Den un anochi espektakular

HOW Radio 90.9 FM. a presentá e promé edishon di

“HOW RADIO CHRISTIAN MUSIC AWARDS”

Willemstad- Djadumingu último HOW Radio 90.9 FM. tabatin e promé edishon di “HOW Radio

Christian Music Awards” ku a tuma lugá di forma virtual. Meta di e evento aki ta pa honra i duna

rekonosementu na nos artistanan lokal, ku ta residensiá na tur parti di mundu, pa e trabou ekselente

ku nan ta desplegá den e área di músika Kristian.

Pa medio di voto di oyentenan di HOW Radio 90.9 FM. i henter e pueblo di Kòrsou e artistanan

lokal a risibí rekonosementu den 13 diferente kategoria, entre otro, “Worship Song of the Year”,

“Krioyo Song of the Year”, “Quarantine Music Video of the Year”, “Band of the Year”, “Male &

Female Artist of the Year” i mas. Riba e anochi aki tur e nominadonan a risibí un award i e

nominado ku a risibí mas voto, a haña un award spesial den e kategoria ku el a keda nominá.

E anochi aki a konta tambe ku presentashonnan espektakular di nos artistanan lokal Kristian

manera Shamiro Anita, Shelomi Doran-Bakhuis huntu ku Suzzy Koko, Sound of Heaven i GO

Movement, Proskuneo, Reuben van Lierop, Andy Moes i tambe Nahliel direktamente for di Aruba.

Loke sigur a resaltá e anochi aki tabata e hermandat entre e artistanan ku tabata apoyá, selebrá i

enkurashá otro pa sigui ku e bon trabou pa Señor den e area musikal. Tur e nominadonan a destaká

ku nan produkshonnan popular riba nivel haltu i nan kansionnan tabata den esnan mas pidí na

HOW radio 90.9 FM.

Di e forma aki HOW Radio 90.9 FM. ke kontribuí na stimulá nos músikonan lokal pa sigui krea

produkshonnan di nivel haltu pa guia e pueblo den alabansa i adorashon i kompartí e mensahe di

speransa ku henter nos komunidat. ●