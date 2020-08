Stokkel komandante nobo riba cutter Jaguar di Wardakosta / Nieuwe commandant op cutter Jaguar

Stokkel komandante nobo riba cutter Jaguar di Wardakosta

For di 14 di ougùstùs 2020 Edelmir Stokkel a bira e komandante nobo riba e cutter Jaguar di

Wardakosta na Kòrsou. Stokkel ta e promé yu di Kòrsou ku lo nabega komo komandante riba e

cutter Jaguar. Stokkel a kuminsa su karera na Wardakosta na momentu ku Milisia Antiano

(awendia Milisia di Karibe) a traslad’é pa Wardakosta. Na Wardakosta e la kuminsa komo

“vlootoperator” abordo di e P-boot i e botonan “inshore”. Ora a introdusí e cutternan na

Wardakosta e la subi abordo di cutter Jaguar komo “matroos”. Na 2003 Stokkel a biaha pa St.

Maarten kaminda e la traha komo “chefdek” na bordo di e cutter Poema di St. Maarten. Na 2010

e la regresá bèk Kòrsou den e funkshon di “2 de wachtofficier” i despues di algun aña komo “1ste wachtofficier” riba e cutter. Na diferente okashon e tabata biaha pa St. Maarten pa traha komo“1 ste wachtofficier” riba e cutter Poema, pa Stokkel St. Maarten ta su di dos kas.

Edelmir Stokkel ta tuma e mando di e cutter for di señor Van Roosmalen. Van Roosmalen

tabata e komandante riba Jaguar entre 2017-2020 i e ta bai pa un otro reto nobo den

Wardakosta. Durante e seremonia di traspaso di komando Van Roosmalen a gradisí e tim di

Jaguar pa e bunita tempu trahando ku nan riba e cutter di Wardakosta. E la desea Stokkel i su

tim hopi eksito. Den e spich di direktor di Wardakosta saliente, Peter Jan de Vin e la bisa: “esaki

ta mi último dia ofisial komo direktor di Wardakosta di Karibe, pami ta un honor kumi por asistí

na e seremonia di traspaso di komando aki pa Stokkel, un yu di Kòrsou ku ta tuma e komando

di e cutter Jaguar. Mashá pabien Stokkel i hopi eksito. Jaguar tabata e último cutter ku tabatin

un komandante hulandes ta nabegá. Riba e otro dos cutternan kual ta Panter na Aruba i Poema

na St. Maarten, tin Arubiano ta nabegá. “Van Roosmalen, danki pabo trabou riba Jaguar. Den

bo funkshon nobo abo ta bai skibi hopi plan, rapòrt i otro dokumentonan. Loke bo ta bai hasi ta

di importansia pa Wardakosta. Mi ta desea bo hopi eksito kubo funkshon nobo”; asina Peter Jan

de Vin, direktor di Wardakosta di Karibe saliente a terminá su spich.

Stokkel a desaroya su mes último añanan den e organisashon di Wardakosta, dediká hopi

tempu na bukinan di estudio i bringa pa e logra haña e funkshon di komandante di cutter.”Mi a

logra e reto aki dor di kai, lanta, para i sigui. Pami awe ta un honor kumi por tuma e komando di

Jaguar”; asina Stokkel e komandante nobo riba cutter Jaguar a bisa den su spich durante e

seremonia.

Nieuwe commandant op cutter Jaguar

Vanaf 14 augustus 2020 is de heer Stokkel de nieuwe commandant op de cutter Jaguar van de

Kustwacht. Stokkel is de eerste Curaçaoënaar die als commandant op de Jaguar gaat varen.

Stokkel begon zijn carrière bij de Kustwacht nadat hij van de Antilliaanse militie (tegenwoordig

Caribische Militie) naar de Kustwacht werd overgeplaatst. Hij begon als vlootoperator aan boord

van de P-boot en de inshore vaartuigen. Bij het introduceren van de cutter stapte hij als matroos

aan boord van de cutter Jaguar. In 2003 is hij voor drie jaar als assistent chefdek aan boord van

de cutter Poema in St. Maarten geplaatst. In 2010 keerde hij terug naar Curaçao en kwam hij

weer op de cutter Jaguar in de functie van 2de wachtofficier en een aantal jaren later werd hij 1ste wachtofficier. Hij vloog regelmatig naar St. Maarten om ook daar als 1ste wachtofficier op de

Poema te varen, voor Stokkel is St. Maarten zijn tweede thuis.

De heer Stokkel neemt de leiding over van de heer Van Roosmalen, Van Roosmalen was

tussen 2017-2020 commandant op de cutter Jaguar. Van Roosmalen gaat een andere uitdaging

aan binnen de Kustwacht. Tijdens de ceremonie bedankte Van Roosmalen de Jaguar crew voor

de mooie samenwerking en wenste Stokkel en het team veel succes samen. In de speech van

de vertrekkend directeur van de Kustwacht P.J. de Vin zei hij: “dit is mijn laatste officiële

werkdag als directeur van de Kustwacht Caribisch Gebied. Ik vind het mooi dat ik dit nog kan

meemaken, een Curaçaoënaar die de commando van de cutter Jaguar overneemt. Mashá

pabien Stokkel en veel succes. De Jaguar was de laatste cutter met nog een Nederlandse

commandant. Op de andere twee kustwachtcutters varen Arubaanse commandanten. “Van

Roosmalen bedankt voor wat je allemaal hebt gedaan. Jij gaat nu dikke pakken papier schrijven

en wat jij gaat doen is ook heel belangrijk voor de Kustwacht. Van Roosmalen ik wens jou ook

veel succes”; aldus directeur van de Kustwacht P.J. de Vin.

Stokkel is een kustwachter in hart en nieren. Hij heeft zich ontwikkeld binnen de organisatie, in

vele studieboeken gedoken en echt voor deze functie geknokt. “Ik heb met vallen en opstaan dit

bereikt. Het is voor mij een grote eer om de commando van de Jaguar over te nemen”: aldus

Stokkel, de nieuwe commandant van de cutter Jaguar op Curaçao.