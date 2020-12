Eksonerashon general pa e prohibishon pa sende vürwèrk / Algehele ontheffing op verbod om vuurwerk af te steken

Eksonerashon general pa e prohibishon pa sende vürwèrk

Kralendijk – Gezaghèber di Entidat Públiko Boneiru ta anunsiá pa medio di esaki ku relashoná ku kambio di aña e ta duna eksonerashon general pa e prohibishon pa sende vürwèrk manera stipulá den artíkulo 31 sup b di Algemene Politie Keur di Boneiru for di 31 di desèmber 2020 te ku 1 di yanüari 2021. Pa sendementu di vürwèrk pafó di e periodo menshoná ariba i pa sendementu di vürwèrk ‘grandi’, manera pagara, mester di pèrmit.

No por sende vürwèrk dentro di un stral di 250m. di hòspital i institushonnan di kuido i edifisionan unda ta tene sirbishi di misa. Ademas no ta pèrmití pa sende vürwèrk dentro di un stral di 250 meter for di pòmp di gasolin i depósito di materia eksplosivo i kombustibel leve. Sendementu di vürwèrk ku ta bai den laira no por sosodé na un lugá ku por okashoná peliger pa tráfiko aéreo.

Apesar di e eksonerashon general akí, tur hende ta keda responsabel pa eventual leshon i daño okashoná na persona, bestia i propiedat. Pa evitá daño i aksidente, gezaghèber ta hasi un apelashon riba tur hende pa ora di sende vürwèrk pa tene kuenta ku medidanan di prekoushon i koutela nesesario. Manera mantené distansia nesesario ora di sendementu i sende vürwèrk solamente manera indiká den e indikashon di uso i den ningun kaso no tira vürwèrk riba hende òf bestia.

Gezaghèber di Entidat Públiko Boneiru,

Algehele ontheffing op verbod om vuurwerk af te steken

Kralendijk – De gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt hierbij bekend dat in verband met de jaarwisseling door hem vanaf 31 december 2020 tot en met 1 januari 2021, algehele ontheffing wordt verleend van het verbod om vuurwerk af te steken zoals bepaald in artikel 31 sub b van de Algemene Politie Keur van Bonaire. Voor het afsteken van vuurwerk buiten bovengenoemde periode en voor het afsteken van “groot” vuurwerk, zoals pagara’s, is een vergunning vereist.

Het afsteken van vuurwerk mag niet geschieden, binnen een straal van 250m. van zieken- en verpleeginrichtingen en gebouwen waar kerkdiensten worden gehouden. Het is tevens niet toegestaan vuurwerk af te steken binnen een straal van 250 meter van benzine pompstations en opslagplaatsen van ontplofbare en lichtontbrandbare stoffen. Het afsteken van vuurwerk dat de lucht in gaat mag niet geschieden op een plaats die gevaar kan opleveren voor het vliegverkeer.

Ondanks deze algemene ontheffing blijft iedereen aansprakelijk voor eventueel letsel en schade toegebracht aan personen, dieren of goederen. Om schade en ongevallen te vermijden doet de gezaghebber een beroep op een ieder bij het afsteken van vuurwerk de nodige voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in acht te nemen. Zoals het bewaren van de nodige afstand bij het afsteken en het vuurwerk slechts af te steken zoals in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven en in geen geval vuurwerk te gooien naar personen of dieren.

De gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire,