NO TIN EKSONERASHON ENSEÑANSA OBLIGATORIO – GEEN UITVOERING MOTIE ONTHEFFING LEERPLICHT

NO TIN EKSONERASHON ENSEÑANSA OBLIGATORIO

Kralendijk – No ta bai ehekutá e moshon di siman pasá, den e moshon ei a hasi un yamada pa hasi un adaptashon den ordenansa di emergensia i eksonerá mayornan di e obligashon pa manda nan yu skol. Den un karta gezaghèber Edison Rijna ta pone Konseho Insular na altura di esaki. Rijna ta skirbi ku eksonerashon di enseñansa obligatorio no ta algu ku por regla pa medio di un ordenansa di emergensia. Esaki pasobra den kaso di un ordenansa di emergensia ta trata di un obligashon òf prohibishon ku ta keda imponé. Den un ordenansa di emergensia no ta bai tokante pèrmití aktuashonnan ku nòrmalmente mirá ta kastigabel. I esaki ta netamente loke ta meta di e moshon, esta ku ta eksonerá mayornan di algu ku nòrmalmente mirá ta kastigabel.

Tin un otro motibu tambe pakiko no por ehekutá e moshon. E moshon ta en pugna ku e derecho ku muchanan tin pa haña enseñansa. Sigun e moshon, pa motibu di e situashon rònt di COVID-19, mayornan mester haña oportunidat pa no laga nan yu bai skol. Esaki pasobra mayornan ta preokupá pa nan salú. Pero si mayornan tene nan yu na kas pa e motibu ei, derecho riba enseñansa ta na peliger.

Gezaghèber ta skirbi ku el a wak kiko tin mas peso. Derecho riba enseñansa òf preokupashon tokante salú di nos muchanan na skol. Den su karta Rijna ta enfatisá ku den kaso di tene skolnan habrí, debidamente a tene kuenta ku bienestar di nos muchanan. E chèns ku nos muchanan ta kontagiá otro na skol òf ta keda kontagiá einan ta chikitu, asina Rijna ta skirbi. Asta den kaso ku un mucha keda kontagiá, mayoria biaha esaki ta sosodé den sírkulo doméstiko i nan tin tiki keho. Na mes momentu ta bon pa un mucha pa e ta den un ambiente sosial den un situashon eskolar, tantu pa su bienestar komo pa su desaroyo.

Gezaghèber tin komprenshon pa mayornan ku ta preokupá tokante salú di nan yunan i e personanan ku ta biba huntu ku nan den kas. E ta kere ku solushon pa esei no ta keda den medionan hurídiko. E ta proponé pa mayornan i skolnan bai den kòmbersashon ku otro i konhuntamente yega na un solushon. Entidat Públiko Boneiru i e skolnan ya ta hasiendo esei kaba durante algun tempu. Si un mucha no por bai skol pa motibu di salú, e ora ei ta posibel pa wak pa kada alumno kon ta solushoná esaki. No ta tur alumno tin e mesun nesesidat.

GEEN UITVOERING MOTIE ONTHEFFING LEERPLICHT

Kralendijk – De motie van vorige week zal niet worden uitgevoerd, in die motie werd opgeroepen om via een aanpassing van de noodverordeniing ouders vrij te stellen van de plicht hun kind naar school te sturen.

Dat heeft gezaghebber Edison Rijna in een brief aan de Eilandsraad laten weten. Rijna schrijft dat de vrijstelling van de leerplicht niet iets is dat via een noodverordening geregeld kan worden. Want bij een noodverordening gaat het om een verplichting of een verbod dat wordt opgelegd. In een noodverordening gaat het niet om het toestaan van handelingen die normaal gesproken strafbaar zijn. En dat is nu juist wat het doel is van de motie. Dat ouders vrijgesteld zijn van iets dat normaal gesproken strafbaar is.

Er is ook een andere reden waarom de motie niet uitgevoerd zal worden. De motie staat haaks op het recht dat kinderen hebben om onderwijs te krijgen. Ouders moeten volgens de motie door de situatie rondom COVID-19 de kans krijgen om hun kind niet naar school te laten gaan. Dit omdat de ouders zich zorgen maken over hun gezondheid. Maar als ouders hun kinderen om die reden thuis houden, staat het recht op onderwijs op het spel.

De gezaghebber schrijft dat hij gekeken heeft wat het zwaarst weegt. Het recht op onderwijs of de zorgen over de gezondheid van kinderen op school. In de brief benadrukt Rijna dat bij het openhouden van de scholen, juist rekening is gehouden met het welzijn van kinderen. De kans dat kinderen elkaar op school besmetten of daar besmet raken, is klein, zo schijft Rijna. Als de kinderen al besmet raken, gebeurt dit meestal in huiselijke kring en hebben ze weinig klachten. Tegelijkertijd is het voor een kind juist goed om in een sociale omgeving in een schoolsituatie te zijn, zowel voor welzijn als voor hun ontwikkeling.

De gezaghebber heeft begrip voor ouders die zich zorgen maken over de gezondheid van hun kinderen en hun huisgenoten. Hij denkt dat de oplossing daarvan niet ligt in juridische middelen.

Hij stelt voor dat ouders en scholen in gesprek met elkaar gaan en samen tot een oplossing komen. Het OLB en de scholen zijn daar al langer mee bezig. Als een kind om gezondheidsreden niet naar school kan, dan is het mogelijk om per leerling te kijken hoe dit opgelost kan worden. Niet alle leerlingen hebben hetzelfde nodig.