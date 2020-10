Dia internashonal di grandinan 2020  / Internationale ouderendag 2020 

Dia internashonal di grandinan 2020

Kralendijk – Aña 2020 nos ta selebrá e di 30 aniversario di Dia internashonal di grandinan.

Netamente e aña aki nos ta konfrontando ku e pandemia Covid-19 ku a sòru pa hopi konsternashon den mundu kompletu.

En bista di e rísikonan ku nos grandinan ta wòrdu konfrontá kuné durante e brote di e pandemia Covid-19, maneho i intervenshon di programanan mester ta basa riba konsientisashon di nesesidatnan speshal di nos grandinan.

E Dia di grandinan ta den kuadro di e interes i e nesesidat speshal di e grandinan den nos komunidat.

Riba e dia speshal aki diputadoatenshon Nina den Heyer kier a duna honor na tur grandinan den nos komunidat. Un tiki lo laga nos grandinan sinti bon. Sea ku nos hasi algu chikí òf algu grandi pa nan. Riba e dia aki grandinan den nos komunidat mester wòrdu pone den spòtlait.

Pa hasi esaki posibel diputado kier stimulá komunidat pa e aña aki sorpresa grandinan den nan bario ku un karchi, un bolo òf un bukèt di flor pa hasi e dia aki unu speshal teniendo kuenta ku nos regla(nan) di Covid-19. E vírùs di corona tin un impakto hopi grandi riba nos komunidat, espesialmente nos grandinan ku ta esnan mas vulnerabel.

Diariamente Entidat Públiko Boneiru huntu ku tur partner i boluntario ta traha pa evitá ku nos grandinan no ta kai den isolashon i soledat. Aktividatnan a wòrdu adaptá basa riba e nesesidatnan speshal di e grandinan teniendo kuenta ku e regla(nan) di Covid-19. Prinsipalmente ta importante pa nos keda den kontakto diariamente ku nos grandinan pa evitá ku nan ta den isolashon i soledat. Di e manera aki nos por kontribuí pa e grandinan por pasa dor di e temporada difísil aki

Diputado kier a stimulá pa nos ta un komunidat ku ta tene kuenta ku diferensia di edat den nos medio ambiente. Paso ta huntu nos ta embehesé!

Ta tempunan difísil, i ta parse ku esaki ta nos normal nobo. Pero huntu no lo superá esaki.

Na nòmber di Kolegio Ehekutivo diputado Den Heyer awe 01 òktober 2020 kier a felisitá tur nos grandinan ku dia tan spesial aki.

Internationale ouderendag 2020

Kralendijk – In het jaar 2020 vieren wij de 30ste verjaardag van de Internationale ouderendag. Juist dit jaar worden wij geconfronteerd met de Covid-19 pandemie die in de hele wereld voor veel consternatie heeft gezorgd. Gezien de risico’s waarmee onze ouderen geconfronteerd worden tijdens de uitbraak van de Covid-19 pandemie, moeten beleid en interventie van programma’s gebaseerd zijn op bewustmaking van de speciale noden van onze ouderen.

De Internationale ouderendag staat in het teken van het belang en de speciale noden van de ouderen in onze samenleving. Op deze speciale dag wil gedeputeerde Nina den Heyer alle ouderen in onze samenleving eren. Een beetje aandacht zal ervoor zorgen dat onze ouderen zich goed voelen. Of wij nou iets kleins of iets groots voor hen doen. Op deze dag moeten de ouderen in onze samenleving voor het voetlicht worden geplaatst. Om dit mogelijk te maken wil de gedeputeerde de samenleving stimuleren om dit jaar de ouderen in hun wijk te verrassen met een kaartje, een taart of een bosje bloemen om van deze dag een speciale dag te maken, waarbij wel rekening gehouden wordt met onze regels m.b.t. Covid-19. Het coronavirus heeft een heel grote impact op onze samenleving, voornamelijk voor onze ouderen die de meest kwetsbaren zijn.

Dagelijks werkt het Openbaar Lichaam Bonaire samen met alle partners en vrijwilligers eraan om te voorkomen dat onze ouderen in isolatie of eenzaamheid vervallen. Activiteiten worden aangepast gebaseerd op de de speciale noden van onze ouderen, met inachtneming van de regels m.b.t. Covid-19. Het is vooral belangrijk dat wij dagelijks in contact blijven met onze ouderen om te voorkomen dat ze niet in isolatie en eenzaamheid blijven zitten. Op deze manier kunnen wij eraan bijdragen dat onze ouderen door deze moeilijke tijden heen komen.

De gedeputeerde wil stimuleren dat wij een samenleving zijn die rekening houdt met leeftijdsverschillen. Want ouder worden doen wij samen! Het zijn moeilijke tijden en het lijkt erop dat dit onze nieuwe normaal is. Maar wij gaan dit samen overwinnen. Vandaag 1 oktober 2020 wil gedeputeerde Den Heyer namens het Bestuurscollege al onze ouderen feliciteren met deze zo bijzondere dag.