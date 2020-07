Komunikado PARLAMENTO

Djaluna 27 di yüli 2020

Mirando e último desaroyonan rondó di funshonamentu di Parlamento, Presidente

di Parlamento, sra. Ana Maria Pauletta, ta haña nesesario pa informá komunidat di

Kòrsou atrabes di Prensa di e proseso ku a kana te ainda pa trata na yena e vakatura

den Parlamento. Aki ta sigui un rekuento kronológiko di e echonan.

Konforme e Areglo di Estado di Kòrsou, Parlamento ta konsistí di 21 miembro (art.

40). Despues di fayesimentu di sr. Millerson (q.e.p.d.) dia 20 di yüni 2020 a surgi un

vakatura den Parlamento. Konforme artíkulo 123, insiso 3 di e Kiesreglement,

Presidente di Parlamento a manda un notifikashon por eskrito di esaki na Presidente

di Konseho Supremo Elektoral (KSE). Esaki a sosodé dia 22 di yüni 2020.

KSE na su turno a kana e prosedura pa informá e siguiente kandidato riba lista. Dia

29 di yüni 2020 KSE a informá sra. M. Alcalá-Wallé ku e a keda skohé pa drenta

Parlamento. Sra. Alcalá-Wallé a aseptá su eskoho pa bira miembro di Parlamento dia

7 di yüli 2020. KSE siguientemente a informá Presidente di Parlamento dia 8 di yüli

2020 di esaki i a manda e kredensialnan pa Parlamento.

Konforme artíkulo 111 di Kiesreglement, Parlamento ta enkargá ku aprobashon di

kredensialnan di su miembronan. Esaki a tuma lugá den e Reunion Públiko di

Parlamento (dia 17 di yüli 2020), bou di e punto di agènda ‘Dokumentonan ku a

drenta Parlamento’. Riba mesun fecha Presidente di Parlamento a notifiká

Gobernador, KSE i sra. Alcalá-Wallé di e aprobashon di e kredensialnan. Esaki

konforme artíkulo 126, insiso 1 di Kiesreglement.

Sra. Alcalá-Wallé a manda un karta konforme artíkulo 126, insiso 2 Kiesreglement pa

Gobernador di Kòrsou, fechá 17 di yüli 2020, den kua e ta informá Gobernador ku e

ta dispuesto pa hasi huramentashon.

A stipulá komo fecha di huramentashon djawebs 23 di yüli 2020.

Dia 21 di yüli 2020 Presidente di Parlamento a risibí un karta di sra. Alcalá-Wallé ku e

ta distansiá di e asiento den Parlamento. Konforme artíkulo 124 Kiesreglement un

miembro di Parlamento, kende a keda atmití, por tuma su retiro na kualkier

momento. Presidente di Parlamento na su turno a informá Presidente di KSE di e

retiro aki konforme artíkulo 124 Kiesreglement. Esaki a sosodé pa medio di karta

fechá 21 di yüli 2020. Kopia dje karta aki a bai tambe pa Gobernador di Kòrsou.

Konforme regla i proseduranan KSE a pasa over na e proseso pa yena e puesto

vakante aki den Parlamento. Un dje tareanan di KSE ta pa kuida integridat di e

prosesonan elektoral di Parlamento. Den e kuadro aki KSE ta hasi sigur ku tur regla i

lei a keda enkaminá korektamente, promé ku sigui pa informá e siguiente kandidato

riba lista.

Dia 22 di yüli 2020 KSE a informá sr. S. Elhage ku e a keda skohé pa drenta

Parlamento. Sr. Elhage a aseptá su eskoho pa bira miembro di Parlamento dia 22 di

yüli 2020. KSE siguientemente a informá Presidente di Parlamento dia 22 di yüli 2020

di esaki i a manda e kredensialnan pa Parlamento.

Presidente di Parlamento a planifiká e Reunion Públiko pa aprobá kredensialnan di

sr. Elhage riba djabièrnè 24 di yüli 2020. Pa por habri un Reunion Públiko,

Parlamento mester tin quorum (art. 56, insiso 1 Staatsregeling). E reunion aki no por

a tuma lugá pa falta di e quorum nesesario. Presidente di Parlamento a kana e

prosedura di Reglamento di Orden (art. 66 RvO) pa konvoká e reunion un bes mas

riba djaluna 27 di yüli 2020.

Djaluna 27 di yüli 2020, un bes mas, e Reunion Públiko di Parlamento no por a tuma

lugá pa falta di quorum. Solamente 10 miembro di Parlamento tabata presente na

inisio di e reunion, lokual no ta sufisiente pa por habri e reunion.

Presidente di Parlamento a tuma nota di un argumentashon den kual ta purba splika

ku e proseso di retiro di sra. Alcalá-Wallé no a kana konforme Kiesreglement. Segun

e argumentashon aki, Gobernador mester manda un karta pa Presidente di

Parlamento a base di artíkulo 126, insiso 4 Kiesreglement. Esaki ta enserá ku

Gobernador ta informá Presidente di Parlamento despues di un periodo di 4 siman

ku e miembro no a presentá pa hasi huramentashon.

Den e kaso spesífiko aki esaki no ta aplikabel, mirando ku sra. Alcalá-Wallé a tuma

retiro promé ku e fecha di huramentashon, konforme artíkulo 124 Kiesreglement.

Konsekuentemente no ta nesesario pa warda e periodo menshoná den artíkulo 126

Kiesreglement. E puesto den Parlamento a bira vakante for di momento di e

notifikashon di sra, Alcalá-Wallé ku e no ta dispuesto mas pa aseptá e asiento den

Parlamento. E proseso aki a keda konfirmá ku KSE asta promé ku a manda

informanan ofisialmente por eskrito di e retiro di sra. Alcalá-Wallé.

Mirando e situashon den kual Parlamento ta aden, por konkluí ku e sistema di

demokrasia parlamentario a drenta den un impase, kual ta hasi imposibel pa esaki

funshoná. Esaki ta bai kontra di e derecho di votadó ku ta skohe den un elekshon

liber 21 Parlamentario. No por ta asina ku algun parlamentario ta skohe pa pueblo

ken por i no por bira parlamentario. Presidente di parlamento ta konta ku sano

huisio lo prevalesé i miembronan ku nan debernan ankra den nos leinan.