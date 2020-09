Notisia di polis di djabièrnè 4 di sèptèmber te ku djaluna 7 di sèptèmber 2020/Politieberichten van vrijdag 4 september tot en met maandag 7 september 2020

Notisia di polis di djabièrnè 4 di sèptèmber te ku djaluna 7 di sèptèmber 2020

Riba djabièrnè 4 di sèptèmber sentral di polis a risibí notifikashon ku un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba e krusada di Bulevar J.A. Abraham i Kaya Industria, den besindario di un akomodashon turístiko. Shofùr di e skuter a pèrdè kontrol riba e skuter ora ku ela slep den santu ku tabatin riba kaminda. E santu tabata prosedente di trùknan ku tabata transportá santu di haf pa un sitio den besindario. E víktima tabatin leshon na su kabes, ku e a keda kontené komo ku e tabatin hèlm bisti. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko. A tuma kontakto ku e kompania di trùk pa limpia e santu riba kaminda.

Riba djasabra 5 di sèptèmber, alrededor di 4.30 or di mardugá detené un dama di inisial M.C.N. di 37 aña di edat na un kas situá na Kaya nikiboko Sùit, en konekshon ku maltrato i insulto di ámtenar den funshon.

Durante di dia riba djadumingu 6 di sèptèmber a kontrolá vehíkulonan na vários sitio. Durante esaki a duna but pa entre otro kore sin hèlm, kore sin reibeweis, kore sin faha di seguridat, kore sin seguro bálido i tambe kore sin plachi di number.

Alrededor di 1.30 or di atardi di djadumingu 6 di sèptèmber, sentral di polis a risibí notifikashon ku un aksidente ku un bròmer a tuma lugá na Karpata. Pa motibunan deskonosí e bròmer a bai slep sali for di un bògt dor di kua e shofùr i pasahero a bin kai. E bròmer a sigui slep bai kai dal den baranka mas o ménos 3 meter mas abou. E shofùr tabatin algu raspu pero tabata stabil. E pasahero tabatin leshon na su pia i kabes. Ambulans a transportá e víktima pa hospital pa tratamentu médiko.

Den oranan di anochi di djadumingu 6 di sèptèmber, pa mas o ménos 8 or di anochi un aksidente ku un bròmer a tuma lugá riba kaminda di Rincon na altura di Mangasina di Rei. Pa motibu deskonosí shofùr di e bròmer a pèrdè kontrol i a bai laira. Den laira e shofùr a kai for di e bròmer. Na e momentu ku e bròmer a kai abou ela pega kandela. Ambulans a transportá e víktima pa hospital pa tratamentu médiko. E víktima tabatin un hèlm bistí. Brantwer ku a bin na e sitio a paga e kandela.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 4 september tot en met maandag 7 september 2020

Op vrijdag 4 september kreeg de politiecentrale melding dat er een aanrijding met een scooter had plaatsgevonden op de Bulevar J.A. Abraham, ter hoogte van een toeristische accommodatie. De bestuurder van de scooter gleed uit over het zand dat op de weg lag. Het zand lag op de weg doordat er vrachtwagens met zand vanaf haven naar een locatie in de buurt reden. Het slachtoffer had letsel aan het hoofd, maar doordat hij een helm droeg, werd erger letsel voorkomen. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Op zaterdag 5 september werd omstreeks 04.30 uur een vrouw met initialen M.C.N. van 37 jaar, aangehouden bij een woning aan de Kaya Nikiboko Zuid, wegens mishandeling en belediging van een ambtenaar in functie.

Gedurende de dag op zondag 6 september werden op verschillende plekken voertuigen gecontroleerd. Hierbij werden bekeuringen gegeven voor onder andere het rijden zonder helm, het rijden zonder rijbewijs, het rijden zonder veiligheidsgordel , het rijden zonder geldige verzekeringspapieren en zonder kentekenplaat.

Omstreeks 13.30 uur op zondag 6 september kreeg de politiecentrale melding dat er een aanrijding heeft plaatsgevonden bij Karpata. De brommer gleed om onbekende reden uit een flauwe bocht waardoor de bestuurder en zijn medepassagier vielen. De brommer gleed een afgrond in ongeveer 3 meter naar beneden en sloeg tegen rotsen. De bestuurder liep enkele schaafwonden op maar was verder stabiel. De medepassagier had letsel aan haar been en haar hoofd. Zij werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling

In de avonduren van zondag 6 september vond omstreeks 20.00 uur een eenzijdige aanrijding met een brommer plaats op de weg naar Rincon ter hoogte van Mangazina di Rei. Om onbekende reden verloor de bestuurder de macht over het stuur. Toen de brommer op de grond viel, vloog deze in brand. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Hij droeg een helm. De brandweer kwam ter plekke en bluste de brand.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.