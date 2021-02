Investigashon di e eksperensia ku traha for di kas i enseñansa na kas / Onderzoek naar de ervaringen met thuiswerken en thuisonderwijs

Investigashon di e eksperensia ku traha for di kas i enseñansa na kas

Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez a hasi un investigashon kuantitativo pa trese dilanti e eksperensianan ku traha for di kas i enseñansa na kas den temporada di corona fasilitá pa teknologia digital. E investigashon a wòrdu guiá pa dr. Odette van Brummen-Girigori (UoC) i e tim di investigashon tabata konsistí di dr. Pieternel Dijkstra i Dick Barelds (Rijks Universiteit Groningen). Total a kolekshoná informashon bou di 1123 persona konsistiendo di 596 persona ku a traha for di kas i 527 alumno ku a sigui enseñansa na kas ku sosten online. UoC ta gradesido na Maduro & Curiel’s Bank (MCB) ku a ko-finansiá e investigashon pa medio di e kátedra ‘Financial Management Science’ Lionel “Paps” Capriles.

Resultado traha for di kas

For di e resultadonan a sali ku mayoria trahadó (pero sigur no tur!) tabatin sufisiente medio pa por traha efektivamente for di kas. Sin embargo e resultadonan ta indiká ku traha for di kas ta parse di ta pas mihó serka e trahadó ku tin ménos nesesidat pa konektividat i trahadónan ku un nesesidat fuerte pa outonomia. Ademas e investigashon ta trese dilanti unda e puntonan di atenshon tabata trahando for di kas. Asina ta parse ku un grupo chikitu di trahadó no tin sufisiente medio disponibel pa traha optimalmente for di kas manera un lugá trankil pa traha, mobilario i prinsipalmente krèsh no tabata reglá optimalmente. Pa finalisá, e nesesidat básiko sikológiko pa konektividat durante e temporada di traha for di kas a wòrdu relativamente mal satisfasé.

Despues e siguiente rekomendashonnan ta wòrdu hasí pa regla trahamentu for di kas di tal forma ku e bienestar sikológiko di trahadónan i nan efektividat por wòrdu optimalisá: na promé lugá mester fortifiká e posibilidatnan di krèsh den kaso ku traha for di kas obligatorio ta wòrdu kombiná ku presensia di muchanan menor di edat; na segundo lugá mester fasilitá e medionan ku ta nesesario pa por traha for di kas na un manera efektivo, manera un lugá trankil òf e mobilario korekto; na terser lugá ta di esensial importansia pa e doño di trabou desaroyá aktividatnan ku ta yuda satisfasé e nesesidat di konektividat di e trahadónan. Tambe muestra di apresio pa e esfuerso di e trahadónan den temporada di traha for di kas ta yuda satisfasé e nesesidat na di kuater lugá ta rekomendá pa atendé stratégikamente ku trahamentu for di kas. Esta ta nesesario pa e doño di trabou wak intensidat di e nesesidatnan básiko sikológiko di e trahadó individual pa asina hasi un ‘match’ optimal entre e nesesidatnan akí i trahamentu for di kas.

Resultado enseñansa na kas fasilitá pa teknologia digital

For di resultadonan a sali afó ku mayoria alumno i studiante na un medida rasonabel tabata disponé di e posibilidatnan i medionan nesesario pa por sigui enseñansa na kas efektivamente. No opstante vários alumno òf studiante a sinti falta di por konsultá ku dosente òf otro kompañeronan di klas òf di estudio, nan no tabatin un lugá trankil pa traha, un konekshon di internèt ku ta traha bon, un kòmpiuter òf laptop ku ta traha bon, òf sufisiente tempu pa sigui enseñansa na kas. Hopi biaha tambe gastunan mester a keda hasí (por ehèmpel material pa print òf un laptop) pa por hasi enseñansa na kas efektivo posibel.

Ademas e investigashon a mustra ku un kantidat notabel di alumno i studiante a sinti falta di e interkambionan sosial ku enseñansa regular ta trese. Por lo demas hopi alumno i studiante no tabata sinti nan bon ekipá pa por sigui enseñansa na kas efektivamente. Resumiendo, hopi alumno i studiante a eksperensiá enseñansa for di kas komo ménos positivo ku e enseñansa regular i hopi alumno i studiante tabatin e sentimentu ku enseñansa na kas tabatin un influensia negativo riba nan bienestar sikológiko, motivashon pa skol i nan resultadonan di skol òf estudio. Kasi mitar di e alumnonan i studiantenan ta mustra un aktitut negativo pa ku enseñansa na kas pa den futuro.

Pa mehorá kalidat di enseñansa na kas (ku sosten digital) na Kòrsou strukturalmente, gobièrnu, direktivanan di skol, dosentenan, mayornan, studiantenan, alumnonan, i demas personanan konserní mester pone man huntu. Den e rapòrt ta duna akshonnan konkreto ku mester tuma lugá pa ekipá alumnonan i studiantenan mihó ku e medionan i kompetensianan nesesario pa por sigui enseñansa na kas efektivamente i sòru pa tantu nan nesesidat di konektividat i nan nesesidat pa kompetensia wòrdu satisfasé mihó.

Onderzoek naar de ervaringen met thuiswerken en thuisonderwijs

De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) heeft een kwantitatief onderzoek verricht om de ervaringen ten tijde van corona met thuiswerken en thuisonderwijs ondersteund door digitale technologie in kaart te brengen. Het onderzoek werd geleid door dr. Odette van Brummen-Girigori (UoC) en het onderzoeksteam bestond uit dr. Pieternel Dijkstra en Dick Barelds (Rijks Universiteit Groningen). In totaal werd informatie verzameld onder 1123 respondenten bestaande uit 596 thuiswerkers en 527 leerlingen die thuisonderwijs hebben gevolgd met online ondersteuning. De UoC is de Maduro & Curiel’s Bank (MCB) zeer erkentelijk die het onderzoek mede heeft gefinancierd middels de Leerstoel Financial Management Science Lionel “Paps” Capriles.

Resultaten thuiswerken

Uit de resultaten blijkt dat de meeste werknemers (maar zeker niet allemaal!) de beschikking hadden over voldoende mogelijkheden om effectief thuis te kunnen werken. De resultaten tonen echter aan dat het thuiswerken beter lijkt te passen bij werknemers die een zwakke behoefte hebben aan verbondenheid en werknemers die een sterke behoefte hebben aan autonomie. Bovendien laat het onderzoek zien waar de pijnpunten lagen tijdens het thuiswerken. Zo lijkt een kleine groep werknemers niet over voldoende mogelijkheden te beschikken om optimaal thuis te kunnen werken, zoals een rustige werkplek, meubilair en was vooral de kinderopvang vaak niet optimaal geregeld. Tot slot, werd de psychologische basisbehoefte aan verbondenheid tijdens het thuiswerken relatief slecht vervuld.

Voorts worden de volgende aanbevelingen gedaan om thuiswerken zo in te richten dat het psychologische welzijn van werknemers en hun effectiviteit worden geoptimaliseerd:

ten eerste dient men de mogelijkheden voor de opvang van de kinderen te versterken als verplicht thuiswerken gepaard gaat met de aanwezigheid van minderjarige kinderen;

ten tweede dient men de middelen te faciliteren die nodig zijn om op een effectieve manier thuis te werken, zoals een rustige werkplek of het juiste meubilair;

ten derde is het van essentieel belang dat de werkgever activiteiten ontwikkelt die helpen de behoefte aan verbondenheid van werknemers te vervullen. Ook het tonen van waardering voor de inzet van werknemers in tijden van thuiswerken helpt deze behoefte te vervullen;

ten vierde wordt aanbevolen om strategisch met thuiswerken om te gaan. Het is namelijk noodzakelijk dat de werkgever kijkt naar de sterkte van de psychologische basisbehoeften van de individuele werknemer ten behoeve van een optimale match tussen deze behoeften en het thuiswerken.

Resultaten thuisonderwijs ondersteund door digitale technologie

Uit de resultaten blijkt dat de meeste leerlingen en studenten in redelijke mate beschikten over mogelijkheden en middelen die nodig waren om effectief thuisonderwijs te kunnen volgen. Desondanks miste menig leerling of student de mogelijkheid om met de docent of andere klas- of studiegenoten te overleggen, beschikte men niet over een rustige werkplek, een goed werkende internetverbinding, een goed werkende computer of laptop, of voldoende tijd om thuisonderwijs te kunnen volgen. Vaak moesten er ook kosten worden gemaakt (bijvoorbeeld voor printbenodigdheden of een laptop) om effectief thuisonderwijs mogelijk te maken.

Verder liet het onderzoek zien dat een aanzienlijk aantal leerlingen en studenten de sociale interacties misten die het reguliere onderwijs met zich meebrengt. Overigens voelden veel leerlingen en studenten zich niet goed toegerust om op een effectieve manier thuisonderwijs te volgen. Al met al ervaarden veel studenten en leerlingen het thuisonderwijs als minder positief dan het reguliere onderwijs en hadden veel studenten en leerlingen het gevoel dat het thuisonderwijs een negatieve invloed had op hun psychologische welzijn, motivatie voor school en hun school- of studieprestaties. Bijna de helft van de leerlingen en studenten laat dan ook een negatieve attitude zien ten aanzien van thuisonderwijs in de toekomst.

Om de kwaliteit van het thuisonderwijs (met online ondersteuning) op Curaçao structureel te verbeteren zullen overheid, schoolbesturen, docenten, ouders, studenten, leerlingen, en andere betrokkenen de handen ineen moeten slaan. In het rapport worden concrete handvatten gegeven om leerlingen en studenten beter toe te rusten met de middelen en competenties die nodig zijn om effectief thuisonderwijs te kunnen genieten en ervoor te zorgen dat zowel hun behoefte aan verbondenheid, als hun behoefte aan competentie beter worden vervuld.