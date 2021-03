“VISHON ke mas atenshon pa nos problema di shushi”

Willemstad, 16 di Mart 2021 – Edmund Plet, Vishonario i kandidato riba e lista di VISHON, ke pa gobièrnu pone mas atenshon na e problema di shushi. Edmund ta konstatá ku lamentablemente no tin nada ta tumando lugá di parti di gobièrnu pa atendé k’e problemátika di medio ambiente na Kòrsou. Nos tin hopi problema i nos no tin un manera efisiente pa por rekonos’é, raport’é i tuma akshon konkreto p’asina por dominá e problema mihó.

“Gobièrnu ta hopi bon den traha plannan bunita sin vishon, pero pa ehekutá ta otro kansion. Si ehekushon tuma lugá mes, hopi biaha esaki ta dirigí riba futuro, sin niun forma di inventarisashon di riesgo dirigí riba término kòrtiku, medio- largu òf largu, sin kontrol, sin ‘feedback’ i sin kontrol di e proseso, estudio of guia. Nan ta djis hasi algu, pa hasi”, segun sr. Plet.

Ketu bai ta basha awa shushi i shushi kímiko den laman na Shut. Ketu bai tin tiramentu di shushi unda ku ta, manera den mondi i na nos playanan. Pa nos ketu bai ta normal ku stelashinan ta keda te na último momentu pará kantu di kaya despues di karnaval.

VISHON ta pidi atenshon pa nos problemátika di shushi, pa buska solushonnan i pa realisá esakinan. Algun ehèmpel por ta: resiklahe di tayernan di outo pa traha pipitanan di rùber pa veltnan di yerba artifisial, tapeitnan di seguridat pa ‘speeltuin’ etc. bòternan di glas, bleki, palunan bieu tur por ser resiklá i usá pa tur gremio den nos komunidat. Aparatonan eléktriko, heru bieu, shushi di kurá i kòmpòst, papel i karton, tur ta materialnan ku por resiklá.

Banda di organisá resiklahe, kimamentu di shushi modèrno por yuda tambe pa den futuro redusí e riesgo di trasbordo di shushi i por yuda pa krea eneregia alternativo. Un sentral di kima shushi asina por proveé kúponan di trabou tambe. Naturalmente pone un sentral di kima shushi asina lo rekerí e invershonnan grandi. Pero por saka e plaka aki bèk den un periodo relativamente kòrtiku. Loke ku ta mas importante pa VISHON ta ku bon mirá nos tin e obligashon aki ku nos mes, nos isla, nos yunan pero tambe e turistanan ku ta di bishita serka nos. Si nos keda sin hasi esaki, nos lo mester prepará nos mes pa un posibel desaster medio-ambiental ku nos por a premirá.

Nos programa di partido ta kontené un deskripshon kla di nos vishon i plan di maneho pa e 4- 10 añanan benidero, tambe riba e tereno di e problemátika di medio ambiente. Nos programa di partido ta disponibel riba nos wèpsait www.vishon.cw òf riba nos página di Facebook.

“VISHON wil meer aandacht vragen voor onze afvalproblematiek”.

Willemstad, 26 februari 2021 – Edmund Plet, Vishonario op de lijst van VISHON wil dat de overheid meer aandacht besteed aan afvalproblematiek. Edmund moet constateren dat er vanuit de overheid helaas niets gebeurt op Curaçao om de milieuproblematiek aan te pakken. Wij hebben veel problemen en kennen geen efficiënt systeem om problemen te herkennen, erover te rapporteren en maatregelen te nemen om de problemen beheersbaar te krijgen.

‘De overheid is heel goed in het maken van mooie plannen zonder visie, maar de uitvoering daarvan is een ander verhaal. En als er al uitvoering plaatsvindt dan is dat meestal gericht op de toekomst, zonder enige vorm van risico-inventarisatie gericht op korte, middellange of lange termijn, zonder controle of feedback loop of zonder procesbewaking, opleiding of bijsturing. Men doet maar wat’, aldus Edmund.

Nog steeds wordt er afvalwater en worden er chemische vloeistoffen in de zee gedumpt bij Shut. Nog steeds wordt er overal vuil gedumpt, kijk maar op straat, in de mondi en op de stranden. We vinden het nog steeds normaal dat bijvoorbeeld opgebouwde stands voor carnaval na afloop van dit feest niet worden opgeruimd.

VISHON wil aandacht vragen voor onze afvalproblematiek en daar oplossingen voor zoeken en deze realiseren. Zoals: Autobanden kunnen worden hergebruikt, men kan er kan rubberkorrels voor kunstgrasveld van maken, veiligheidsmatten voor speeltuinen enz.; Flessen en glas kunnen gerecycled worden; Blikken kunnen gerecycled worden; Houten pallets met en zonder statiegeld kunnen worden gebruikt voor en door diverse doelgroepen; Onderdelen van witgoed en oude elektronica; Oud ijzer; Tuinafval en compost; Papier en karton. Allemaal materiaal dat gerecycled kan worden!

Naast het organiseren van recycling zou het plaatsen van moderne vuilverbranding voor de toekomst ook bijdragen aan het verlagen van het risicoprofiel van de huidige vuilstort en zou het helpen bij het opwekken van energie. Een dergelijke verbrandingscentrale biedt daarenboven ook nog eens werkgelegenheid. Natuurlijk vergt het plaatsen van een vuilverbrandingscentrale in eerste een grote investering. Maar dat wordt redelijk snel terugverdiend. Veel belangrijker echter vind VISHON dat we dit eigenlijk gewoon aan onszelf en aan ons eiland, onze kinderen en de toeristen die ons eiland bezoeken, zijn verplicht. Doen we dit niet dan moeten we ons klaarmaken voor een milieuramp die we voorzien.

Ons partijprogramma bevat een heldere beschrijving van onze visie en beleidsintenties voor de komende 4 tot 10 jaar, ook op het gebied van onze milieuproblematiek. Ons partijprogramma is te vinden op www.vishon.cw of en onze facebook page.