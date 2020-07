Pasaheronan ku a sinta banda di persona kontaminá ta bai den karentena / Passagiers die naast besmet persoon hebben gezeten gaan in quarantaine

Pasaheronan ku a sinta banda di persona kontaminá ta bai den karentena

Kralendijk – Tur persona biniendo Boneiru ku a sinta banda di un pasahero ku a tèst positivo riba COVID-19 ta bai den karentena. Asin’ei servisio di Salubridat Públiko ta kontrolá ku nan tambe ta haña síntoma.

Un avion biniendo for di Hulanda ku destinashon Boneiru a baha algun pasahero na Kòrsou. Un pasahero ku a tèst na Schiphol a resultá di tin e malesa. E resultado a drenta na Kòrsou ora e avion tabata den laira kaba. Tur persona biniendo Boneiru ku a sinta banda di e persona kontaminá, ta konosí. Nan tur ta bai den karentena na un sitio sentral. Servisio di Salubridat Públiko ta tene nan salú na bista. Asin’ei ta protehá salubridat general na Boneiru.

Promé ku e avion a sali pa Boneiru a limpi’é na Kòrsou sigun e reglanan di corona. Asin’ei a kita e peliger di kontaminashon. Entidat Públiko Boneiru ta enfatisá ku ta importante ku tur pasahero ta hasi un tèst promé nan bai di biahe i tene 1.5 meter di distansia. Ta hasi un yamada na un i tur pa mantené e reglanan di higiena.

Passagiers die naast besmet persoon hebben gezeten gaan in quarantaine

Kralendijk – Alle personen die op weg naar Bonaire in het vliegtuig hebben gezeten naast een passagier die positief is getest op COVID-19 gaan in quarantaine op een centrale locatie. Zo houdt de dienst Publieke Gezondheid de passagiers in de gaten of zij klachten ontwikkelen.

Een vliegtuig uit Nederland dat op weg was naar Bonaire maakte een tussenstop op Curaçao. Een passagier die op Schiphol was getest op COVID-19 bleek de ziekte te hebben. De uitslag kwam op Curaçao binnen toen het vliegtuig al onderweg was. Het is bekend welke mensen die op weg waren naar Bonaire in de buurt van de passagier hebben gezeten. Die mensen gaan nu allemaal in quarantaine op een centrale locatie. Hun gezondheid wordt gemonitord door de dienst Publieke Gezondheid. Zo wordt de volksgezondheid op Bonaire beschermd.

Het vliegtuig is op Curaçao, voor doorreis naar Bonaire, volgens de coronaregels helemaal schoongemaakt. Hierdoor is het gevaar voor besmetting weg. Het Openbaar Lichaam Bonaire benadrukt dat het belangrijk is dat alle passagiers voor hun reis zich laten testen op COVID-19 en 1.5 meter afstand te houden. Daarnaast wordt iedereen opgeroepen om zich aan de hygiëneregels te houden.