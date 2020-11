Premier Evelyn Wever – Croes

PONENCIANAN DI SR. WEVER CONTRA GOBERNADOR TA INCORECTO, INFUNDA Y INECESARIO.

Prome Minister Evelyn Wever – Croes a reacciona riba ponencianan incorecto treci dilanti door di sr. Booshi Wever. Recientemente acusacionnan y atakenan hopi baho a wordo haci den direccion di Gobernador di Aruba. Sr. Wever miho cu tur hende sa cu Gobernador ta ‘onschendbaar’ y como tal e no por sali defende su mes y p’esey Gobierno ta sali haci esaki.

Sr. Wever a acusa Gobernador por ehempel di e hecho cu ex Minister Marisol lopez – Tromp a wordo retira na un forma hopi inusual y cu un Minister por wordo retira solamente ora cu tin un mocion di desconfiansa. Mester recorda sr. Wever cu e ponencia aki no ta corecto.

A base di ley constitucional un Minister por wordo retira ora cu tin un conflicto interno den un Gabinete. E retiro ta tuma luga a base di un Landsbesluit cu e Minister President ta ofrece na Gobernador pa Gobernador por firme. Sr. Wever a acusa Gobernador di a permiti Parlamento trata e retiro di ex Minister Lopez – Tromp den un reunion di comision central y cu esaki mester a wordo trata den un reunion publico. Cual tambe ta incorecto.

Mester recorda sr. Wever cu articulo II.1 ta stipula cu un Minister ta wordo retira a base di un decreto den consulta cu Parlamento (in overleg met de Staten). Pues Gobernador ta manda un carta manera ta usual pa Presidente di Parlamento cu e peticion pa Parlamento duna su huicio riba e intencion pa retira e Minister. Gobernador no ta stipula cua ta e forma cu Parlamento tin cu yega na e huicio, Parlamento mes ta dicidi si e ta haci esaki den Comision Central of den reunion publico. Parlamento semper a trata e tipo di casonan aki den Comision Central y ademas e biaha aki e mayoria a bay di acuerdo cu n’e. Esaki kiermen cu no solamente e ponencia di sr. Wever ta incorecto, e ta totalmente infunda y innecesario.

E di tres punto caminda cu sr. Wever a lansa acusacion den direccion di Gobernador ta, caminda cu el a bisa cu Gobernador a actua contra articulo 43 di nos statuto y e ta haya cu Gobernador mester asumi un rol di organo di Reino y para esaki. Esaki tampoco ta corecto, Prome Minister a indica.

Articulo 43 inciso 2 di nos statuto ta declara cu e garantia cu ta pertenece na asuntonan di Reino ta entre otro bon gobernacion. Pero cu responsabilidad primario di esaki ta cerca e Paisnan mes. Reino lo tuma un medida solamente ora cu e Pais comete algo cu no ta corecto y e Pais mes no coregi e acto cu a wordo tuma. Den e caso aki, e discusion cu tabata tin tabata riba legalidad di e mocionnan y Presidente di Parlamento mes a bin dilanti y a declara esakinan nulo. Pues e ponencia di sr. Wever no tabata necesario tampoco pasobra e situacion no tabata duna espacio pa intervencion di Reino.

Finalmente sr. Wever a acusa Gobernador di no ta disolve Parlamento. E ta haya cu Gobernador ta permiti Gobierno sigui haci actonan cu por causa daño ireparabel na nos democracia y ta pidi Gobernador pa disolve Parlamento. Un bes mas un ponencia cu no ta corecto. Mester recorda sr. Wever cu e derecho pa disolve Parlamento no ta cerca Gobernador, e ta cerca Gobierno. Ademas disolvemento di Parlamento por wordo haci ora cu tin kiebro di confiansa entre Gobierno y Parlamento y esey no ta e caso.

Locual cu sr. Wever a haci ta di lamenta y di rechasa. E ponencianan treci dilanti ta incorecto, infunda y no na su luga.

‘Ta haci apelacion na comunidad ya cu nos Pais ta atravesando momentonan hopi duro y dificil, den cada hogar tin preocupacion. Especialmente den e temponan aki no tin espacio pa politikeria ni agitacion infunda. Ban como poiliticonan responsabel sostene nos ciudadano y dunanan trankilidad cu tin miho tempo ta bin pa nan. Ban duna nan animo, ban mustra nan aprecio y brinda nan perspectiva. Nos Gobernador ta goza di respet di henter nos comunidad, ban mantene asina’, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a terminda bisando