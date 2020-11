Apresio di Gezaghèber Rijna pa dòkternan di kas ku a kaba nan estudio Waardering Gezaghebber Rijna voor huisartsen die studie hebben afgerond

Apresio di Gezaghèber Rijna pa dòkternan di kas ku a kaba nan estudio

Kralendijk – Gezaghèber Edison Rijna a felisitá i gradisí dòkternan di kas ku nan a sigui mehorá kuido na Boneiru. Esaki a sosodé na momento ku e médikonan a finalisá un estudio ku a dura kuater aña i mei. Gezaghèber Rijna a enfatisá ku e dòkternan di kas ta un pilar importante den e bataya ku ta hibando kontra Covid-19 aworakí.

Tabata un momento di alegria pa e dòkternan di kas ku nan a haña un sertifikado. Dies aña pasa ora Boneiru a bira Entidat Públiko, ministerio di Volksgezondheid, Welzijn en Sport a eksigí pa kuido ta na mesun nivel ku na Hulanda. Dòkternan di kas na Boneiru ku a sigui nan estudio na otro pais tabata haña eksonerashon pa hasi nan trabou. Tin di e dòkternan ku a studia na Venezuela, Ecuador i Cuba. No tabata konsiderá nan kompleto komo dòkter di kas paso nan no a sigui e estudio spesialisá pa bira dòkter di kas manera ta rekerí na Hulanda. Nan nòmber no ta aparesé den e ‘Big-register’, un registro kaminda ta pone nòmber di tur hende ku tin un fishi médiko ku ta protehá pa lei. Si bo nòmber no ta aparesé den e lista, bo no por traha komo por ehèmpel sikólogo, dentista òf enfermera.

Pa fasilitá e dòkternan di kas di Boneiru, Amsterdam Medisch Centrum a ofresé un estudio di kuater aña i mei. E dòkternan a pasa un trayekto den kua nan a traha riba diferente tema pa alsa e kapasidat. A traha riba shete área. Entre otro kon organisá nan trabou, kon anda komo profeshonal i e komunikashon entre dòkter i pashènt. A pone énfasis riba entre otro desaroyo personal, kalidat i akreditashon pa e ofisina di dòkter.

Parti di e estudio tabata pa hasi investigashon. Esaki a sosodé tantu den e ofisina ku e pashèntnan mes, komo pafó serka sierto gruponan di interes. Asin’ei por a dokumentá a base di sifra malesanan ku tin. E dòkternan a hasi investigashon tambe riba e kuido ku ta duna na personanan di edat avansá, esnan ku malesa mental i prevenshon bou di muchanan.

Na diferente momento durante e seremonia, e dòkternan di kas a para ketu na e kontribushon ku nan kolega Micheal Hermelijn a duna na kuido durante añanan. Dòkter Hermelijn a fayesé luna pasa.

Ku e dòkternan di kas a finalisá aworakí nan estudio no ta nifiká ku outomátikamente nan nòmber ta keda registrá den e BIG-register. Pa logra esei nan mester traha un temporada na Hulanda bou di supervishon di un médiko. Ku e estudio aworakí e dòkternan di kas por prueba ku nan tin mesun preparashon i kompetensia ku nan koleganan na Hulanda. Nan nòmber ta bini awor den un BES-register. P’esei Gezaghèber Rijna a felisitá i gradisí e dòkternan di kas pa e esfuerso pa sigui mehorá kuido na Boneiru.

Waardering Gezaghebber Rijna voor huisartsen die studie hebben afgerond

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna feliciteerde en bedankte huisartsen omdat ze de zorg op Bonaire blijven verbeteren. Afgelopen week ronde de artsen een studie af die viereneenhalf jaar heeft geduurd. Gezaghebber Rijna benadrukte dat de artsen een belangrijke pijler zijn in de strijd die nu gevoerd wordt tegen de Covid-19.

Het was een moment van vreugde voor de artsen die een certificaat kregen. Tien jaar terug toen Bonaire een openbaar lichaam werd, eiste het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de zorg op Bonaire van hetzelfde niveau moet zijn als in Nederland. Huisartsen op Bonaire die hun studie hebben gevolgd in andere landen, kregen vrijstelling om hun werk te doen. Sommigen van de huisartsen hebben gestudeerd in Venezuela, Ecuador en Cuba. Daarom werden zij niet beschouwd als volwaardige huisartsen, omdat zij niet de gespecialiseerde studie voor huisarts hebben gevolgd zoals vereist in Nederland. Hun naam staat ook niet in het ‘Big-register’, een register waarin de namen staan van iedereen die een medisch beroep uitoefent dat beschermd is door de wet. Als je naam niet voorkomt in het register, kun je niet werken als psycholoog, tandarts of verpleegkundige.

Het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) heeft de huisartsen op Bonaire geholpen door hen een studie van vierenhalf jaar aan te bieden. In deze periode hebben ze verschillende thema’s behandeld om hun kennis te verbreden. Er is gewerkt aan zeven gebieden. Onder andere hoe het werk te organiseren, hoe zaken professioneel aan te pakken en de communicatie tussen arts en patiënt. Er is veel nadruk gelegd op persoonlijke ontwikkeling, kwaliteit en accreditatie voor de huisartsenpraktijk.

Een gedeelte van de studie bestond uit het doen van onderzoek. De onderzoeken gebeurde zowel binnen de praktijk met patiënten, als buiten de praktijk bij bepaalde belangengroepen. Zo werd op basis van cijfers bestaande ziektes gedocumenteerd. De artsen hebben ook onderzoek gedaan naar de zorg die wordt geboden aan ouderen, mensen met psychische aandoeningen en preventie bij kinderen.

Tijdens de ceremonie stonden de huisartsen op verschillende momenten stil bij de bijdrage die hun collega Micheal Hermelijn door de jaren heen heeft geleverd aan de zorg op Bonaire. Dokter Hermelijn overleed vorige maand.

Dat de artsen nu hun studie hebben afgerond betekent niet dat hun naam automatisch in de BIG-register komt. Daarvoor moeten ze een periode in Nederland werken onder toezicht van een arts. Met de afgeronde studie nu kunnen de huisartsen bewijzen dat ze dezelfde opleiding en competentie hebben als hun collega’s in Nederland. Hun namen komen nu in de BES-register. Daarom feliciteerde en bedankte Gezaghebber Rijna de huisartsen voor hun inspanning om de zorg op Bonaire te blijven verbeteren.