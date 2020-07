FAYO DEN KASO DI TERENO NA KAYA KORONA A BIRA DEFINITIVO

Djis un komunikado korto tokante e kaso relashoná ku repartishon entre herederonan di e tereno na Kaya Korona banda di Supermerkado Peking. Ta trata aki di un tereno registrá na nòmber di Sr. Cornelis Sipriano MARTIS, kende a fayesé na aña 1903. Riba inisiativa di e heredero Sr. Edgar Tjen-A-Kwoei a pidi hues pa dikta e repartishon. Hues a hasi esei dia 30 di yanüari último. Hues tambe a aprobá e benta di e tereno na e doño di Supermerkado Peking.



Dor ku tabatin algun eror den e veredikto original, hues a saka un segundo veredikto pa korigí e erornan. Esei a tuma lugá dia 17 di febrüari 2020. Por haña e dos veredikto na internet aki:

http://www.gemhofvanjustitie.org/uploads/files/beschikking%2030%20januari%202020.pdf

En total 93 heredero a keda rekonosé. E lista korekto bo ta haña den e segundo veredikto. Pero por ta ku tin mas heredero ku nos no por a lokalisá. Kualkier persona ku no ta aparesé riba e lista di 93 herederonan rekonosé por tuma kontakto ku notario Aniek Schouten na Boneiru pa prueba ku e tambe ta un heredero. Su e-mail adrès ta: aniek@bonairenotaris.com Òf pasa na su ofisina. Notaris Schouten ta reservá un montante di $ 50,000.- pa sinku aña largu pa e por paga kualkier persona su parti, si e por prueba ku e tambe ta heredero ounke e no ta aparesé riba e lista di 93 herederonan rekonosé. Si bo ta kere ku bo tambe ta un heredero, no tarda, pasobra despues di 5 aña e posibilidat pa prueba ku bo ta un heredero lo no t’ei mas.

Naturalmente tur e 93 heredero ku ya a keda rekonosé, tambe mester tuma kontakto ku notario Schouten mas pronto posibel pa dun’é bo datonan personal, entre otro e number di bo kuenta bankario.

E tereno a wòrdu bendé pa $ 350.000.-. Notario Schouten ta trahando riba e repartishon awor aki. Pa mas detaye tuma kontakto ku Notario Schouten. Mi trabou komo abogado awor a terminá.



Boneiru, 10 di yüli 2020

M. Bijkerk, abogado

UITSPRAAK IN ZAAK OVER TERREIN TE KAYA KORONA DEFINITIEF

Hierbij een kort communiqué aangaande de zaak over de verdeling onder de erfgenamen van het terrein te Kaya Korona naast Peking Supermarket. Het terrein stond op naam van dhr. Cornelis Sipriano MARTIS, die in 1903 overleed. Op initiatief van de dhr. Edgar Tjen-A-Kwoei werd het Gerecht verzocht om de verdeling te bepalen. Dat heeft het Gerecht op 30 januari gedaan. Daarbij is tevens de verkoop aan de eigenaar van Supermarket Peking goedgekeurd.



Omdat er enkele fouten stonden in de oorspronkelijke beschikking, heeft het Gerecht op 17 februari nog een herstelbeschikking gegeven. Men vindt beide beschikkingen op internet hier:

http://www.gemhofvanjustitie.org/uploads/files/beschikking%2030%20januari%202020.pdf

Er zijn in totaal 93 erfgenamen als zodanig erkend. De correcte lijst vindt men in de herstelbeschikking. Maar misschien zijn er nog meer erfgenamen, die wij niet hebben kunnen vinden. Indien men niet op de lijst van 93 erkende erfgenamen voorkomt, maar meent toch wel erfgenaam te zijn, neem dan meteen contact op met notaris Aniek Schouten op Bonaire. Men kan dan alsnog aantonen dat men erfgenaam is. Het e-mail adres is: aniek@bonairenotaris.com of ga naar haar kantoor. Notaris Schouten reserveert vijf jaar lang een bedrag ad $ 50,000.- om een ieder die alsnog bewijst erfgenaam te zijn, te kunnen betalen wat hem/haar toekomt. Als u dus meent ook erfgenaam te zijn, neem dan meteen contact op met notaris Schouten want na vijf jaar bestaat de mogelijkheid niet meer om alsnog als erfgenaam erkend te worden.



Uiteraard dienen ook alle reeds wel erkende erfgenamen contact op te nemen met de notaris om uw gegevens aan haar door te geven, onder andere het nummer van uw bankrekening.

Het terrein is voor $ 350.000.- verkocht. Notaris Schouten is thans doende de verdeling vast te stellen. Voor meer info, neem contact op met notaris Schouten. Mijn werk als advocaat is thans afgerond.



Bonaire, 10 juli 2020

M. Bijkerk, advocaat