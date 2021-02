Het onderwijs: kind van de rekening / Enseñansa: e palu delegá 

Het onderwijs: kind van de rekening

Willemstad, 15 Februari 2021 – Onderwijs is één van de belangrijke sleutels als het gaat om het voorkomen en oplossen van sociale en andere problemen waar ons land zo mee worstelt. Al vóór de crisis ten gevolge van COVID-19 heerste er binnen het onderwijs al een onzichtbare noodsituatie. Recentelijk heeft Nederland zich middels de landpaketten gecommitteerd aan het naar een hoger niveau tillen van het onderwijs. Maar ook de inhoud van ons onderwijs is aan een belangrijke revisie toe. Hoe nu verder? VISHON schept in dit tweedelig artikel een beeld van de huidige situatie en hoe samengewerkt kan worden om structurele verbetering binnen het onderwijs werkelijkheid te maken.



[Deel 1]

Ons land wordt geteisterd door de COVID-19 crisis met alle gevolgen van dien. Voor het onderwijs geldt echter dat er al jaren sprake is van crisis. Deze crisis bleef voor velen onzichtbaar en werd niet adequaat behandeld. De actoren in het onderwijs zoals de schoolbesturen trokken dikwijls tevergeefs aan de noodklok. Nu komt de COVID-19 crisis er nog eens overheen. Het onderwijs is kwetsbaar. De gevolgen van crisis bovenop crisis zijn desastreus en verdienen een acute remedie. Dit is belangrijk omdat de kwaliteit van onderwijs van directe en indirecte invloed is op de toekomst van onze jeugd en op de kwaliteiten en de weerbaarheid van de beroepsbevolking van morgen.

Onderwijs is ook een sleutel voor het voorkomen en oplossen van sociale en andere problemen waar ons land zo mee worstelt. In de afgelopen jaren is het onderwijs stelselmatig verwaarloost en het zijn de kinderen, de jongeren maar ook de onderwijzers die de rekening betalen, nu en in de toekomst. Vishon pleit voor een nauwere samenwerking binnen het Koninkrijk voor wat betreft het onderwijs zodat alle kinderen binnen het Koninkrijk zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Regeerprogramma’s mistten focus en prioriteiten

In de afgelopen jaren hebben we meer dan 12 ministers van Onderwijs gehad. En als men zo de kranten en sociale media erop terugleest dan valt het op dat de meeste berichten gingen over opgerichte commissies en afgelegde bezoekjes. Foto’s en berichten over bezochte scholen, uitgereikte prijzen, geopende evenementen, vieringen van de dag van het onderwijs en dergelijke zijn er in overvloed. Maar welke resultaten zijn er nu daadwerkelijk geboekt in de afgelopen 10 jaar?

In het regeerprogramma van het huidige kabinet stond ondermeer het volgende qua doelstellingen voor het onderwijs: ‘Het ministerie OWCS maakt zich sterk voor toegankelijk, innovatief en kwalitatief hoogwaardig onderwijs, gericht op ontwikkeling van alle mogelijkheden van de onderwijsdeelnemers’. In de afgelopen 4 jaar is hier weinig van terecht gekomen. Het onderwijs is niet toegankelijker geworden, innovaties zijn uitgebleven en de kwaliteit is er beslist niet op vooruit gegaan.

Wat is er misgegaan? Het huidige maar ook de vorige regeerprogramma’s mistten in ieder geval voor wat betreft onderwijs focus en prioritering. Het was een ratje toe aan voornemens en er is geen werk gemaakt van de randvoorwaarden die nodig zijn om dergelijke initiatieven ook daadwerkelijk goed neer te zetten. ‘Welke ‘governance’ is nodig’, ‘hoe kunnen wij het een en ander organiseren’, ‘welke expertise hebben we nodig’, ‘wat moet centraal en wat kan beter decentraal?’, zijn voorbeelden van belangrijke vragen hierbij.

Gesteld kan worden dat nog geen 10% van de voornemens en actiepunten voor het onderwijs daadwerkelijk is gerealiseerd. En 5% wordt nu op de valreep voor de verkiezingen er nog gauw even doorheen gedrukt, om zo politiek te scoren. Het zijn verschillende partijen die zich in de afgelopen jaren hebben gecommitteerd aan de portefeuille onderwijs die hebben gefaald. Maar de andere partijen uit de coalitie en de oppositie zijn hier mede debet aan. Want waar was in dit alles het parlement? Welke parlementariër heeft op gezette tijden het regeerprogramma erbij gehaald en heeft zich daadwerkelijk in de materie verdiept en de vele ministers van onderwijs (drie in de afgelopen vier jaren) hier kritisch naar bevraagd? En zo kan worden gesteld dat onderwijs geen prioriteit had: niet van de partijen in de coalitie en ook niet van de partijen in de oppositie.

Hieronder een greep van de voornemens die in het laatste regeerprogramma uiteen waren gezet.

Een actiepunt uit het regeerprogramma was; ‘Beleidsplan speciaal onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.’ Het is helaas bij een plan en bij concept wetgeving gebleven. Een standaard slogan van de minister van onderwijs was: ‘no child left behind’ maar tot implementatie van een beleidsplan en wetgeving voor speciaal onderwijs kwam het niet. De minister van onderwijs liet zich fotograferen terwijl ze een school voor speciaal onderwijs in Nederland bezocht. Ook kwamen er foto’s van de voormalige kleuterschool op de Oranjestraat want daar zou in het schooljaar 2019 een cluster 4 school van start gaan. Inmiddels staat de locatie nog steeds leeg of misschien zal het kantoor van de Dienst Openbare Scholen er komen. Feit is: de cluster 4 school bleef uit. De Divi Divi LOM school van de VPCO vroeg vooruitlopend op implementatie van wetgeving op gebied van speciaal onderwijs om met een Cluster 4 klas te beginnen. Dit verzoek werd geweigerd. De klas moest worden opgeheven en tot op de dag van vandaag zitten enkele van deze kinderen noodgedwongen thuis omdat er voor hen geen passende school is.

Een actiepunt uit het regeerprogramma was ook: ‘Betere invulling van het onderwijsaanbod middels het ontwikkelen van integraal onderwijsbeleid dat interministeriële samenwerking bevordert gericht op cognitieve, fysieke, sociaal emotionele en geestelijke vorming. En het ontwikkelen van onderwijsbeleid ten aanzien van het beheersen van vier talen. In dit kader zou het Nationaal Taalbeleidsplan samen met stakeholders worden geëvalueerd en geïmplementeerd. De FMS zou materiaal ontwikkelen in het Papiamentu.’

Over de voorgaande punten zijn in zijn geheel geen resultaten geboekt. De arbeidsmarkt maar ook de scholen voor voortgezet onderwijs klagen steen en been over de taalbeheersing van leerlingen. Niet alleen de Nederlandse en Engelse taalvaardigheid is gebrekkig maar ook het Papiamentu wordt onvoldoende beheerst. Een evaluatie van het nationaal taalbeleid bleef uit. Ook gedegen onderzoek naar dit thema bleef uit.

Vanuit emotionele motieven en internationale rapporten die onze lokale context niet in ogenschouw nemen, is (overigens zonder bevredigend resultaat) krampachtig aandacht besteed aan Papiamentu in het onderwijs maar is het ontwikkelen van de andere talen compleet naar de achtergrond verdwenen, met alle gevolgen van dien. En we weten allemaal hoe het met de FMS is afgelopen. Een groot deel van de subsidie aan de FMS gaat zitten in de huur van het gebouw en de FMS houdt zich alleen nog maar bezig met de boekenbestelling in het kader van enseñansa liber. In de afgelopen jaren heeft de FMS nagenoeg geen materiaal ontwikkeld.



Hoe nu verder? In het vervolgartikel [Deel 2] gaat VISHON verder in op belangrijke aandachtspunten en hoe, in het belang van onze kinderen, onze jongeren en de toekomst van ons land nauw samengewerkt kan worden om ons onderwijs naar een hoger niveau te tillen.

Enseñansa: e palu delegá

Willemstad, 15 di Febrüari 2021 – Enseñansa ta un di e yabinan klave pa logra prevení i solushoná entre otro problemanan sosial ku nos país ta luchando ku’né aktualmente. Promé ku e krisis kousá dor di COVID-19 ya enseñansa den skondí tabata lucha ku un situashon di emergensia. Resientemente Hulanda a komprometé su mes pa alsa nos nivel di enseñansa pa medio di e Landspaketten. Pero tambe e kontenido di nos enseñansa mester wòrdu revisá urgentemente. Ki ta e mihó manera pa kontinuá awor? Den e komunikado aki [partí den dos artikulo] VISHON lo duna un bista di e situashon aktual i kon lo por kolaborá pa trese mehorashon struktural den enseñansa.



[Parti 1]

Nos Pais ta pasando den un krísis di COVID-19 i esaki a trese diferente konsekuensia kuné. Sin embargo, nos por papia di krísis den enseñansa pa años kaba. Pa hopi e krísis aki a keda invisibel i no a wòrdu tratá di un forma adekuá. Instansianan den enseñansa manera Schoolbestuur a pidi ousilio na vários okashon, pero sin resultado. I awor e krísis di COVID-19 a bini aserka den un enseñansa ku ya ta vulnerabel. E konsekuensianan di krísis riba krísis ta desastroso i meresé yudansa agudo. Esaki ta importante paso e kalidat di enseñansa tin un influensia direkto i indirekto riba futuro di nos hóbennan i riba e kalidat di solides di e poblashon laboral di mañan.

Enseñansa ta e yabi pa prevení i solushoná problemanan sosial i otro problemanan ku nos Pais ta bringando kuné. Den e añanan tras di lomba a neglishá nos enseñansa sistemátikamente i ta nos muchanan, hóbennan pero tambe dosentenan ta esnan ku ta paga pa esaki, awor akí i den futuro. VISHON ta boga pa un kolaborashon mas intenso den Reino pa loke ta trata enseñansa, pa asina tur mucha den Reino por tin oportunidatnan igual pa desaroyá nan mes.



Programanan di Governashon falta enfoke i prioridat

Durante e añanan tras di lomba nos tabata tin mas ku 12 minister di enseñansa. Si bai lesa bèk den korant i riba retnan sosial ta notabel ku e mayoria informashon ta trata di komishonnan ku a lanta i bishita ku a hasi na instansianan. Potrèt i komunikado tokante skolnan ku a bishitá, premio otorgá, apertura di evento, selebrashon di dia di enseñansa i mas, tin na abundansia. Pero kiko nos a logra berdaderamente den e dékada tras di lomba?

Den e programa di gobernashon di e gabinete aktual tabata tin lo siguiente stipulá komo metanan pa nos sistema di enseñansa: “Ministerio di OWCS ta para firme pa aksesibilidat, inovashon i enseñansa di kalidat haltu, dirigí riba desaroyo di oportunidat pa e partisipantenan den enseñansa”. Den kuater aña a logra masha tiki di esaki. Enseñansa no a bira mas aksesibel, no tin inovashon i enseñansa no a bai dilanti.

Kiko a bai robes? E programanan di e gobernashon aktual pero tambe esnan anterior tabata falta puntonan di enfoke i prioridat pa loke ta trata enseñansa. Tabata tin un meskolansa di bon intenshon pero no a pone e kondishonnan nesesario pa por ehekutá e inisiativanan aki manera debe ser. Kua governance mester, kon nos por organisá un ke otro, kua ekspertisio nos mester, kiko mester ta pará sentral i kiko no? Esakinan ta ehèmpel di preguntanan ku ta importante den e kuadro aki.

No a realisá ni 10% di e intenshonnan i puntonan di akshon den enseñansa. I awor ku elekshon ta den bògt, ke primi pusha 5% pa asina skor den polítika. Hopi ta e partidonan ku den e añanan tras di lomba a komprometé nan mes na e kartera di enseñansa i ku a frakasá. E otro partidonan den koalishon i oposishon tambe tin falta den esaki. Paso unda e tópikonan aki a keda den parlamento? Kua parlamentario a trese e programa di gobernashon dilanti na momentonan stipulá den agènda, a profundisá den e materia i a kuestioná e diferente ministernan di enseñansa (tres den kuater aña) krítikamente riba esaki? Asina por konkluí ku enseñansa no tabata tin prioridat: no pa e partidonan den koalishon i tampoko pa esnan den oposishon.

Aki bou ta duna un ñapa di e intenshonnan ku tabata stipulá den e programa di gobernashon mas resien.

Un punto di akshon den e programa di gobernashon tabata; “desaroyá i ehekutá plan di maneho di enseñansa spesialisá. Lástimamente e plan aki a keda un konsepto di legislashon. Un lema di e minister di enseñansa tabata no child left behind pero esaki no a yega mas leu ku implementashon di un plan di maneho i legislashon pa enseñansa spesial. Minister di enseñansa e laga saka su portrèt ora ku el a bishitá un skol di enseñansa spesial na Hulanda. Tambe tabata tin portrèt di e èks skol preparatorio na Oranjestraat pasó einan lo mester a kuminsá ku e skol di Cluster 4 na 2019. Ainda e edifisio ta pará bashí i ta spekulá ku kisas e ofisina di Dienst Openbare Scholen lo bini einan. Echo ta, ku e skol di Cluster 4 no t’ei. Promé ku e implementashon di e legalisashon riba tereno di enseñansa spesial, e skol Divi Divi LOM di VPCO a entregá un petishon pa por kuminsá ku un klas di Cluster 4. A nenga e petishon aki. Mester a kanselá e klas aki i te ku dia di awe tin diferente mucha sintá na kas obligatoriamente paso no tin skol adekuá pa nan.

Un punto mas di e programa di gobernashon tabata: “mihó kontenido di e oferta di enseñansa pa medio di desaroyo di un maneho di enseñansa integral ku ta promové e kolaborashon entre ministernan, ku e enfoke riba formashon kognitivo, físiko, sosial emoshonal i spiritual. Tambe e desaroyo di un maneho di enseñansa pa loke ta trata dominio di kuater idioma. Den e kuadro aki lo mester a evaluá i implementá e ‘Nationaal Taalbeleidsplan’ huntu ku e diferente stakeholders. FMS a keda di desaroyá material na Papiamentu.

No tabata tin desaroyo ni resultado di e puntonan ariba menshoná. E merkado laboral i e skolnan pa enseñansa avansá ta reklamá tokante e dominio di idioma di nan alumnonan. No solamente e Hulandes i Ingles ta laga di deseá, pero tambe nos propio idioma Papiamentu. Un evaluashon di National Taalbeleid no a tuma lugá i no a hasi investigashon riba e tema aki.

A base di rapòrtnan internashonal i pa motibunan emoshonal, kaminda no ta konsiderá nos konteksto lokal, desesperadamente a duna atenshon na Papiamentu (sin yega na e resultado deseá) den enseñansa pero e desaroyo di otro idiomanan e keda atras kompletamente, ku tur konsekuensia ku esaki lo por trese kuné. Nos tur sa kiko a para ku FMS. Un parti grandi di e supsidio di FMS ta bai na hür di e edifisio i FMS ta okupá su mes solamente ku pedido di buki den kuadro di enseñansa liber. Durante e añanan ku a pasa FMS práktikamente no a desaroyá material pa skol.



I kon sigui aworaki? Den e siguiente parti di e artíkulo VISHON lo kontinuá toka puntonan di atenshon, i kon, pa bienestar di nos yunan, hobennan i futuro di Kòrsou kon pa inisiá kolaborashon estrecho pa asina elevá nos enseñansa na un nivel mas haltu.