Ata wega a bai rondu si bo no tende bo ta sinti’é: ZERO TOLERANCE BELEID VAN POLITIE EN OPENBAAR MINISTERIE BIJ HANDHAVING VAN COVID MAATREGELEN

ZERO TOLERANCE BELEID VAN POLITIE EN OPENBAAR MINISTERIE BIJ HANDHAVING VAN COVID MAATREGELEN

Met de vaststelling en inwerkingtreding van de Landsverordening Uitzonderingstoestand en de hierop gestoelde uitvoeringsbesluiten hebben de regering en Staten van Curaçao een krachtig instrument in het leven geroepen ter bestrijding van het COVID-19 virus.

Gedurende de lock down in maart 2020 en de periode daarna bleek dat de inbreuk op grondrechten die in de verschillende COVID-regelingen waren opgenomen mogelijk onvoldoende wettelijke basis hadden. Om die reden heeft de politie beperkt en vooral waarschuwend opgetreden en heeft het Openbaar Ministerie (OM) geen actieve vervolging ingesteld. Inmiddels is de regelgeving rond de uitzonderingstoestand door de Staten aangenomen.

Daarmee is voor de politie en het OM de weg vrij om sanctionerend op te treden. In de Driehoek, het overleg tussen de Minister van Justitie, de politie en het OM is afgesproken wat de sancties zijn en hoe opgetreden wordt door de politie.

Gelet op het sterk toenemende aantal COVID-19 besmettingen is een sanctionerend beleid ook noodzakelijk. Omdat dit een duidelijke verandering is ten opzichte van het beleid zoals dat hiervoor gold, attendeert het OM het publiek op deze verandering, die tot aanzienlijke boetes kan leiden als de nieuwe door de regering afgekondigde regels niet worden gevolgd. Het OM zal een zero tolerance beleid voeren ten aanzien van overtreding van COVID maatregelen.

Hieronder zijn de transactiebedragen vermeld waar actief toezicht op wordt gehouden door de politie in het algemeen belang van de volksgezondheid in Curaçao. Niet voldoen aan een transactie leidt in beginsel tot vervolging met een hogere eis ter terechtzitting.