Jetair ta kuminsa ku buelonan entre Korsou i Haiti

Entrante 17 Maart, Jetair a kuminsa ku buelonan direkto entre Korsou i Haiti, Port au Prince, Toussaint Louverture International Airport. E ruta di Haiti ta marka e inisio di e di 3 destinashon regular di Jetair.

Jetair ku e ruta di Haiti ta duna oportunidat na e komunidat di Haiti tantu na Korsou komo na Haiti pa bishita nan famia i tambe na esunnan ku lo ke visita e pais komo turista.

E buelonan ta keda efektuá ku un Fokker 70 ku un kapasidat di 80 stul i lo opera kada 2 siman riba djarason saliendo for di Kòrsou pa 8:30 a.m. i lo yega Port au Prince, Haiti 10:05 a.m. E buelo di regreso lo sali Port au Prince, Haiti 11:05 a.m i lo yega Kòrsou 12:40 p.m.

Prijsnan di ticket ta kuminsa for di $350,-. Esaki ta inklui tur impuesto di salida tantu di Korsou komo di Haiti.

Apesar ku Jetair ta kuminsa ku e buelonan kada 2 siman, den futuro ta mira oportunidat pa por agrega mas frekuensia den e schedule.

Pasajeronan ku ta deseá di kumpra nan ticket, lo por hasi esaki online via di nos website www.jetaircaribbean.com, via di nos Ticket Office ku ta situa na SBN Doormanweg 79 entre 08:00 a.m. – 04:00 p.m. di Djaluna pa Djabierne of na bo agensia preferi.

Jetair starts flights between Curaçao and Haiti

On March 17th, Jetair started with direct flights between Curaçao and Haiti, Port au Prince, Toussaint Louverture International Airport. This destination marks the start of Jetair’s third scheduled destination.

With this route, Jetair gives the Haitian community in Curaçao and Haiti the opportunity to visit their families, but also the locals to visit this beautiful country.

The flight will be operated with an 80-seat capacity Fokker 70 and will operate every 2 weeks, departing on Wednesdays from Curaçao at 08:30 am and arriving in Port au Prince, Haiti at 10:05 am. The return flight from Port au Prince, Haiti will depart at 11:05 am and arrive in Curaçao at 12:40 pm.

Ticket prices start from $350,- including all airport and government taxes from Curaçao as well as from Haiti.

Although Jetair is starting with flights every 2 weeks to Haiti, there is room to increase the frequency in the future depending travel demand on this route.

Passengers wishing to purchase a ticket, can do this by visiting Jetair’s website www.jetaircaribbean.com, through our Ticket Office at SBN Doormanweg 79 from Monday – Friday between 08:00 a.m. – 04:00 p.m. or contact your preferred Travel Agency.