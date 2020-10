VISHONARIO Marcos Cova

Willemstad, 28 di òktober 2020 – Ayera nochi den e episodio di mas resien di #MilesAhead, Marcos Cova a komprometé su mes na e tim di VISHON. Despues ku resientemente a introdusí Magalie van der Bunt-George komo VISHONARIO, awor ta sigui Marcos Cova. Marcos Cova, konosí di komersio, ta trese ku su konosementu i eksperensia komo empresario i komo representante den varios organisashon di komersio, e vishon komersial di VISHON dilanti. E ta kere ku nos país na e momentunan aki tin nesesidat di un aserkamentu desisivo, ophetivo i komersial, pa asina reaktivá nos ekonomia. E ta konvensí ku e momento a yega pa e kontribuí na un vishon nobo ku ta duna perspektiva pa nos isla i pa nos pueblo.

Marcos Cova no tin interes den polítika tradishonal i pa e motibu ei semper konsientemente a keda leu for di esei. Ku lansamentu di VISHON, ela mira un moveshon kompletamente nobo ku un aserkamentu alentador. VISHON ta enfoká riba edukashon i desaroyo di e individuo, desaroyo ekonómiko i bienestar sosial, ku enfasis riba oportunidatnan igual i un repartishon hustu di prosperidat. E ta kere ku tin sufisiente oportunidat pa tur hende por biba bon.

Marcos Cova a studia primeramente ingenieria i despues maneho empresarial. Despues di su estudio ela traha mas ku 16 aňa na Curoil, kaminda entre otro ela forma parti di e gerensia. Mientrastantu e tin mas ku 15 aňa di eksperensha komo empresario eksitoso. Banda di su aktividatnan komo empresario Marcos tambe tabata aktivo den serviceclubs i den organisashonnan empresarial. Esaki pa motibu ku Marcos no ta kere den para na kantu, wak i kritika. Siguiendo e lema “if you are not part of the solution, then you are part of the problem”, e la disidí di duna su aporte awor dor di drenta e arena polítiko.

VISHON ta para pa un Kòrsou, kaminda tur yu di tera tin akseso igual na bon enseñansa ku oportunidatnan pa desaroya nan mes. Esaki ta redusí e dependensia finansiero di nos pueblo i ta kontribuí na mas oportunidat riba merkado laboral. Banda di esei VISHON ta para pa inovashon i un desaroyo ekonómiko duradero. Nos ekonomia mester di un impulso i nos lo realisá esaki dor di tuma bon desishonan i dor di stimulá diversifikashon. Na promé lugá, sin embargo, mester traha riba simplifikashon di nos sistema fiskal, modernisashon di nos leinan laboral i bahada di “cost of doing business”. Ku esaki nos isla ta bira atraktivo pa invershonista lokal i internashonal, lokual lo kontribuí na un kresementu den demanda pa forsa laboral lokal.

Djasabra 31 di òktober próksimo 10 or di mainta Marcos Cova ta presentá su vishon riba futuro di Labor i Ekonomia na Kòrsou. E presentashon lo wòrdu transmití a traves di e página di Facebook di VISHON. Pa informashon por fabor bishitá e página di Facebook di VISHON.

Sigui e desaroyonan di VISHON via www.vishon.cw i Facebook/Instagram vishon.cw

NEDERLANDS



VISHONAIR Marcos Cova

Willemstad, 28 oktober 2020 – Gisteravond tijdens de meest recente aflevering van #MilesAhead heeft Marcos Cova toegezegd deel uit te maken VISHON. Nadat kortgeleden Maghalie van der Bunt-George als ‘VISHONARIO’ werd geïntroduceerd, volgt nu Marcos Cova. Marcos Cova, bekend uit het bedrijfsleven, brengt met zijn kennis en ervaring als ondernemer en als vertegenwoordiger in diverse bedrijfsorganisaties de commerciële visie van VISHON naar voren. Hij gelooft dat het eiland op dit moment behoefte heeft aan een daadkrachtige, zakelijke en commerciële aanpak, om onze economie weer aan te zwengelen. Hij is ervan overtuigd dat het moment is aangebroken voor hem om een bijdrage te leveren aan een nieuwe visie met perspectief voor ons eiland en voor onze bevolking.

Marcos heeft niets met traditionele politiek en heeft zich daarom altijd bewust op afstand gehouden. Met de komst van VISHON echter, ziet hij een geheel nieuwe en verfrissende beweging. VISHON richt zich op onderwijs en ontwikkeling van het individu, economische groei en goede sociale voorzieningen, met nadruk op gelijke kansen en een eerlijke verdeling van welvaart. Hij gelooft dat er voor iedereen voldoende mogelijkheden zijn voor een goed leven.

Marcos heeft eerst techniek en daarna bedrijfseconomie gestudeerd. Na zijn opleiding is hij ruim 16 jaar werkzaam geweest bij een bedrijf in de lokale olie-industrie, onder meer als lid van het managementteam. Intussen is hij ruim 15 jaar succesvol entrepreneur. Naast zijn werkzaamheden als ondernemer is Marcos ook actief geweest in serviceclubs en diverse bedrijfsorganisaties. Marcos gelooft namelijk niet in het toekijken en bekritiseren van de zijlijn. Onder het motto ”If you are not part of the solution, then you are part of the problem”, heeft hij nu besloten een bijdrage te leveren door de politieke arena te betreden.

VISHON staat voor een Curaçao waarbij iedereen een eerlijke en gelijke toegang heeft tot goed onderwijs en mogelijkheden krijgt voor persoonlijke ontwikkeling. Dit vergroot namelijk zelfredzaamheid van onze burgers en draagt bij aan hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast staat VISHON voor innovatie en duurzame economische ontwikkeling. Onze economie heeft een impuls nodig en dat realiseren we door de juiste beslissingen te nemen en te diversifiëren. Als eerst dient echter werk gemaakt te worden van versimpeling van ons fiscaal stelsel, modernisering van onze arbeidswetgeving en verlaging van de ‘cost of doing business’. Hiermee wordt ons eiland aantrekkelijk voor lokale en internationale investeerders, wat vervolgens zal bijdragen aan een toename van de behoefte aan lokale arbeidskrachten.

Zaterdag 31 oktober a.s. om 10uur in de ochtend presenteert Marcos Cova zijn visie voor de toekomst van Werkgelegenheid en Economie op Curaçao. De presentatie wordt via Facebook uitgezonden en kan online via de Facebook page van VISHON gevolgd worden. Voor informatiegelieve de Facebookpagina van VISHON te raadplegen.

Volg alle ontwikkelingen van VISHON op www.vishon.cw en Facebook/Instagram vishon.cw