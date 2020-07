MINISTERIO PÚBLIKO TA KERE DEN MANIFESTASHON SIN VIOLENSIA

Ministerio Públiko ta kere den e derecho di kada siudadano pa manifestá i buska su derecho den

temanan ku ta relevante pa su mes òf pa komunidat. Ministerio Públiko a tuma nota di vários

demonstrashon e último dianan ku a bai di forma pasífiko. Sinembargo, Ministerio Públiko den su ròl

komo parti di e kadena hudisial ke alertá tambe pa demonstrashon ku ta bai for di man i eskalá manera

esaki a sosodé dia 24 i 25 di yüni último.

Riba djabièrnè 26 di yüni, 23 persona a presentá dilanti di di hues-komisario pa asina esaki evaluá e

legitimidat di nan detenshon. Esaki pa motibu ku ta sospechá ku e personanan aki a kometé echonan

kastigabel. Ta trata aki di instigashon, sendementu di kandela, sakeo (ladronisia) i destrukshon. Por a

konstatá ku algun manifestante ku e fin pa mustra nan malkontentu a opta pa kometé un òf mas echo

kastigabel, sin tene kuenta ku e konsekuensianan ku esaki por trese kuné. Ta bon pa públiko engeneral

tene kuenta ku spesífikamente pa echonan kastigabel aki, ta konta kastigunan pisá.

Mèldu di forma boluntario

Den un komunikado anterior ya Ministerio Públiko a indiká ku lo hasi investigashon riba e personanan ku

durante di e manifestashonnan di 24 i 25 di yüni a hasi nan mes kulpabel na un òf mas echo kastigabel.

Na e momentu aki ta evaluando imáhennan di video i ta identifikando esnan ku a kometé echonan

kastigabel. Den e periodo benidero por spera mas detenshon. Ministerio Públiko un biaha mas ta hasi

yamada na tur ku a hasi nan mes kulpabel na un echo kastigabel durante di e manifestashonnan di dos

siman pasá, pa entregá nan mes boluntariamente na polis. Pa e personanan aki lo evaluá un forma ku ta

pas pa ‘doe af’ e kaso. Pa loke ta trata esnan ku no mèldu nan mes di forma boluntario, polis lo bai ofer

na detenshon. Den e kaso aki lo sigui ku un kaso den Korte, loke por resultá den strafnan pisá.

Kastigu di prizòn

Si nos papia porehèmpel di instigashon, ku ta enserá motivá un persona pa kometé un echo kontra lei,

nos ta papia di un kastigu di prizòn ku por yega te ku 6 aña. E mesun kastigu aki ta konta pa ladronisia

kaminda a logra yega na e artíkulo hòrtá pa medio di kiebro òf ku tabatin ladronisia den kaso di un rebelion

(‘oproer’). Den kaso di sendementu di kandela, e persona ku hues a konsiderá kulpabel por haña un

kastigu di prizòn te ku 12 aña.

Karchi di kastigu

Personanan ku a kometé un echo kastigabel, lòs for di kastigu di prizòn, lo tin di aber tambe ku un karchi

di kastigu, loke riba término largu por tin konsekuensia negativo pa e persona enkuestion. Sigur hóbennan

mester tene kuenta ku un karchi di kastigu por stroba den proseso di buskamentu di trabou òf den

partisipashon na un proyekto kaminda deklarashon enkuanto kondukta ta nesesario.

Ministerio Públiko no tin komo meta pa stroba manifestashon. Ministerio Púliko ta di akuerdo ku kada

siudadano tin derecho di manifestá. Esaki mester sosodé si den kuadro di lei. Ministerio Públiko ke

kontribuí na seguridat i mantenshon di trankilidat pa komunidat di Kòrsou, kaminda kada persona por sali

pa su derecho, di un forma sano i ku rèspèt pa otro i pa propiedat di otro.

OM: MANIFESTEREN IS EEN RECHT, MAAR DAN WEL ZONDER GEWELD

Het Openbaar Ministerie (OM) gelooft in het recht van elke burger om te manifesteren en voor zijn

rechten op te komen als het gaat om onderwerpen die relevant zijn voor hem of voor de samenleving.

Het OM heeft kennis genomen van meerdere vreedzame demonstraties die de laatste dagen hebben

plaatsgevonden. Desalniettemin wil het OM, in haar rol als onderdeel van de justitiële keten, de

samenleving waarschuwen voor het uit de hand lopen van demonstraties zoals de ongeregeldheden,

die plaatsvonden op 24 en 25 juni 2020.

Op vrijdag 26 juni verschenen 23 personen voor de rechter-commissaris in verband met de beoordeling

van de rechtmatigheid van hun aanhouding. Dit vanwege de verdenking van het plegen van strafbare

feiten. Het gaat hier om opruiing, brandstichting, plundering (diefstal) en vernieling. Geconstateerd is dat

een aantal manifestanten ervoor gekozen heeft om hun ontevredenheid te uiten door middel van het

plegen van één of meerdere strafbare feiten, met alle gevolgen vandien. Het is voor het publiek belangrijk

om te weten dat voor deze specifieke strafbare feiten er zware straffen gelden.

Vrijwillig melden

In een eerder bericht is door het OM reeds aangegeven dat er onderzoek wordt gedaan naar personen

die zich tijdens de manifestaties van 24 en 25 juni 2020 schuldig hebben gemaakt aan één of meerdere

strafbare feiten. Op dit moment worden videobeelden bekeken en personen geïdentificeerd die strafbare

feiten hebben gepleegd. De komende tijd worden er dan ook meerdere aanhoudingen verwacht. Het OM

roept nogmaals mensen op die zich schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit tijdens de

manifestaties van twee weken terug, om zich vrijwillig te melden bij de politie. Voor die personen zal

gekeken worden naar een passende manier om de zaak af te doen. Degenen die zich niet zelf melden,

zullen aangehouden worden. Er zal een strafzaak volgen, die kan resulteren in een fikse straf.

Gevangenisstraf

De strafbedreiging voor bijvoorbeeld opruiing (het aanzetten van een ander persoon om een strafbaar

feit te plegen), is een gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaren. Dezelfde straf kan worden opgelegd voor

diefstal, waarbij men de toegang tot het weg te nemen goed heeft verschaft door middel van braak of

verbreking, of voor diefstal bij gelegenheid van een oproer. Als het gaat om brandstichting, kan aan

degene die daaraan schuldig wordt bevonden een gevangenisstraf tot 12 jaren worden opgelegd.

Strafblad

Personen die een strafbaar feit hebben gepleegd, krijgen los van een gevangenisstraf ook te maken met

een strafblad, wat op lange termijn negatieve consequenties kan hebben voor de persoon. Vooral

jongeren moeten erop bedacht zijn dat het hebben van een strafblad, het vinden van een baan of

deelname aan bepaalde projecten, waarbij een verklaring omtrent goed gedrag nodig is, kan belemmeren.

Het OM is er niet op uit om manifestaties in de weg te staan. Zoals reeds aangegeven, onderschrijft het

OM het recht van elke burger om te manifesteren. Dat moet dan wel gebeuren binnen de kaders van de

wet. Het OM wil alleen bijdragen aan de veiligheid en handhaving van de rust voor de Curaçaose

gemeenschap waar elke burger op een gezonde en respectvolle wijze voor zijn rechten mag opkomen en

waar er respect wordt getoond voor elkaar en voor andermans spullen.