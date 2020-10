Dokumental ‘Nos Boneiru’ base pa debate tokante 10 aña Boneiru komo entidat públiko

Kralendijk – Ki chèns Bonerianonan a haña delaster 10 aña, ta bini dilanti den e dokumental ‘Nos Boneiru’. E dokumental ta estrená djasabra durante un enkuentro parsialmente virtual na Avanti. Despues ku e dokumental pasa ta sigui un debate entre invitadonan na Boneiru i Hulanda. Por sigui enkuentro riba e kanal di YouTube di openbaar lichaam Bonaire for di 9.30 di mainta.

Den e dokumental tin diferente habitante di Boneiru ta bini na palabra. Ta trata di entre otro un kunukero, un piskadó, un empleado di Kamara di Komersio, un pareha, komersiantenan, representantenan di organisashon di medio ambiente, kultural i di enseñansa. Nan ta papia di nan ideanan, deseonan, soño i preokupashon.

Despues ku a pasa e dokumental algun invitado na Boneiru i algun den sentro di debate De Balie na Amsterdam, lo diskutí ku otro tokante e kontenido. E debate lo trata e tópikonan pobresa i bienestar, konfiansa den otro i futuro. E intenshon ta pa na final bini ku un punto di bista komun. En konekshon ku e medidanan di Covid-19 ta permití solamente 10 persona presente na Avanti. Por sigui e enkuentro riba e kanal di Youtube di openbaar lichaam Bonaire. Despues lo presentá e dokumental den diferente bario di Boneiru.

Documentaire ‘Nos Boneiru’ basis voor debat over 10 jaar Bonaire als openbaar lichaam

Kralendijk – Wat voor kansen Bonairianen afgelopen 10 jaar hebben gekregen, komt naar voren in de documentaire ‘Nos Boneiru’. De documentaire gaat zaterdag in première tijdens een deels virtuele bijeenkomst in Avanti. Na vertoning van de documentaire volgt er een debat tussen gasten hier op Bonaire en in Nederland. De bijeenkomst is vanaf 9.30 live te volgen via het YouTube kanaal van het openbaar lichaam Bonaire.

In de documentaire komen inwoners van Bonaire aan het woord. Hieronder bevinden zich o.a. een landbouwer, een visser, een werknemer van Kamer van Koophandel, een echtpaar, ondernemers, vertegenwoordigers van natuur en cultuur organisaties en onderwijsinstanties. Zij vertellen over hun ideeën, wensen, dromen en zorgen.

Na het vertonen van de documentaire wordt er via een live verbinding tussen Avanti en debatcentrum De Balie in Amsterdam verder gepraat over wat er naar voren is gekomen in de documentaire. Het debat wordt gevoerd over de onderwerpen armoede en welzijn, onderlinge vertrouwen en toekomst. De bedoeling is om aan het eind tot een gezamenlijke standpunt te komen. In verband met de Covid-19 maatregelen kunnen zaterdag maximaal 10 mensen aanwezig zijn in Avanti. Via het YouTube kanaal van openbaar lichaam Bonaire is de bijeenkomst voor een ieder te volgen. Later wordt de documentaire in verschillende wijken van Bonaire vertoond.