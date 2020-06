Roadmap ta mustra kaminda pa un reinisio seif di ekonomia / Roadmap wijst de weg naar veilige herstart van economie

Roadmap ta mustra kaminda pa un reinisio seif di ekonomia

Kralendijk – Na momentu ku gezaghèber Edison Rijna a presentá e dokumentu ‘Covid-19 Roadmap Boneiru’ na Kolegio Ehekutivo, e époka despues di corona a kuminsá den kua paso pa paso ta bai duna reinisio na ekonomia boneriano. Riba djabièrnè gezaghèber Rijna ofisialmente a entregá e dokumentu na diputado di Desaroyo Ekonómiko i Turismo Elvis Tjin Asjoe.

E ‘roadmap’ – ku komo suptítulo ‘E kaminda pa un apertura i reinisio responsabel di aktividatnan ekonómiko’ – ta deskribí medidanan formulá den un liña di tempu, pa minimalisá reintrodukshon di e vírùs di corona i si no opstante e medidanan aki tòg e vírùs lanta kabes atrobe, pone un paro inmediatamente na esei.

Ku tur e medidanan di prekoushon ku gobièrnu lokal a tuma pa bishitantenan (entre otro e obligashon pa promé ku salida for di nan pais pasa un tèst sertifiká i yena un deklarashon di salú amplio i alabes eksklushon di biaheronan for di paisnan ku nan a deklará insigur), ekspertonan ta konsiderá e posibilidat ku un persona infektá ta drenta Boneiru sumamente chikitu.

Kon mínimo ku e riesgo por ta, e punto di salida ta keda un protekshon maksimal di salú di nos poblashon. Pa e motibu aki sierto reglanan ta vigente pa bishitantenan, manera distansiamentu sosial i higiena i tambe tin instrukshonnan estrikto pa den kaso ku un persona tin keho di salú. Banda di esei tin vários protokòl pa empresanan i organisashonnan pa por ofresé tantu nan wéspetnan komo nan empleadonan siguridat optimal.

Reapertura di turismo lo kana den fase, kuminsando ku no mas ku 1000 wéspet pa siman. Por lo tantu lo dura algun tempu promé ku empresarionan den e sektor aki tin sufisiente entrada atrobe pa por kubri tur gastu di nan negoshi. Pa e motibu aki gabinete, entre otro den konsulta ku Diálogo Sentral, a disidí pa prolongá e pakete di emergensia en todo kaso te ku òktober.

‘Ku presentashon di e ‘roadmap’ aki e momentu a yega ku nos tabata spera pa vários luna kaba: nos por yama e turistanan for di Hulanda i otro paisnan seif bon biní atrobe. Nos hotèlnan ta haña un bida atrobe, meskos ku nos restorant- i tèrasnan i malekon. Ya kaba e promé reservashonnan a drenta serka e kompanianan di hür outo i e skolnan di buseo’, sigun diputado di Desaroyo Ekonómiko i Turismo, Elvis Tjin Asjoe.

Sektor turístiko ta bon prepará, asina e diputado a enfatisá. Aunke no tabatin turista, tòg no tabatin kestion di sinta ketu durante e último lunanan. Hopi empresario a usa nan tempu pa prepará nan mes pa reapertura di nos isla. Siman pasá Departamentu di Salú a duna informashon amplio na representantenan di sektor turístiko tokante e medidanan ku nan mes por tuma pa un reinisio seif di nan aktividatnan. E Plan pa Rekuperashon di Turismo (Tourism Recoveryplan) ku a keda realisá ku aporte di hopi siudadano i organisashon for di nos komunidat, ta sirbi komo guia pa promové e rekuperashon ekonómiko. ‘Nos ke hasi uso di e oportunidat di reinisio pa enfoká riba turista ku ta bini Boneiru pa mas ku solamente solo i laman, pero ku tin atenshon tambe pa e partinan úniko di nos isla: espasio, trankilidat, naturalesa i kultura. Nos no ta skohe pa kantidat, pero pa kalidat. Nos ta enfrentá un desafio masivo, pero e elastisidat ku mi a señalá e último tempu den nos komunidat ta duna mi konfiansa ku huntu nos ta sali mihó for di e krísis aki’, sigun diputado Tjin Asjoe.

Roadmap wijst de weg naar veilige herstart van economie

Kralendijk – Met de aanbieding door gezaghebber Edison Rijna van het document ‘Covid-19 Roadmap Bonaire’ aan het Bestuurscollege breekt het post-coronatijdperk aan waarin de Bonairiaanse economie stapsgewijs wordt opgestart. Op vrijdag werd het document door gezaghebber Rijna officieel overhandigd aan gedeputeerde van Economische Ontwikkeling en Toerisme Elvis Tjin Asjoe.

De roadmap – met als ondertitel ‘Het pad naar een verantwoorde opening en herstart economische activiteiten’ – beschrijft in een tijdlijn geplaatste maatregelen om het risico van herintroductie van het coronavirus te minimaliseren en, indien het virus desondanks toch weer opduikt, dat onmiddellijk de kop in te drukken.

Met alle voorzorgsmaatregelen die de lokale overheid voor bezoekers heeft getroffen (waaronder de verplichting voor vertrek een gecertificeerde test te laten afnemen en een uitgebreide gezondheidsverklaring in te vullen alsmede uitsluiting van reizigers uit niet veilig verklaarde landen) achten experts de mogelijkheid dat een besmet persoon Bonaire binnenkomt uiterst klein.

Hoe minimaal het risico ook is, het uitgangspunt blijft een maximale bescherming van de gezondheid van de bevolking. Daarom gelden ook voor bezoekers regels zoals social distancing en hygiëne en zijn er strikte instructies voor het geval iemand gezondheidsklachten vertoond. Daarnaast zijn er voor bedrijven en organisaties protocollen om zowel gasten als hun medewerkers optimale veiligheid te bieden.

De heropening voor het toerisme zal gefaseerd verlopen, beginnend met ten hoogste 1.000 gasten per week. Het zal dus enige tijd duren voordat er door ondernemers in de sector weer voldoende wordt verdiend om alle bedrijfskosten te dekken. Om die reden heeft het kabinet, o.a. in samenspraak met de Centraal Dialoog, besloten het noodpakket in elk geval tot oktober te verlengen.

,,Met de aanbieding van deze roadmap is het moment aangebroken waar we met ons allen maanden naar hebben uitgekeken: we kunnen weer toeristen uit Nederland en andere veilige landen verwelkomen. De hotels komen tot leven, net zoals de restaurants, terrasjes en de boulevard. Bij autoverhuurders en duikscholen zijn de eerste reserveringen binnen”, aldus gedeputeerde van Economische Zaken en Toerisme Elvis Tjin Asjoe.

De toeristische sector is er klaar voor, benadrukte de gedeputeerde. Ook al waren er geen toeristen, stilzitten was er de afgelopen maanden niet bij. Veel ondernemers hebben de tijd benut zich voor te bereiden op de heropening van het eiland. Vertegenwoordigers van de toeristische sector zijn vorige week door de Gezondheidsdienst uitvoerig voorgelicht over de maatregelen die zij zelf kunnen nemen voor een veilige herstart van hun activiteiten.

Voor het bevorderen van het economisch herstel dient het Tourism Recoveryplan als leidraad dat met inbreng van velen uit de samenleving tot stand is gekomen. ,,Wij willen de herstart aangrijpen om ons te richten op toeristen die voor meer dan alleen zon en zee naar Bonaire komen, maar die ook oog hebben voor de unieke kanten van ons eiland: ruimte, rust, natuur en cultuur. We kiezen niet voor kwantiteit, maar kwaliteit. We staan voor een stevige uitdaging, maar de veerkracht die ik de afgelopen tijd in onze gemeenschap heb gesignaleerd geeft mij het vertrouwen dat we samen beter uit de crisis komen”, aldus gedeputeerde Tjin Asjoe.