Konmemorashon di abolishon di sklabitut ku pelíkula nobo / Afschaffing slavernij herdacht met nieuwe film

Konmemorashon di abolishon di sklabitut ku pelíkula nobo

Kralendijk – Dia 1 di yüli nos ta para ketu na abolishon di sklabitut na Boneiru. Pa e okashon aki e aña aki a produsí un ‘short-movie’ riba enkargo di Entidat Públiko Boneiru i Ministerio di Enseñansa, Kultura i Siensia. Den e pelíkula aki nan ta para ketu na e historia i ta tira un bista positivo riba e konsekuensianan di e momentu históriko aki. Durante un enkuentro riba e mesun dia aki lo presentá e pelíkula na Mangazina di Rei.

Entidat Públiko Boneiru i Ministerio di Enseñansa, Kultura i Siensia a disidí huntu pa e aña aki konmemorá abolishon di sklabitut na Boneiru i sòru pa esaki haña mas aseptashon serka nos pueblo pa medio di un pelíkula kòrtiku. Den e asina yamá ‘short movie’ aki nan ta para ketu na e momentu importante aki den historia i ta ilustrá e konsekuensianan na un manera positivo. Riba e dia mes lo por mira e pelíkula durante un enkuentro na Mangazina di Rei, kaminda lo por habri un diálogo tambe tokante e tópiko aki. Diputado Nina den Heyer ta indiká ku e página pretu aki den nos historia meresé nos atenshon. Den un diálogo tokante esaki nos por reflektá i wak bèk, pero na promé lugá nos por traha pa bai dilanti. Ku orguyo, ku kabes na haltu i ku balor propio. Por lo tantu e ta un dia ku nos ta konmemorá huntu.

Riba 1 di yüli 1863 e hendenan ku nan a hasi katibu, a haña nan libertat ofisial. Esaki ta hasi e fecha aki unu históriko ku a trese un fin na un periodo tristu den historia di Boneiru i otro partinan den Karibe, manera e anterior Antia Hulandes i Sürnam. Riba e dia aki a otorgá libertat na mas òf ménos 750 hende ku nan a hasi katibu. Despues di e fecha aki nan a sigui traha si pa e gobièrnu di e tempu ei.

Ta trata di un tema delikado, ku nos no ta papia hopi biaha tokante di dje. Mayoriá biaha nan ta menshoná ku un hende ta di desendensia indjan, pero tiki biaha nan ta ekspresá ku orguyo ku un persona a nase di hendenan ku nan a hasi katibu. Ku esaki nan ke mèn desendiente di hendenan ku nan a hasi katibu i desendiente di doñonan di katibu. E hende ku ta biba na aña 2020 no tin kulpa na loke a pasa.

Historia di sklabitut ta un parti di nos patrimonio kultural. Pa e motibu aki ta importante ku nos tin konosementu di esaki i ku nos ta habri nos mes pa sinti i komprendé kiko a pasa. Kultura ta forma un parti di Boneiru su identidat. P’esei ta importante ku nos por konosé i komprendé nos propio kultura. Pa hendenan ku bin biba na Boneiru tambe ta di importansia pa nan siña e historia aki, pasobra di e manera aki nan por mustra mas komprenshon pa nan ko-suidadanonan.

Diputado Nina den Heyer ta enfatisá ku mester rekonosé ku sklabitut tabata forma parti di Boneiru i ku awendia tur hende tin e eskoho pa eksperensiá libertat. Liber di opreshon, liber di pensamentunan negativo, liber di un komportashon sin base.

Afschaffing slavernij herdacht met nieuwe film

Kralendijk – Op 1 juli wordt stil gestaan bij de afschaffing van de slavernij op Bonaire. Dit jaar is voor deze gelegenheid een ‘short-movie’ film geproduceerd in opdracht van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In de film wordt stilgestaan bij de geschiedenis en een positief blik geworpen op de gevolgen van dit historische moment. Bij een bijeenkomst op de dag zelf zal de film vertoond worden bij Magazina di Rei.

Het OLB en het OCW hebben samen besloten om dit jaar de afschaffing van de slavernij te herdenken op Bonaire en het meer draagvlak te geven onder de bevolking door middel van een korte film. In deze zogenoemde ‘short movie’ wordt stil gestaan bij dit belangrijke moment in de geschiedenis en worden de gevolgen positief neergezet. Op de dag zelf zal de film te zien zijn tijdens een bijeenkomst bij Magazina di Rei, waar ook het dialoog aan kan worden gegaan over dit onderwerp. Gedeputeerde Nina den Heyer geeft aan dat deze zwarte pagina uit onze geschiedenis onze aandacht verdient. Door dialoog hierover te voeren, kan worden gereflecteerd en terug worden gekeken, maar kan bovenal worden gewerkt om vooruit te komen. Met trots, het hoofd opgeheven en met eigen waarde. Het is dan ook een dag die samen herdacht wordt.

Op 1 juli 1863 kregen de tot slaaf gemaakte mensen, hun officiële vrijheid. Dit maakt het een historische datum, wat een einde bracht aan een trieste periode in de geschiedenis van Bonaire en andere delen in de Cariben, zoals de voormalige Nederlandse Antillen en Suriname. Op deze dag kregen ongeveer 750 tot slaaf gemaakte mensen, hun vrijheid toegekend. Ze werkten hierna nog wel voor de toenmalige overheid.

Het is een gevoelig thema, waar niet vaak over wordt gesproken. Meestal wordt er vermeld dat iemand een Indiaanse afkomst heeft, maar wordt er zelden met trots weergeven dat iemand voort is gekomen van tot slaaf gemaakte mensen. Hiermee worden afstammelingen bedoeld van tot slaaf gemaakte mensen en afstammelingen van slaveneigenaren. De mens anno 2020 heeft geen schuld aan wat er is gebeurd.

De geschiedenis van de slavernij is een deel van ons cultureel erfgoed. Het is daarom belangrijk dat men kennis heeft, zich openstelt om te voelen en begrijpen wat er is gebeurd. Cultuur vormt deel van de identiteit van Bonaire. Daarom is het belangrijk dat onze eigen cultuur gekend en begrepen wordt. Ook voor mensen die komen wonen op Bonaire, is het van belang om deze geschiedenis te leren, omdat op deze manier meer begrip kan worden geboden voor de ander.

Gedeputeerde Nina den Heyer benadrukt, dat er erkend moet worden dat slavernij een onderdeel was van Bonaire en dat iedereen tegenwoordig de keuze heeft om vrijheid te ervaren. Vrij van onderdrukking, vrij van negatieve gedachtes, vrij van een gedrag zonder basis.