Spich di Gezaghèber Edison Rijna riba 16 di mart 2021

Kralendijk – Kerido pueblo,

Mi ta dirigí mi mes na boso awe pa anunsiá algun medida drástiko. Medidanan ku mi mester a tuma debí na e sifranan alarmante di hende ku a pega ku e vírùs di corona aki na Boneiru. A tèst resientemente 158 hende, i 62 di nan a tèst positivo. Awe nos tin na tur 298 kaso aktivo di COVID-19!

Boso ta kòrda ku semper mi a bisa ku si situashon no drecha, lo mi no duda pa tuma medida drástiko. Mi ke pa un i tur komprondé gravedat di e situashon ku nos ta aden awor. Siman pasá djaweps mi a bisa ku nos lo a keda den fase 5 pasobra nos tabata spera di mira efekto positivo di e medidanan ainda.

Ta di lamentá ku te ainda nos no ta mirando un bahada di e kantidat di kasonan aktivo, siendo ku e medidanan pisá ta na vigor 12 dia kaba. E situashon aktual ta eksigí medida drástiko. E ta eksigí tambe pa kada un di nos kumpli, mi ta ripití kumpli ku e reglanan. E medidanan nobo ta drenta na vigor otromañan djaweps 18 di mart 2021 pa un periodo di dos siman. Entrante djaweps awor Boneiru ta pasa di nivel di riesgo 5 pa nivel di riesgo 6. Ke men Boneiru ta bai den lockdown.

Banda di e e medidanan ku ta konta pa nivel di riesgo 6, ta introdusí un toke de keda di 21:00 or di anochi te 04:00 or di mardugá. Durante e toke de keda ta prohibí pa bo ta riba kaya. Ta solamente hende ku mester ta riba kaya pa trabou, òf ku tin pèrmit, por ta riba kaya di 21:00 or di anochi pa 4 or di mardugá. Si un hende mester ta na Huisartenpost òf mester bai hospital pa kuido, e tin mag di ta riba kaya. Polis, Direktorado di Supervishon i Mantenshon huntu ku KMar ta kontrolá ku man duru si hende ta tene nan mes na e toke de keda.

Banda di e medidanan ku ta konta pa nivel 6, ta bini tambe ku lei seku. Ta prohibí pa bende alkohòl na snèk i bar/restorant. Ta prohibí tambe pa bebe alkohòl riba kaya òf den espasio públiko durante dia i anochi.

Ta permití establesementu di hóreka pa hasi entrega di kuminda. Por hasi esaki te 20:00 or. Hende por pasa buska kuminda, pero no tin mag di para den rei pa take out. Personal di establesementu di hóreka mester entregá e kuminda na outo òf den vehíkulo. Ora un hende pasa buska kuminda, e mester keda sinta den outo. Por buska kuminda estilo take out te 20:00 or. Konforme medida di nivel di riesgo 6, restorant i bar di hotèl por keda habrí pero solamente pa wéspet di hotèl.

Tienda esensial manera supermerkado por keda habrí, ta permití un hende so di kada kas di famia pa drenta.

Tur tienda no esensial mester keda será.

Tur alumno ta sigui haña enseñansa pero di distansia ke men di no na skol. Nan ta haña lès digital. Skol ta keda será i ta habri bèk 12 di aprel 2021, esta despues di vakashon di pasku di resurekshon.

Akohida di mucha tambe ta será.

Mirando nos situashon, mi ta urgi tur misa, kèrki, iglesia i moskei pa por fabor keda será te ora situashon drecha atrobe. Ta rekomendá pa tene misa, sirbishi òf orashon digital.

Por praktiká deporte individual pero pafó, no paden!

Pa asina leu ta posibel trahadónan mester keda traha na kas. Un súplika ta bai na tur doño di negoshi i mènedjer. Por fabor organisá un chekeo di salú pa personal promé ku nan kuminsá traha. Tur trahadó ku tin keho mester bai kas i traha sita pa tèst. Esaki ta na interes di un i tur.

Manera ta konosí e tipo ingles di e vírùs di corona ta na Boneiru. I e ta plamando i pegando hende lihé na nos isla. E úniko manera pa nos para esaki ta, pa tuma medida mas pisá i kumpli ku nan. Nos ta mira ku te ainda tin hopi famia òf hende ta bishitá otro, te asta bishitá hende malu. Mi ke enfatisá ku esei no ta posibel durante lockdown.

Mi ta konsiente ku e medidanan nobo tin impakto grandi den nos forma di biba. Ku hende por sinti nan mes inkómodo òf asta infelis pasobra nan no por move libramente mas awor ku ta bai tin toke di keda i lei seku. Ta importante pa nos sigui hasi ehersisio físiko den e dianan ku ta na kaminda. Pa kome bon i biba salú. I wak pa nos drumi na tempu i sosegá sufisiente. Mi ta hasi un yamada na un i tur pa nos tira bista riba otro den e tempunan akí. Si bo ripará ku e situashon ta hasi bo deprimí, buska ayudo. Papia ku bo hendenan. Tuma kontakto ku bo dòkter di kas i laga e konsehá bo kiko bo por hasi.

Mi ta hasi un yamada urgente pa tur hende kuida. Kuida i sigui kuida. Kumpli i sigui kumpli ku e medidanan. Nos tin chèns pa kambia e situashon na nos fabor. Ta dependé di abo, ami di nos tur si nos ta logra. Nos por. Basta nos ke.

