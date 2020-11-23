Siman di 22 – 29 novèmber dekretá komo Siman di Kaha di Òrgel
Siman di 22 – 29 novèmber dekretá komo Siman di Kaha di Òrgel
Geplaatst op 22 November 2020 dor di Ministerio Enseñansa, Siensia, Kultura & Deporte
WILLEMSTAD – Gòbièrnu di Kòrsou a dekretá e di 4 siman di novèmber komo siman di kaha di òrgel. E aña akí e fechanan ta 22 pa 29 di novèmber 2020.
Manera ta konosí aña 2019 Gobièrnu a proklamá komo e aña di piano di silender, esta kaha di òrgel. A hasi esaki pa konsientisá pueblo di e balor históriko di kaha di òrgel. Di e forma akí nos herensia ku ta forma parti integral di nos nashon ta keda bibu i balorá pa nos próksimogenerashonnan. E impakto durante di e aña di kaha di òrgel tabata tremendo. A organisá diferente aktividat manera tayer, kursonan di baile, charla i presentashonnan pa duna honor i rekonosementu na baluartenan di e kaha di òrgel. Na vários organisashon, entre otro skol i fundashonnan, tambe a sa di rebibá e kultura históriko kultural presentando asina nos kaha di òrgel komo parti importante di nos kultura.
Komo pais ku ta den desaroyo i ku ta trahando riba nos identidat komo nashon ta importante pa nos sigui motivá nos nashon pa ku su historia kultural artístiko. P’esei den kuadro di e tres prioridatnan riba tereno di “Nation Building” ku ta 1) konsientisá komunidat di nos historia riku den e konteksto korekto, 2) inkluí mas arte i kultura den skolnan i 3) promové mas ekspreshon kultural, ministerio di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte a bin ku e proposishon pa dekretá un siman di selebrashon dediká na nos piano di silender: kaha di òrgel.
Pa e motibu aki, Gobièrnu a deklará un siman speshalmente pa kaha di òrgel den tur aña. Esaki a bira e último siman di novèmber i pa e aña akí e ta kai riba e dianan di 22 pa 29 novèmber 2020. Apertura di e siman kaha di òrgel di e aña akí a tuma lugá den e área di Band’abou riba djadumingu mainta 22 novèmber na misa di San Willibròrdus. Minister Steven Martina na nòmber di Gobièrnu a deklará e siman habrí.
Debí na medidanan di COVID-19, e aña akí diferente aktividatnan ta bai di forma virtual. Ta pone atenshon riba e diferente aktornan den mundu di kaha di òrgel. Manera trahadónan di kaha di òrgel, tokadónan ta konta di nan kaha i e diferente piesanan ku nan tin riba esaki, historia di kaha di òrgel i organisadónan di fiestanan bailabel di kaha di òrgel. E aña akí lo pone atenshon spesial na sra. Lydilia van Uytrecht ku a nifiká hopi pa e herensia musikal kultural kaha di òrgel.
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