no tin ningun dokumentashon riba punto di bista di tur e personanan o instanshanan ku e komishon a konsulta. Tampoko e “Tussenrapportage” i tambe e “Eindrapport” a keda entregá na Parlamento. Nos frakshon ta di opinion ku mester baha e punto di agènda aki for di e reunion di dia 18 di yüni próksimo i ku ora gobièrnu ta kla i ku tur rapòrtnan relevante di instanshanan i ekspertonan ta entrega na Parlamento nos ta kere ku por pensa pa kuminsá trata e punto di agènda aki, no den un reunion públiko sino den un reunion di komishon sentral kaminda ampliamente tur Miembro di Parlamento por debatí, hasi pregunta i haña kontestanan serka esnan konserní promé nos atendé esaki den un reunion públiko.

Atentamente,

_________

Gilmar Pisas

Lider di Frakshon MFK