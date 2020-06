SERIE LEZINGEN IN HET ENGELS OVER DE QABALAH

De titel van de lezingen is: ‘Spiritualiteit en Recht’. Het wordt een cursus over de Qabalah en is speciaal geschreven voor de AMORC Academie in Curaçao. De lezingen zijn in het Engels omdat de Academie de ambitie heeft om het hele Caribisch gebied te bereiken.

De kernvragen zijn: Weet u wie u bent? Weet u waar u vandaan komt?

De Qabalah komt voort uit de Joodse religie en de twee heilige talen van het Westen, t.w. het Hebreeuws en het Grieks. Echter de Qabalah die in deze serie lezingen wordt geïntroduceerd is de Christelijke versie. En tijdens de lange periode dat de Qabalah in het Christelijke Westen werd beoefend, is het ook beïnvloed door Islamitische Alchemie en andere Midden- en Ver-Oostelijke religieuze ideeën.

De Qabalah is geen historisch document. Het is een levende en groeiende methode ter bestudering van het Grote Onbekende, te weten de Spirituele Wereld. Deze Studie komt nooit ten einde, maar het stelt ons in staat om ons begrip van de ultieme werkelijkheid (meestal aangeduid als ‘God’) steeds meer diepgang te geven.

Iedereen heeft zijn/haar eigen begrip van God. Er zijn geen twee personen die er precies hetzelfde over denken. Daarom spreken Rozekruisers God altijd aan als volgt:

‘God van ons hart, God van ons begrip’.

EERSTE OPENBARE LEZING

met Power Point presentatie

24 juni 2020 om 19.15 tot +/- 22.00 uur.

te ‘Yogarriba’, kunuku Seru Grandi 80

Als u niet weet waar deze kunuku is,

dan kunt u naar de RBC bank toe gaan tussen 18.45 -19.00 hrs.

Vandaar gaan we dan gezamenlijk naar de kunuku.

Vrijwillige bijdrage $ 10.-

Bonaire, 19 juni 2020

Michiel Bijkerk

SERIE DI LEKTURA NA INGLES TOKANTE QABALAH

Título di e lekturanan ta: ‘Spiritualidat y Hustisia’. Lo bira un kurso tokante Qabalah. E ta skirbí spesialmente pa e Akademia di AMORC na Kòrsou. E lekturanan ta na Ingles, pasobra e Akademia aki tin e ambishon pa alkansá henter region di Karibe.

Preguntanan klave ta: Bo sa kende bo ta? Bo konosé bo propio orígen?

Qabalah tin su rais den e religion hudiu y den e dos idiomanan sagrado di e Mundu di Wèst, esta Hebreo y Griego. Sin embargo, e Qabalah ku nos ta introdusí den e serie di lekturanan aki, ta e vershon kristianisá. Y durante e periodo largu ku a studia Qabalah den Wèst Kristian e tambe a wòrdu influensiá dor di Alkémia Islámiko y otro pensamentunan religioso di Medio-Oriente y Oriente Lehano.

Qabalah no ta un dokumento históriko. E ta un método bibu y kresiente pa studia e Gran Deskonosí, esta e Mundu Spiritual. E estudio aki nunka lo no terminá, pero e ta yuda bo profundisá bo komprondementu di e último realidat, ku normalmente nos yama Dios.

Kada persona tin su propio komprendementu di Dios. No tin dos persona ku ta pensa presisamente igual over di dje. Ta p’esei Rosakrusnan semper ta adresá Dios komo lo siguiente:

‘Dios di nos kurason, Dios di nos komprondementu’.

PROMÉ LEKTURA PÚBLIKO

ku presentashon di Power Point

24 di yüni 2020 for di 19.15 te +/- 22.00’or.

na ‘Yogarriba’, kunuku Seru Grandi 80

Interesadonan ku no sa na unda e kunuku ta keda, por pasa na

RBC bank entre 18.45 -19.00’or. E ora ei lo bai huntu na e kunuku.

Kontribushon boluntario $ 10.-

Bonaire, 19 yüni 2020

Michiel Bijkerk