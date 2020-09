Minister Xiomara Maduro:

Nos mester hiba e discusion den su contexto corecto

ORANJESTAD – E delega di nos Pais pa intervencion of yudansa Hulandes condiciona no tin di haber cu corupcion, e tin cu haber cu e situacion financiero di Aruba. Ta esey ta locual ta brinda awor e oportunidad memei di un pandemia cu ta trece cune un crisis di likidez, e oportunidad pa otro haya chens di yega unda cu normalmente nan no por yega. For di dia cu a redobla e debe di Pais Aruba, a haci nos Pais vulnerabel y a haci Aruba dependiente di su creditornan. Den termino di autonomia, desde e dia ey a cadena e libertad di nos Pueblo y a pone nos destino den man di inversionista cu por provee e fondonan necesario pa por opera nos Pais. Hulanda tambe a tuma nota di esaki, pero como cu Aruba no ta depende di nan pa fiansa, pero si ta depende di e mercado internacional pa yega na fondo, y como cu ta Reino Hulandes su reputacion ta den wega ora di haci e fiansanan aki, a dicidi di bin cu supervicion financiero pa Aruba na aña 2015. Paso Hulanda no kier a bay core e riesgo cu un Pais den Reino bay ‘default’ esnan cu nan debe.

Den e scenario ey Gabinete Wever-Croes a drenta gobernacion na november 2017 y den e scenario ey a traha pa por crea credibilidad financiero door di traha un caminda pa cana manera stipula den e Memorandum Financiero y Economico cu despues a keda concorda tambe den e Protocol cu Hulanda na november 2018. E Gobierno aki a cuminsa traha y poco poco a cuminsa logra cambia e scenario financiero mustrando seriedad den e pasonan tuma pa crea credibilidad financiero. Esaki por lesa bek den e raportnan di evaluacion financiero y economico cu tanto IMF, Fitch y Standard and Poor’s a traha pa Aruba. Nos Pais tabata riba bon caminda, ma e situacion ainda tabata hopi fragil. Ta den e estado di fragilidad aki ta locual e crisis di COVID19 a presenta na Aruba. Pa conserva nos salud, mester a sera nos frontera y esaki a afecta Aruba su economia grandemente y hiba nos den un crisis di likidez. Esaki a pone cu Aruba mester a recuri na Reino Hulandes pa yudansa pa asina e crisis di likidez aki no kibra e economia di Aruba y laga nos financieramente bancarota. Reino Hulandes a cuminsa brinda yudansa, pero mirando e magnitud di locual mester wordo duna na fiansa, mirando e fragilidad di e situacion financiero y mirando e hecho cu e supervicion financiero a faya, a dicidi di bay condiciona tur e fiansanan necesario aun mas y busca manera pa haya control di otro manera. A haci uso di e oportunidad cu a presenta pa hinca tur locual na Hulanda ‘ooit’ nan tabata kier wak cambia na nan manera na Aruba, pa hinca esaki den un landenpakket y pon’e como condicion na e yudansa brinda. A splika e motibo cu cierto deseo, pensamento of condicion no ta bon pa Aruba y pakico mester haci cambio na nan, pasobra no ta tur ora e ambtenaar of e politico Hulandes conoce e situacion real na Aruba. No por djies bin cu un methodo of un solucion Hulandes y kere cu su implementacion ‘klakkeloos’ na Aruba lo duna resultado. Tampoco por djies tuma un problema di un otro Pais den Reino y kere cu na Aruba tambe e mesun problema ta manifesta of no ta wordo atendi cune. Pero Hulanda ta keda riba su puntonan y ta haci maluso di e situacion di crisis cu a presenta pa impone e cambionan cu nan kier wak.

Ta esey ta locual awor ta den discusion. No ta e asunto di ken ta corupto of ken ta defensor of ken ta saca keeshi di ken. E problema di Aruba awor aki ta e debilidad financiero, e yudansa cu nos tin mester y e prijs caro cu nos mester bay paga pa haya e yudansa aki cu dificilmente por bin di otro caminda cu no ta Hulanda na e momentonan aki.