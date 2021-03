Kolegio Ehekutivo di Boneiru ta yuda habitantenan buska trabou temporal  / Bestuurscollege Bonaire helpt inwoners met zoeken naar tijdelijk werk

Kolegio Ehekutivo di Boneiru ta yuda habitantenan buska trabou temporal

Kralendijk – Kolegio Ehekutivo ta yuda habitantenan ku durante e krísis di corona a haña nan mes den problema grandi. Ta trata di trahadónan ku a pèrdè nan trabou i entrante 1 di yanüari 2021 no ta bini na remarke mas tampoko pa sosten segun e areglo di supsidio temporal gastu di salario i pèrdida di entrada Hulanda Karibense.

Debí na e krísis di corona awor aki ta mas difísil pa haña otro trabou. Pa e motibu aki tin un kantidat di hende ku ta menasá di haña nan mes den un situashon problemátiko. Esaki ta konta por ehèmpel tambe pa esunnan ku pa motibu di sirkunstansianan personal nan entrada di ònderstant no ta sufisiente òf ku no ta bini na remarke pa ònderstant.

Diputado Hennyson Thielman: ‘Ta trata di ko-suidadanonan ku a duna un aporte na nos komunidat i ku awor ta sin entrada. Komo Kolegio Ehekutivo nos ke hasi esfuerso pa kaminda ta posibel sostené e grupo aki ku trabou temporal, di manera ku tòg nan tin entrada te ora ku turismo bolbe bèk na normalidat kompletamente atrobe.

Diputado Nina den Heyer: ‘Ònderstant no ta un tarea insular, pero kombatimentu di pobresa si. Algun siman pasá nos a habri e jobcenter ‘Plenchi di Trabou’. Mishon di Plenchi di Trabou ta pa trese demanda i oferta riba merkado laboral serka otro i kaminda ta nesesario ofresé hendenan ku ta buska trabou treinen, rekapasitashon i guia personal. Esaki ta oumentá nan chèns pa haña un trabou adekuá. Nos a hasi nos mes e siguiente pregunta: e tim di Plenchi di Trabou por nifiká algu pa desempleadonan ku pa motibu di e krísis a haña un gòlpi mas duru ku otronan?’

No opstante e kaida di turismo, di manera ku un kantidat di sektor tin ménos vakatura, tin otro tipo di trabou útil na nos isla. ‘Pensa riba limpiamentu di nos barionan i playanan, fèrfmentu di edifisionan di gobièrnu òf trabou di duna sosten na e programa di bakunashon’, segun Thielman. ‘Huntu ku servisionan di gobièrnu i otro organisashonnan ta kreando proyektonan, pa kua durante 3 te 6 luna tin mester di trahadó. Mientrastantu e jobcenter aktivamente ta bai buska kuponan di trabou adekuá i permanente. Mi ta hasi un yamada tambe riba dunadónan di trabou pa pensa kreativamente si nan no tin djòp temporal i mèldu nan mes na Plenchi di Trabou.’

E oferta no ta sin kompromiso, asina Den Heyer a enfatisá: ‘Nos ta hasi un invershon den e hendenan aki i pa esei nos ta verwagt bèk ku nan ta traha ku motivashon. Sierto trabounan lo no bini bèk rápidamente, p’esei nos ta bai ofresé rekapasitashon pa duna hendenan ku ta buska trabou mas chèns pa sektornan ku ta rekuperá promé. Esunnan ku durante e añanan tras di lomba a duna un aporte na desaroyo di nos isla, por duna un kontribushon importante tambe na rekuperashon di nos komunidat.’

Kolegio Ehekutivo ta realisá su mes ku no por yuda tur hende ku un trabou temporal. Entidat Públiko Boneiru ta hasi esfuerso sí pa yuda mas tantu hende posibel ku ta buska trabou ku e areglo transitorio.

Habitantenan ku ta buskando trabou (temporal) por mèldu nan mes na Plenchi di Trabou na Kaya L. D. Gerharts number 12. Nan ta alkansabel tambe na number di telefòn 715 8346.

Bestuurscollege Bonaire helpt inwoners met zoeken naar tijdelijk werk

Kralendijk- Het Bestuurscollege komt inwoners tegemoet die tijdens de coronacrisis in grote problemen zijn gekomen. Het gaat om werknemers die hun baan hebben verloren en per 1 januari 2021 ook niet meer in aanmerking komen voor steun conform de tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN.

Door de coronacrisis is het nu moeilijker om ander werk te vinden. Hierdoor dreigt een aantal mensen tussen wal en schip te vallen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor degenen die door persoonlijke omstandigheden niet rond kunnen komen van de onderstand of niet voor onderstand in aanmerking komen.

Gedeputeerde Hennyson Thielman: “Het gaat om mede-burgers die een bijdrage hebben geleverd aan onze gemeenschap die nu zonder inkomsten zitten. Als bestuurscollege willen we ons inzetten om waar mogelijk deze groep te steunen met tijdelijke banen zodat zij toch inkomsten hebben totdat toerisme weer helemaal op gang komt.

Gedeputeerde Nina den Heyer: “De onderstand is geen eilandelijke taak, maar armoedebestrijding wel. Enkele weken geleden hebben we het jobcenter “Plenchi di Trabou” geopend. De missie van Plenchi di Trabou is om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen en waar nodig werkzoekenden training, om- en bijscholing en persoonlijke begeleiding aan te bieden. Dit verruimt hun kansen om aan geschikt werk te komen. Wij hebben ons de vraag gesteld: kan het team van Plenchi di Trabou iets betekenen voor werklozen die nog harder dan anderen zijn geraakt door de crisis?”

Ondanks de terugval in het toerisme, waardoor een aantal sectoren minder vacatures hebben, is er ander nuttig werk te doen op het eiland. “Denk aan het schoonmaken van wijken en stranden, het schilderen van overheidsgebouwen of ondersteunend werk bij het vaccinatieprogramma”, aldus Thielman. “We zijn samen met overheidsdiensten en andere organisaties projecten aan het creëren waarvoor 3 tot 6 maanden arbeidskrachten nodig zijn. In de tussentijd gaat het jobcenter actief op zoek naar geschikte, permanente banen. Ik roep ook werkgevers op creatief na te denken of zij geen tijdelijke klussen hebben en zich te melden bij Plenchi di Trabou.”

Het aanbod is niet vrijblijvend, benadrukt Den Heyer: “We doen een investering in deze mensen en verwachten daarvoor terug dat zij zich gemotiveerd inzetten. Sommige banen zullen niet snel terugkeren, dus gaan we om- en bijscholing aanbieden om werkzoekenden kansrijker te maken voor sectoren die zich als eerste herstellen. Wie de afgelopen jaren aan de ontwikkeling van ons eiland heeft bijgedragen, kan ook een belangrijke bijdrage leveren bij het herstel van onze gemeenschap.”

Het Bestuurscollege realiseert zich dat niet iedereen aan tijdelijk werk kan worden geholpen. Wel zet het openbaar lichaam zich in om zoveel mogelijk werkzoekenden te helpen met de overbruggingsregeling.

Inwoners die op zoek zijn naar (tijdelijk) werk kunnen zich aanmelden bij Plenchi di Trabou op Kaya L. D. Gerharts nummer 12, ook bereikbaar op telefoonnummer 7158346.