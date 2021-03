Sistema nobo pa Servisio di Impuesto a keda lansá pa Ministerio di Finansa

Riba djaluna 15 di mart 2021 e promé modulonan di e sistema integrá nobo di ICT di Servisio di Impuesto Korsou a bai “live”. “Ku e lansamentu aki a logra un stap hopi importante pa modernisá e organisashon di Servisio di Impuesto i hib’é na un nivel mas haltu” segun Minister di Finansa, señor Kenneth Gijsbertha.

Modernisashon di Servisio di Impuesto i desaroyo di servisio na kliente i digitalisashon a kondusí ku e sistema aktual no ta kumpli mas na e eksigensianan. E sistema di ICT ta un parti hopi importante di e base pa desaroyo di e organisashon. Tambe Minister di Finansa ta duna di konosé ku realisashon di e sistema integrá lo duna mas kontenido na e vishon i strategía pa integrá Servisio di Impuesto, Ontvanger i Stichting BAB den un organisashon nobo.

Integrashon di e Sistema di Servisio di Impuesto i Ontvanger ta forma punto di salida pa un sistema nobo yamá Multi Tax System (MTS). Danki na e integrashon ku for di awor den administrashon personal nobo ta pone tur informashon korektamente den fail di e kontribuyente, di manera ku por prosesa informashon mas rápido.

E kambio ta dirigí prinsipalmente riba automatisashon di proseso den Inspekshon di Impuesto (“Inspectie der Belastingen”). Lansamentu di e sistema ta un stap hopi importante pa fasilitá i duna miho sosten na nos empleadonan di manera ku e trabou hasí lo ta mas efisiente i ku mas fasilidat. Implementashon di e módulo nobo pa loke ta trata impuesto riba entrada (IB) ta hasi posibel ku por prosesa e deklarashon entregá outomátiko basá riba kriterio predeterminá. Esaki ta nifiká ku ta aselerá e proseso pa atendé deklarashon i ku e empleado por duna mas atenshon na kaso kompleho i kompliká.

“Loke ta mas importante ta e echo ku e kontribuyente porfin por benefisiá di e renobashon.” Minister di Finansa ta bisa. “E benefisio ta ku por prosesá e deklarashon mas lihe i p’e motibu aki ku tempu lo por saka mas benefisio for di e sistema nobo, kual no ta solamente fasilidat di “online”. Por ehèmpel, por depositá restitushon mas lihé riba kuenta bankario.”

Ta manehá introdukshon di e sistema nobo ku koutela i e ta tuma lugá stap pa stap. Aktualmente e sistema ta suministrá e proseso di impuesto di entrada for di 2019. Mas despues den e aña aki lo integrá otro tipo di impuesto, manera Impuesto di Ganashi (WB) i Impuesto di Salario (LB). Lo ke tambe ta planifiká riba término kòrtiku ta pa outomatisá e sistema di Ontvanger. Lo remplas’é pa e modulo, “Multi Collection Solution (MCS)”, kual

lo integrá kompletamente ku e sistema nobo di Multi Tax System. Anteriormente na aña 2019 un portal nobo a keda lansá ku pantayanan mas mihó, den kual e kontribuyente por hasi su deklarashon di impuesto online mas mihó i digitalisá.

Na 2016, Ministerio di Finansa a kuminsá ku e proyekto pa krea i implementá e sistema. For di e momentu ei, e proyekto a pasa dor di algun retraso i varios kontratempu. Na 2019, Ministerio di Finansa a forma un tim di proyekto nobo, dirigí pa Minister di Finansa i señora Ersilia de Lannooy, Sekretario General interino. Esaki a resultá den implementashon eksitoso di e promé módulo. Tantu e “Multi Tax System” (MTS) implementá na Inspekshon di Impuesto, komo e “Multi Collection System” pa “Ontvanger” a keda desaroyá dor di BearingPoint, un kompania local di “ICT”.

“Nos ta pará ahinda na komienso pa traha na un manera integrá. Serivisio Online a keda poné komo e prioridat di mas haltu. Ku e sistema nobo aki nos por logr’e, e ta hasi suministro di informashon efisiente, kompletu i aksesibel; kompletamente den liña di ambishon di Ministerio di Finansa. E logro importante aki lo no ta posibel sin e esfuerso di nos empleadonan di e diferente organisashonnan di impuesto i tambe e team di proyekto. Danki, un biaha mas,” Minister di Finansa ta konklui.

***********

Nieuwe geïntegreerde ICT belastingdienstsysteem gelanceerd door Ministerie van Financiën

Op maandag 15 maart zijn de eerste modules van het nieuwe geïntegreerde ICT systeem van de Belastingdienst Curaçao live gegaan. “Met deze lancering is een belangrijke stap gezet om de Belastingorganisatie te moderniseren en om het naar een hoger plan te tillen,” geeft Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha aan.

De modernisering van de Belastingdienst en ontwikkelingen in dienstverlening en digitalisering hebben ertoe geleid, dat het huidige systeem niet meer voldoet. Het ICT-systeem is een belangrijk onderdeel van het fundament voor verdere ontwikkeling van de organisatie. Ook geeft het Ministerie van Financiën met de realisatie van het geïntegreerde systeem verdere invulling aan haar visie en strategie om de Inspectie der Belastingen, de Ontvanger en Stichting Belasting Accountants Bureau (BAB) samen te voegen in één nieuwe gezamenlijke belastingorganisatie.

De integratie van de systemen van de Inspectie en Ontvanger vormden dan ook het uitgangspunt voor het nieuwe systeem genaamd Multi Tax System (MTS). Dankzij de integratie wordt vanaf nu in een nieuwe persoonadministratie de juiste informatie in één dossier van de belastingplichtige gezet, waardoor informatie sneller verwerkt kan worden.

De veranderingen zijn nu vooral gefocust op het automatiseren van de werkprocessen binnen de Inspectie der Belastingen. De lancering van het systeem is een belangrijke stap om onze medewerkers beter te faciliteren en te ondersteunen waardoor hogere efficiëntie en gemak van werken ontstaat. De nieuw geïmplementeerde module voor de Inkomstenbelasting (IB) is in staat om op basis van voorafbepaalde criteria de aangiften automatisch af te handelen. Dit betekent dat de afhandeling versneld wordt en dat medewerkers zich vooral kunnen focussen op meer complexe en ingewikkelde zaken.

“Wat vooral belangrijk is, is dat de belastingplichtigen uiteindelijk kunnen profiteren van de vernieuwingen,” zegt de Minister van Financiën. “Het voordeel is namelijk dat aangiften sneller afgehandeld worden en op termijn zal men hierdoor nog meer voordeel halen uit het nieuwe systeem dan alleen het online gemak. Denk bijv. aan de restitutie die bij teruggave sneller gestort kan worden op de bankrekening.”

De invoering van het nieuwe systeem wordt zorgvuldig gerealiseerd en vindt stapsgewijs en beheerst plaats. Momenteel voorziet het in de afhandeling van de inkomstenbelasting vanaf 2019. Later dit jaar worden er ook andere belastingmiddelen aan het systeem toegevoegd, zoals winstbelasting en loonbelasting. Ook staat op de planning dat het systeem van de Ontvanger binnenkort vervangen wordt door een module, de Multi Collection Solution, die volledig geïntegreerd wordt met dit nieuwe systeem. Eerder werd al in 2019 een nieuw portaal gelanceerd met verbeterde schermen, waarin belastingplichtigen op een gedigitaliseerde en verbeterde manier online aangifte doen.

Het Ministerie van Financiën startte in 2016 met opdracht voor de levering en implementatie van het systeem. Toendertijd kampte de organisatie met vertraging en verschillende tegenslagen in de voortgang van het project. In 2019 is vanuit het Ministerie van Financiën een nieuw projectteam gevormd onder leiding van de minister van Financiën en mevrouw Ersilia de Lannooy, Secretaris generaal a.i. met als eerste resultmaat de succesvolle implementatie van de eerste module. Zowel de Multi Tax System (MTS) bij de Inspectie der Belastingen als de Multi Collection System (MCS) bij de Ontvanger worden door BearingPoint ontwikkeld, een lokaal gevestigde ICT-bedrijf.

“We staan nog aan het begin van deze nieuwe manier van geïntegreerd werken. Online dienstverlening is daarbij als topprioriteit gesteld. Dit nieuwe systeem kan dat en maakt de informatievoorziening efficiënt, compleet en toegankelijk; geheel in lijn van de ambitie van het Ministerie. Dit was ons niet gelukt zonder de toewijding van onze medewerkers van de

Belastingorganisatie en het projectteam. Nogmaals dank!”, voegt de minister van Financiën als laatst toe.